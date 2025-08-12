Kantakaupungin ratikat eivät kulje lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13.-14.9. ajojännitteen nostamisen takia
Helsingin kantakaupungin raitioteiden ajojännite nostetaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13.-14.9. samalle tasolle kuin pikaraitiotien jännite. Työt vaativat katkoksen raitioliikenteeseen. Ratikat kulkevat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 21–00 vain väleillä Länsiterminaali-Rautatieasema-Katajanokka, Jätkäsaari-Ooppera ja Länsiterminaali-Eira. Raitiovaunut eivät kulje lainkaan yöllä kello 0.00-7.00.
Kaupunkiliikenne Oy nostaa kantakaupungin raitioteiden ajojännitteen 600 voltin tasajännitteestä (VDC) 750 VDC:hen, jotta sähkönjakeluverkosta saadaan yhtenäinen ja jotta se vastaa uusien pikaraitioteiden, kuten Kruunusiltojen raitiotien, käyttämää jännitettä. Myös pikaratikkalinja 15 on käyttänyt alusta lähtien korkeampaa 750 VDC -jännitetasoa.
Jännitteen noston myötä ajojohdinverkosta tulee vakaampi ja energiatehokkaampi, koska muun muassa energiahukka vähenee. Korkeampi johdinjännite mahdollistaa myös sähkönsyöttöasemien harvemman mitoitusvälin. Lisäksi sähköverkosta saadaan jatkossa enemmän tehoa, mikä tukee kasvavaa raitioliikennettä sekä uudempaa kalustoa ja sen lisääntyvää määrää.
Kaupunkiliikenne on tehnyt ja tekee vielä valmistelevia toimia niin raitiotieinfraan kuin kalustoon jännitteen nostoa varten. Esimerkiksi nivelraitiovaunujen komponentteihin on tehty muutoksia. Artic-raitiovaunuihin muutokset tehdään ohjelmistopäivityksellä samaan aikaan liikennöintikatkon kanssa.
Raitiovaunujen poikkeukset lauantain ja sunnuntain välisenä yönä
Jännitteen noston aikana kello 21–00 kantakaupungissa kulkevat vain ratikkalinjat 7T, 8, 8H, 8T ja 9T seuraavilla poikkeusreiteillä:
Linja 7T
- Linjan viimeinen lähtö Länsiterminaalilta on kello 23.02.
- Linjan viimeinen lähtö Katajanokan terminaalilta on kello 23.29.
Linja 7T ei kulje yleisötapahtuman takia lauantaina kello 18 jälkeen Kruununhaasta Liisankadun ja Snellmaninkadun kautta. Linja kulkee Päärautatieaseman ja Ritarikadun pysäkin välisen reitin Mikonkadun ja Aleksanterinkadun kautta.
Linjat 8, 8T ja 8H
Linjat 8 ja 8H kulkevat lauantaina kello 21-00 vain välillä Ooppera-Jätkäsaari. Ajamatta jää Oopperan ja Arabian välinen osuus.
- Linja 8: Ooppera-Jätkäsaari
- Linja 8H: Jätkäsaari-Ooppera
Jätkäsaaresta Oopperan suuntaan linja kulkee kello 21.46 alkaen tunnuksella 8H. Lisäksi osa Oopperalta lähtevistä vuoroista ajaa linjatunnuksella 8T Länsiterminaaliin asti. Linjan 8T viimeinen lähtö Oopperalta Länsiterminaaliin lähtee kello 23.31.
- Linja 8T: Ooppera-Länsiterminaali
Linja 9T
Linja 9T palvelee lauantai-iltana kello 21-00 Länsiterminaalin ja keskustan välin lisäksi poikkeuksellisesti eteläistä kantakaupunkia.
- Linja 9T kulkee kello 20.30-22.40 reittiä Länsiterminaali-Kamppi-Mannerheimintie-Viiskulma-Telakkakatu.
- Telakkakadulta takaisin Länsiterminaalin suuntaan linja 9T kulkee reitillä Viiskulma-Mannerheimintie-Kamppi-Länsiterminaali kello 20.55-22.54.
- Länsiterminaalista linja 9T kulkee kello 22.28-23.30 reittiä Länsiterminaali-Kamppi-Päärautatieasema-Kauppatori-Olympiaterminaali-Tehtaankatu-Telakkakatu.Viimeinen lähtö Länsiterminaalista on kello 23.04.
- Telakkakadulta takaisin Länsiterminaaliin suuntaan Olympiaterminaalin kautta linja 9T kulkee kello 22.44-00. Viimeinen lähtö Telakkakadulta on kello 23.32.
Muut yhteydet katkon aikana
Kello 00–07 kantakaupungissa ei ole ratikkaliikennettä. Illan ja yön aikana ratikoiden korvaavina yhteyksinä suosittelemme käyttämään esimerkiksi seuraavia bussilinjoja:
- Linja 20 Eira-Punavuori-Kamppi-Munkkivuori
- Linja 30 Eira-Kamppi-Munkkiniemi-Konala-Malminkartano-Myyrmäki
- Linja 40 Elielinaukio-Haaga-Kannelmäki
- Linja 600 Rautatientori-Sörnäinen-Kartanonkoski-Lentoasema
Lisäksi liikenteessä on normaalit talviaikataulujen mukaiset bussit, pikaratikka 15, lautat, lähijunat ja metro. Löydät kaikki ajantasaiset reitit ja aikataulut Reittioppaasta.
Huomioithan liikkumisessa erityisesti liikennöintikatkoksen vaikutuksen Jätkäsaaren ja Katajanokan alueille myöhäisiltana lauantaina ja varhaisaamuna sunnuntaina. Näillä alueilla ei ole ratikka- ja bussiliikennettä la-su yönä kello 00–07.
Ratikoiden on suunniteltu palaavan liikenteeseen sunnuntaina 14.9. kello 7.00 alkaen.
Lisätietoja:
Raitiovaunujen poikkeusiin liittyvät kysymykset:
Viestintäpäivystys, HSL
040 163 2818
Ajojännitteen nostoon liittyvät kysymykset:
Antti Nousiainen, omaisuudenhallintayksikön johtaja, Kaupunkiliikenne Oy
040 579 6074, antti.nousiainen@kaupunkliikenne.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
