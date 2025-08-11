UV-säteilyn kertymät lähellä ennätystä heinäkuussa
Aurinkoinen heinäkuu näkyi UV-säteilykertymissä: auringon UV-säteilyn heinäkuun kokonaiskertymä oli mittaushistorian toiseksi suurin sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa auringolta on syytä suojautua vielä syyskuuhun saakka.
Kulunut heinäkuu oli mieleenpainuva paitsi lämpötilojen suhteen, myös aurinkoisten päivien osalta. Ilmatieteen laitoksen Helsingin mittausaseman UV-säteilykertymä oli noin viidenneksen suurempi kuin tavanomaisesti, ja UV-kertymä oli mittaushistorian toiseksi suurin vuoden 2021 jälkeen. Saman verran suurempi oli myös Pohjois-Suomen UV-kertymä; pohjoisessa on mitattu suurempia UV-kertymiä vain heinäkuussa 2018.
Heinäkuun alkupuolen tavanomaista alhaisempi ilmakehän otsonimäärä myös siivitti hetkelliset UV-lukemat lähelle ennätysarvoja.
"Heinäkuun toisena päivänä UV-indeksi lähenteli arvoa 7, mikä on korkeimpia Etelä-Suomessa mitattuja arvoja", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala.
Auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua elo-syyskuussakin
Aurinkoisen sään takia UV-säteilyltä suojautumisen raja, eli UV-indeksi 3, ylittyi heinäkuussa kuukauden jokaisena päivänä. Etelä-Suomessa UV-indeksi on kohonnut arvoon 5 tälläkin viikolla, joten UV-säteilyltä on syytä suojautua vielä tässäkin vaiheessa kesää.
"Etelä-Suomessa UV-indeksi voi aurinkoisena päivänä saavuttaa suojautumisrajan syyskuun puoliväliin saakka ja Pohjois-Suomessa elokuun loppuun saakka", Lakkala korostaa.
Auringon UV-säteily voi vaurioittaa ihon kudoksia myös tuulisena ja viileänä päivänä.
Liiallinen UV-säteily on terveysriski
Vaikka auringossa tuntuu mukavalta, sen hellittävänä ei kannata viettää liian pitkiä aikoja. Auringon UV-säteily aiheuttaa ihon palamista, ja suuret kerta-annokset lisäävät ihomelanooman riskiä.
Auringossa olemisen määrällä on väliä, sillä iho ei unohda saamaansa UV-säteilyä. Koko eliniän aikana kertyvän UV-säteilyaltistuksen vähentäminen pienentää ihomelanooman lisäksi muidenkin ihosyöpien riskiä. UV-säteily myös vanhentaa ihoa ja lisää riskiä sairastua silmäsairauksiin.
Liialliselta UV-säteilyltä suojautumiseen voi hyödyntää UV-indeksiä, jonka voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta ja mobiilisovelluksesta. Palveluista voi myös tarkistaa ulkomaan kohteen UV-indeksin. Monessa maassa UV-indeksi on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa, jolloin iho voi palaa huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin kotimaassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Kaisa Lakkala, Ilmatieteen laitos, puh. 040 747 6792, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Lämpö jatkuu – loppuviikolla mahdollisuus helteeseen11.8.2025 15:33:05 EEST | Tiedote
Sää jatkuu kesäisen lämpimänä, ja helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Tiistaina maan länsiosaan syntyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi sataa paikoin rankasti vettä ja rakeita.
Kiinan pienhiukkaspäästöjen väheneminen on kiihdyttänyt ilmaston lämpenemistä11.8.2025 11:15:01 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Kiinan pienhiukkaspäästöjen raju väheneminen on tärkein syy ilmaston lämpenemisen kiihtymiselle vuoden 2010 jälkeen. Pienhiukkaspäästöt ovat aiemmin viilentäneet ilmastoa – nyt niiden väheneminen on tuonut kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta aiempaa selvemmin näkyviin.
Decline in China’s aerosol emissions has accelerated global warming11.8.2025 11:15:01 EEST | Press release
An international study shows that the sharp decline in China’s aerosol emissions is the main reason for the acceleration of global warming since 2010. Aerosol emissions have previously cooled the climate – now their reduction has made the warming effect of greenhouse gases more apparent.
Hellejakso päättyi, mutta lämmin sää jatkuu sateiden säestämänä7.8.2025 14:58:05 EEST | Tiedote
Heinäkuussa alkanut pitkä helleputki on ohi, mutta kesäisen lämmin sää jatkuu. Sade- ja ukkoskuuroja esiintyy edelleen päivittäin.
Heinäkuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin7.8.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Copernicus-ilmastopalvelun mukaan heinäkuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koettiin heinäkuussa poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja aiheuttanut helleaalto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme