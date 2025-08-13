Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Muovipakkauksien lajittelun kompastuskivet: likaisuus, pakkausmerkinnät, tilanpuute ja tietämättömyys

13.8.2025 09:10:00 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote

Jaa

Yli 80 % suomalaisista kertoo lajittelevansa muovipakkaukset usein, mutta vain noin kolmannes pantittomista kotien muovipakkauksista päätyy keräykseen. Ringin kuluttajatutkimuksen* mukaan lajittelun esteiksi koetaan muovipakkauksen likaisuus, epäselvät pakkausmerkinnät, ohjeistuksen puute ja tilanpuute kotona. Laiska lajittelu on yhteiskunnalle kallista: Suomi maksaa noin 90 miljoonaa euroa vuosittain ylimääräisiä EU-maksuja kierrättämättömistä muovipakkauksista.

Tyhjiä muovipakkauksia.
Oikein lajiteltu muovipakkaus on arvokasta raaka-ainetta, josta voidaan valmistaa uusia tuotteita ja pakkauksia, kuten kukkaruukkuja, tiskiharjoja, kalvomuoveja ja kauppakasseja.

EU on asettanut jäsenmailleen muovipakkauksien 50 prosentin kierrätystavoitteen vuoteen 2025 mennessä. Suomi ei ole saavuttamassa tätä tavoitetta, sillä tällä hetkellä vain noin 30 % kaikista muovipakkauksista kierrätetään. 
 
”Nyt tarvitaan ryhtiliike ja merkittäviä parannuksia kotitalouksien muovipakkausten lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseksi, jotta pääsemme tässä asiassa kohti lajin kärkeä. Me suomalaiset miellämme olevamme hyviä lajittelijoita ja osaamme laittaa kartonki- ja lasipakkaukset hienosti kiertoon, mutta muovipakkausten kierrätysasteessa olemme pahasti jäljessä EU-tavoitteita ja Euroopassa vasta sijalla 21”, kertoo Ringin operatiivinen johtaja Marko Turunen

Muovipakkausten kiertämättömyys ei rasita vain luontoa, vaan aiheuttaa ison aukon myös yhteiskunnan kukkaroon. 
 
”Suomi maksaa vuosittain lähes 90 miljoonaa euroa ylimääräisiä EU-maksuja kierrättämättömistä muovipakkauksista. Jos kaikki lajittelisivat muovipakkaukset oikein kiertoon, säästäisimme melkoisesti sekä luonnon että yhteiskunnan varoja”, Turunen jatkaa. 

Oikein lajiteltu muovipakkaus on arvokasta raaka-ainetta, josta voidaan valmistaa uusia tuotteita ja pakkauksia, kuten kukkaruukkuja, tiskiharjoja, kalvomuoveja ja kauppakasseja. 

Tietoisuus ja ohjeet lisäävät muovipakkauksien lajitteluaktiivisuutta 

Ringin kuluttajatutkimuksen mukaan lajittelua tukevat muovipakkauksien hyvät kierrätysmahdollisuudet, tietoisuuden kasvu sekä selkeät ja helposti saatavilla olevat lajitteluohjeet.  

Vinkit onnistuneeseen muovipakkausten lajitteluun: 

  • Onko se pakkaus? Onko se muovia? Jos vastaus molempiin on kyllä, se kuuluu muovinkeräykseen. 
  • Puhdasta ei tarvitse olla – riittää, että pakkaus on tyhjä eikä aiheuta hajuhaittoja kotona. 
  • Vain pakkausmuovi kuuluu muovinkeräykseen. Esimerkiksi lelut ja hiusharjat eivät kuulu muovinkeräykseen. 
  • Jos pakkauksessa on useita materiaaleja, lajittele pakkaus sen mukaan, mitä materiaalia on eniten. 
  • Kaikissa vähintään viiden huoneiston taloyhtiöissä on oltava muovipakkausten keräysastia. Muussa tapauksessa muovipakkauksia voi viedä Rinki-ekopisteille, joita on noin 1 200 ympäri Suomea. 
  • Hyödynnä alueesi Rinki-ekopisteet ja tarkista lajitteluohjeet ja -pisteet osoitteesta rinkiin.fi

*Innolinkin Ringille vuoden 2025 alussa toteuttama kuluttajatutkimus pureutui kotitalouksien pakkausjätteiden lajitteluun, lajittelun helppouteen ja niihin liittyviin arvoihin. Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelikyselynä, johon vastasi yhteensä 1 002 henkilöä ympäri Suomen.

Avainsanat

kiertotaloustuottajavastuupakkausjätekierrätysekopistepakkausjätelakipakkausasetuspakkausalalajittelukartonkipakkauslasipakkausmuovipakkausmetallipakkauspakkausten keräyspakkauskeräys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tyhjiä muovipakkauksia.
Oikein lajiteltu muovipakkaus on arvokasta raaka-ainetta, josta voidaan valmistaa uusia tuotteita ja pakkauksia, kuten kukkaruukkuja, tiskiharjoja, kalvomuoveja ja kauppakasseja.
Lataa

Linkit

Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti:  rinkiin.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Stötestenar för sortering av plastförpackningar: smuts, förpackningsmärkningar, platsbrist och okunskap13.8.2025 09:10:00 EEST | Tiedote

Mer än 80 % av finländarna uppger att de ofta sorterar plastförpackningar, men endast cirka en tredjedel av plastförpackningarna från hushåll utan pant hamnar i insamlingssystemet. Enligt en konsumentundersökning utfört av Rinki* upplevs smuts, otydlig märkning, brist på vägledning och platsbrist i hemmet som hinder för sortering. Slarvig sortering är kostsamt för samhället: Finland betalar cirka 90 miljoner euro EU-avgifter i överskott varje år för plastförpackningar som inte återvinns.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye