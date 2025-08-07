Vihreiden Hanna Holopainen: Työttömyysturvan suojaosa tulee palauttaa
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ei ole yllättynyt, että työttömyysturvan suojaosan poisto on johtanut useammin työttömyyteen kuin kokoaikatyöhön ja vaatii suojaosien palauttamista.
Viime vuonna voimaan tullut lakimuutos poisti sovitellun työttömyyspäivärahan suojaosan. YTK Työttömyyskassan tuoreen jäsenkyselyn mukaan muutos on heikentänyt työnteon kannattavuutta.
“Orpon hallitus on täysin irrallaan ihmisten arjesta. On monia ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tekemään kokoaikatyötä, mutta haluavat olla työelämässä ja myös tarvitsevat työttömyysturvan päälle tulevaa pientä palkkaa. Orpon hallituksen lakiesitys sai osakseen paljon vastusta kun sitä valmisteltiin. Nyt nähdään, että suojaosan poisto tosiaankin kasvattaa työttömyyttä eikä suinkaan työllisyyttä,” sanoo Holopainen.
Holopaisen mukaan työnteon on aina oltava kannattavaa. Holopainen muistuttaa, että Marinin hallituskaudella työttömyysetuuden suojaosaa myös korotettiin väliaikaisesti.
“Suojaosa mahdollisti sen, että palkkaa pystyi ansaitsemaan 300e verran ilman, että se pienensi työttömyysturvaa. Tämä kannusti työntekoon. Viime hallituskaudella nostimme työttömyysetuuden suojaosan väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon. Muutos tuki kausityön vastaanottamista, työn perässä liikkumista sekä paransi tuen saajien taloudellista tilannetta,” sanoo Holopainen.
Työttömyyspäivärahan ja asumistuen 300 euron suojaosan palauttamiseksi on laadittu myös kansalaisaloite ja se on ylittänyt eduskuntakäsittelyn vaatiman 50 000 allekirjoituksen rajan.
“Me Vihreät tulemme tukemaan kansalaisaloitetta. Myös vaihtoehtobudjetissamme olemme esittäneet työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Suojaosat kannustavat saamaan työn syrjästä kiinni ja osoittavat, että pienikin työ on arvokasta,” päättää Holopainen.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
