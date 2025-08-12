Veikkaus Oy

Forssan Toto75-pelistä 207 000 euron potti porukkapeliin

12.8.2025

Lauantaina Forssan kierroksen Toto75-pelissä löytyi ainoastaan yksi täysosuma, jolla lunasti 207 308 euroa. Voitto osui 25 osuuden nettiporukkapeliin.

Osuneen hajotuspelin oli laatinut taitava vantaalainen nettipelaaja, jolla oli 25 osuuden porukkapelistä kaksi osuutta itsellään. Muut osuudet oli myyty nettiporukkapeliosuuksina eri puolelle Suomea.

Porukkapeliin osui 207 308 euron täysosuma.

- Isot onnittelut lauantain Toto75-porukkavoittajille sekä taitavan ja onnekkaan porukkapelin laatijalle Vantaalle. Voitto on yksi vuoden suurimmista Toto-pelivoitoista! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Forssan Pilvenmäen lauantain Toto75-kierroksen suurimmista yllätyksistä vastasivat kolmannen kohteen 5 Bright Diamond (peliosuus 1,16 %) ja päätöskohteen 1 Ninja Zon (peliosuus 3,16 %). Bright Diamondin ohjastuksesta vastasi kotiradan Elina Leinonen

Vuoden suurin voitto Toto-peleistä on maaliskuussa savonlinnalaiselle nettipelaajalle osunut 274 000 euron Toto75-voitto Ruotsin Färjestadin kierrokselta.

Suuriin Toto75-voittoihin on mahdollisuus jälleen tämän viikon lauantaina. 

Åbyn Toto75-pelissä on jopa 2 miljoonan euron potti. Peliaika päättyy klo 17.20. Huippulähtönä ajetaan Åby Stora Pris. Suomea lähdössä edustaa Santtu Raitalan ohjastama Main Stage.

Ylivieskan Toto75-pelissä ainoalle täysosumalle on tarjolla 75 000 euron takuupotti. Peliaika päättyy klo 14.45.

