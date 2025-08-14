Fysiikan opinnoissa voi suuntautua vihreään siirtymään
Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa voi tästä syksystä alkaen suuntautua vihreän siirtymän fysiikkaan. Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan teknologian kehitystä ja innovaatioita. Myös tietopohjainen päätöksenteko ja eri toimien vaikutusten arviointi ovat tarpeen. Yliopisto arvioi, että vihreään siirtymään koulutettujen asiantuntijoiden tarve kasvaa.
”Ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii syvällistä fysiikan ymmärrystä, johon vihreän siirtymän fysiikan koulutus pyrkii vastaamaan. Ymmärrystä tarvitaan niin kriisin syistä kuin myös tarvittavista ilmastotoimista”, sanoo tutkinto-ohjelmavastaava Jussi Malila Oulun yliopistosta.
Opintojaksojen aiheita ovat esimerkiksi auringon ilmastovaikutukset, vedyn tuotanto ja varastointi sekä ilmastoviestintä. Opintoja voi valita esimerkiksi kestävyysopintojen verkostosta ja biodiversiteettikoulutusverkostosta sekä Ilmastoyliopistosta (Climate University), jossa on mukana suuri joukko yliopistoja ja ammattikorkeakouluja ympäri Suomen.
Tutkinto-ohjelman muita suuntautumisvaihtoehtoja ovat kvanttisysteemien fysiikka, avaruustieteet ja aineenopettajakoulutus. Kvanttiteknologiat uudistavat lähivuosina tietotekniikkaa ja turvallisuusympäristöä merkittävästi.
Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa on vuosittain 55 aloituspaikkaa, joista 39 ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittaville. Tutkinto-ohjelma kuuluu luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
Lisätietoa:
Yliopistonlehtori, tutkinto-ohjelmavastaava Jussi Malila, jussi.malila@oulu.fi, p. 046 923 7085
Asiakkuuspäällikkö Anu Tuomela, anu.tuomela@oulu.fi, p. 0400 413 460
