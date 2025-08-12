Kantakaupungin ratikat eivät kulje lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13.-14.9. ajojännitteen nostamisen takia

Kaupunkiliikenne Oy nostaa kantakaupungin raitioteiden ajojännitteen 600 voltin tasajännitteestä (VDC) 750 VDC:hen, jotta sähkönjakeluverkosta saadaan yhtenäinen ja jotta se vastaa uusien pikaraitioteiden, kuten Kruunusiltojen raitiotien, käyttämää jännitettä. Myös pikaratikkalinja 15 on käyttänyt alusta lähtien korkeampaa 750 VDC -jännitetasoa.

Jännitteen noston myötä ajojohdinverkosta tulee vakaampi ja energiatehokkaampi, koska muun muassa energiahukka vähenee. Korkeampi johdinjännite mahdollistaa myös sähkönsyöttöasemien harvemman mitoitusvälin. Lisäksi sähköverkosta saadaan jatkossa enemmän tehoa, mikä tukee kasvavaa raitioliikennettä sekä uudempaa kalustoa ja sen lisääntyvää määrää.

Kaupunkiliikenne on tehnyt ja tekee vielä valmistelevia toimia niin raitiotieinfraan kuin kalustoon jännitteen nostoa varten. Esimerkiksi nivelraitiovaunujen komponentteihin on tehty muutoksia. Artic-raitiovaunuihin muutokset tehdään ohjelmistopäivityksellä samaan aikaan liikennöintikatkon kanssa.

Raitiovaunujen poikkeukset lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Jännitteen noston aikana kello 21–00 kantakaupungissa kulkevat vain ratikkalinjat 7T, 8, 8H, 8T ja 9T seuraavilla poikkeusreiteillä:

Linja 7T

Linjan viimeinen lähtö Länsiterminaalilta on kello 23.02.

Linjan viimeinen lähtö Katajanokan terminaalilta on kello 23.29.

Linja 7T ei kulje yleisötapahtuman takia lauantaina kello 18 jälkeen Kruununhaasta Liisankadun ja Snellmaninkadun kautta. Linja kulkee Päärautatieaseman ja Ritarikadun pysäkin välisen reitin Mikonkadun ja Aleksanterinkadun kautta.

Linjat 8, 8T ja 8H

Linjat 8 ja 8H kulkevat lauantaina kello 21-00 vain välillä Ooppera-Jätkäsaari. Ajamatta jää Oopperan ja Arabian välinen osuus.

Jätkäsaaresta Oopperan suuntaan linja kulkee kello 21.46 alkaen tunnuksella 8H. Lisäksi osa Oopperalta lähtevistä vuoroista ajaa linjatunnuksella 8T Länsiterminaaliin asti. Linjan 8T viimeinen lähtö Oopperalta Länsiterminaaliin lähtee kello 23.31.

Linja 9T

Linja 9T palvelee lauantai-iltana kello 21-00 Länsiterminaalin ja keskustan välin lisäksi poikkeuksellisesti eteläistä kantakaupunkia.

Linja 9T kulkee kello 20.30-22.40 reittiä Länsiterminaali-Kamppi-Mannerheimintie-Viiskulma-Telakkakatu.

Telakkakadulta takaisin Länsiterminaalin suuntaan linja 9T kulkee reitillä Viiskulma-Mannerheimintie-Kamppi-Länsiterminaali kello 20.55-22.54.

Länsiterminaalista linja 9T kulkee kello 22.28-23.30 reittiä Länsiterminaali-Kamppi-Päärautatieasema-Kauppatori-Olympiaterminaali-Tehtaankatu-Telakkakatu.Viimeinen lähtö Länsiterminaalista on kello 23.04.

Telakkakadulta takaisin Länsiterminaaliin suuntaan Olympiaterminaalin kautta linja 9T kulkee kello 22.44-00. Viimeinen lähtö Telakkakadulta on kello 23.32.

Muut yhteydet katkon aikana

Kello 00–07 kantakaupungissa ei ole ratikkaliikennettä. Illan ja yön aikana ratikoiden korvaavina yhteyksinä suosittelemme käyttämään esimerkiksi seuraavia bussilinjoja:

Linja 20 Eira-Punavuori-Kamppi-Munkkivuori

Linja 30 Eira-Kamppi-Munkkiniemi-Konala-Malminkartano-Myyrmäki

Linja 40 Elielinaukio-Haaga-Kannelmäki

Linja 600 Rautatientori-Sörnäinen-Kartanonkoski-Lentoasema

Lisäksi liikenteessä on normaalit talviaikataulujen mukaiset bussit, pikaratikka 15, lautat, lähijunat ja metro. Löydät kaikki ajantasaiset reitit ja aikataulut Reittioppaasta.

Huomioithan liikkumisessa erityisesti liikennöintikatkoksen vaikutuksen Jätkäsaaren ja Katajanokan alueille myöhäisiltana lauantaina ja varhaisaamuna sunnuntaina. Näillä alueilla ei ole ratikka- ja bussiliikennettä la-su yönä kello 00–07.

Ratikoiden on suunniteltu palaavan liikenteeseen sunnuntaina 14.9. kello 7.00 alkaen.

Lisätietoja:

Raitiovaunujen poikkeusiin liittyvät kysymykset:

Viestintäpäivystys, HSL

040 163 2818

Ajojännitteen nostoon liittyvät kysymykset:

Antti Nousiainen, omaisuudenhallintayksikön johtaja, Kaupunkiliikenne Oy

040 579 6074, antti.nousiainen@kaupunkliikenne.fi