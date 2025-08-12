Patarumpujen pauke ja taidokas trumpetinsoitto täyttävät Lohjan Pyhän Laurin kirkon torstaina 4.9.2025 klo 19, kun Lohjan kaupunginorkesteri ja Suomalainen kamarikuoro sekä vaikuttava solistikaarti esittävät säveltäjä Joseph Haydnin teoksia kapellimestari Eric-Olof Söderströmin johdolla. Ohjelmassa on tämän klassismin ajan suuren säveltäjän teokset Missa in tempore belli tai lempinimeltään Paukenmesse (Sota-ajan messu tai Patarumpumessu) sekä trumpettikonsertto.

Trumpettikonserton Haydn sävelsi juuri keksitylle läppätrumpetille. Tällä uudella soittimella oli trumpetistin ensimmäistä kertaa mahdollista soittaa kromaattisia kulkuja. Nyt teoksessa pääsee loistamaan trumpetisti, barokkitrumpetisti ja pedagogi Miikka Saarinen, joka on soittanut Radion sinfoniaorkesterissa vuodesta 2008. Sinfoniaorkesterityön lisäksi hän on erikoistunut vanhaan musiikkiin ja soittaa säännöllisesti eri barokkikokoonpanojen kanssa. Saarinen esiintyy myös solistina ja kamarimuusikkona sekä moderneilla että barokkisoittimilla. Vuodesta 2023 Saarinen on työskennellyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemian trumpettimusiikin lehtorina.

Paukenmesse on sävelletty aikana, jolloin Itävalta kävi sotaa Ranskaa vastaan. Soittimistossa patarummut ja trumpetit ilmentävät teoksen militaarista luonnetta. Sopraanosolistina Paukenmessessä laulaa Marika Hölttä, joka on koloratuurisopraanonakin tunnettu nimenomaan äänellisestä monipuolisuudestaan sekä lavaheittäytymisestään. Kilpailumenestystä Hölttä on saavuttanut vuoden 2019 Lappeenrannan laulukilpailujen toisella palkinnolla sekä kansainvälisessä laulukilpailussa Havets Röst vuonna 2018. Hän on esiintynyt useiden suomalaisten orkesterien solistina. Suomen lisäksi Hölttä on konsertoinut Virossa ja Italiassa. Hölttä on kysytty sopraanosolisti orkesteriesiintymisiin laajan äänialansa, repertuaarinsa sekä lavaesiintymisensä ansiosta.

Oopperalaulaja ja mezzosopraano – tällä kertaa altoksikin luonnikkaasti taipuva – Monica Groop on esiintynyt lukuisissa tunnetuissa ooppera- ja konserttitaloissa ympäri maailmaa yhteistyössä useiden aikamme kuuluisimpien kapellimestareiden kanssa. Monipuolisella urallaan Groop on yhdistänyt barokkimusiikin, oopperan, resitaalit, sinfonia- ja kamarimusiikin sekä laajasti tunnustusta saaneen levytuotannon, joka sisältää yli 80 levyä. Monica Groop opiskeli Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa ja debytoi Suomen Kansallisoopperassa vuonna 1987. Hän toimi Sibelius-Akatemian laulutaiteen professorina vuosina 2009–2013, ja hän pitää säännöllisesti mestariluokkia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali vuonna 2005, ja hän on Ruotsin Kuninkaallisen Musiikkiakatemian jäsen.

Tenori Niilo Erkkilä aloitti lauluharrastuksensa Cantores Minores -poikakuorossa 10-vuotiaana. Siitä asti klassinen laulumusiikki on kuulunut kiinteästi hänen elämäänsä. Tällä hetkellä Erkkilä viimeistelee laulun maisteriopintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Rabbe Österholmin johdolla. Hänen aikaisempia opettajia ovat olleet mm. Hannu Niemelä ja Aki Alamikkotervo. Erkkilä valmistui Helsingin Konservatoriolta ammattimuusikoksi laulu pääaineenaan vuonna 2019 opettajanaan Mika Nikander. Erkkilä on laulanut useiden kirkkoteosten solistina, mm. evankelistana J. S. Bachin Matteus- ja Johannes-passioissa sekä Jouluoratoriossa. Erkkilä on kokenut ammattilainen ensemble-laulun saralla ja laulaa aktiivisesti Helsingin kamarikuorossa sekä muissa ammattilauluyhtyeissä. Hän esiintyy myös Savonlinnan oopperajuhlilla ja Suomen kansallisoopperassa kuorotehtävissä.

Baritoni Aarne Pelkonen on nuoren polven menestyneimpiä ja kysytyimpiä ooppera- ja konserttilaulajia Suomessa. Hänet muistetaan vuoden 2013 Lappeenrannan laulukilpailujen ja vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana. Pelkonen on opiskellut laulua mm. Sibelius-Akatemiassa Marjut Hannulan johdolla, Berliinissä prof. Thomas Quasthoffin luokalla sekä useilla mestarikursseilla opettajinaan mm. Thomas Hampson ja Barbara Bonney. Kausina 2015–2017 Pelkonen kuului Oldenburgin oopperan solistikuntaan Saksassa. Pelkonen esittää ahkerasti myös liediä, ja yli kymmenen vuoden yhteistyö pianisti Juho Alakärpän kanssa on saanut tunnustusta kotimaassa ja johtanut palkintoihin kansainvälisissä kilpailuissa.

Paukenmessessä kuullaan 40. juhlavuottaan viettävää Suomalaista kamarikuoroa. Kuoroa ja koko konserttia johtaa kapellimestari Eric-Olof Söderström, joka valittiin jo vuonna 2014 vuoden kuoronjohtajaksi monipuolisen ja maineikkaan uransa johdosta.

Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 22 / 27 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 31 €. Muistathan, että Kaikukortilla pääsee ilmaiseksi Lohjan kaupunginorkesterin konserttiin. Lämpimästi tervetuloa!