Muovipakkauksien lajittelun kompastuskivet: likaisuus, pakkausmerkinnät, tilanpuute ja tietämättömyys

EU on asettanut jäsenmailleen muovipakkauksien 50 prosentin kierrätystavoitteen vuoteen 2025 mennessä. Suomi ei ole saavuttamassa tätä tavoitetta, sillä tällä hetkellä vain noin 30 % kaikista muovipakkauksista kierrätetään.



”Nyt tarvitaan ryhtiliike ja merkittäviä parannuksia kotitalouksien muovipakkausten lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseksi, jotta pääsemme tässä asiassa kohti lajin kärkeä. Me suomalaiset miellämme olevamme hyviä lajittelijoita ja osaamme laittaa kartonki- ja lasipakkaukset hienosti kiertoon, mutta muovipakkausten kierrätysasteessa olemme pahasti jäljessä EU-tavoitteita ja Euroopassa vasta sijalla 21”, kertoo Ringin operatiivinen johtaja Marko Turunen.

Muovipakkausten kiertämättömyys ei rasita vain luontoa, vaan aiheuttaa ison aukon myös yhteiskunnan kukkaroon.



”Suomi maksaa vuosittain lähes 90 miljoonaa euroa ylimääräisiä EU-maksuja kierrättämättömistä muovipakkauksista. Jos kaikki lajittelisivat muovipakkaukset oikein kiertoon, säästäisimme melkoisesti sekä luonnon että yhteiskunnan varoja”, Turunen jatkaa.

Oikein lajiteltu muovipakkaus on arvokasta raaka-ainetta, josta voidaan valmistaa uusia tuotteita ja pakkauksia, kuten kukkaruukkuja, tiskiharjoja, kalvomuoveja ja kauppakasseja.

Tietoisuus ja ohjeet lisäävät muovipakkauksien lajitteluaktiivisuutta

Ringin kuluttajatutkimuksen mukaan lajittelua tukevat muovipakkauksien hyvät kierrätysmahdollisuudet, tietoisuuden kasvu sekä selkeät ja helposti saatavilla olevat lajitteluohjeet.

Vinkit onnistuneeseen muovipakkausten lajitteluun:

Onko se pakkaus? Onko se muovia? Jos vastaus molempiin on kyllä, se kuuluu muovinkeräykseen.

Puhdasta ei tarvitse olla – riittää, että pakkaus on tyhjä eikä aiheuta hajuhaittoja kotona.

Vain pakkausmuovi kuuluu muovinkeräykseen. Esimerkiksi lelut ja hiusharjat eivät kuulu muovinkeräykseen.

Jos pakkauksessa on useita materiaaleja, lajittele pakkaus sen mukaan, mitä materiaalia on eniten.

Kaikissa vähintään viiden huoneiston taloyhtiöissä on oltava muovipakkausten keräysastia. Muussa tapauksessa muovipakkauksia voi viedä Rinki-ekopisteille, joita on noin 1 200 ympäri Suomea.

Hyödynnä alueesi Rinki-ekopisteet ja tarkista lajitteluohjeet ja -pisteet osoitteesta rinkiin.fi.

*Innolinkin Ringille vuoden 2025 alussa toteuttama kuluttajatutkimus pureutui kotitalouksien pakkausjätteiden lajitteluun, lajittelun helppouteen ja niihin liittyviin arvoihin. Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelikyselynä, johon vastasi yhteensä 1 002 henkilöä ympäri Suomen.