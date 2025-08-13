Stötestenar för sortering av plastförpackningar: smuts, förpackningsmärkningar, platsbrist och okunskap

EU har satt upp ett återvinningsmål för plastförpackningar på 50 % till 2025 för sina medlemsländer. Finland är inte på väg att uppnå detta mål, eftersom endast cirka 30 procent av alla plastförpackningar återvinns.

”Vi behöver skärpa oss nu och förbättra väsentligt sortering av plastförpackningar i hushåll för att trappa upp återvinning och uppnå toppen i grenen. Vi finländare anses vara bra i sortering och kan sortera kartong- och glasförpackningarna till återvinning men gällande återvinningsgraden av plastförpackningar ligger vi långt bakom EU målen och ligger på plats 21 inom Europa”, berättar Rinkis operativ direktör Marko Turunen.

Att inte återvinna plastförpackningarna belastar inte endast naturen men förorsakar också ett stort hål i samhällets kassa.

”Finland betalar årligen nästan 90 miljoner euro EU-avgifter i överskott för icke-återvunna plastförpackningar. Om alla skulle sortera plastförpackningar på rätt sätt till återvinning, skulle vi spara både naturens och samhällets resurser”, fortsätter Turunen.



En plastförpackning sorterad på rätt sätt är en värdefull råvara som kan användas för att framställa nya produkter och förpackningar såsom blomkrukor, diskborstar, plastfilmer och bärkassar.

Medvetenhet och instruktioner ökar sortering av plastförpackningar

Enligt Rinkis konsumentundersökning stöds sorteringen av goda möjligheter till återvinning av plastförpackningar, ökad medvetenhet samt tydliga och lättillgängliga sorteringsinstruktioner.

Tips för lyckad sortering av plastförpackningar:

Är det en förpackning? Är det plast? Om svaret är ja till båda frågorna, tillhör den i plastinsamlingen.

Det behöver inte vara rent – det räcker att förpackningen är tom och förorsakar inte luktproblem hemma.

Endast förpackningsplast tillhör plastinsamling. Exempelvis leksaker och hårborstar tillhör inte plastinsamlingen.

Om det finns flera material i förpackningen, sortera enligt det materialet som finns mest.

Alla fastigheter som består av minst fem lägenheter måste ha ett insamlingskärl för plastförpackningar. Annars kan plastförpackningar föras till Rinki-ekopunkter, varav finns cirka 1200 runt om i Finland.

Utnyttja Rinki-ekopunkter i ditt område och kolla sorteringsanvisningar på rinkiin.fi.

*Innolink utförde i början av 2025 en konsumentundersökning till Rinki angående sortering av förpackningsavfall, lättheten av sortering och relaterade värden. Undersökningen utfördes som en konsumentpanel, som besvarades av 1002 personer runt om i Finland.