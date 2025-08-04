Akava: Hallituksen on vahvistettava osaamisen ja kasvun edellytyksiä

– Parlamentaarisen valmistelun ja yhteisen sitoutumisen ansiosta saavutetusta tavoitteesta ei saa antaa piiruakaan periksi. Suomella on yhteinen ja laajasti kannatettu tavoite nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa ja lisätä T&K-toimintaa. Esitys yliopistojen indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosiksi 2026 ja 2027 pitää myös välittömästi haudata, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava pitää yritystukijärjestelmän kokonaisuudistusta Suomen kasvulle ja yrityskentän uudistumiselle välttämättömänä. Se myös tukisi hallituksen tavoitetta julkisen velan taittamisesta ja työllisyyden kohenemisesta.

– Näinkö on, että tekemistään palkansaajia ja työttömiä koskevista rajuistakaan leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ei kykene uudistamaan yritystukijärjestelmää? Yrityskenttää tuetaan mittavalla yhteisöveron kevennyksellä. Nyt jos koskaan olisi aika karsia kasvua jähmettävät ja kannattamatonta toimintaa säilyttävät yritystuet, Löfgren jatkaa.

Akavan laskelmien perusteella 3 900–8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien akavalaisten verotus kevenisi erittäin vähän. Työttömyysvakuutusmaksun todennäköinen nouseminen ja työeläkevakuutusmaksun rakenteellinen muutos ensi vuonna merkitsevät kuitenkin sitä, että useimmilla akavalaisilla verotus kiristyisi.

– Verotuksen keventämisestä on huolehdittava. Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin pitää tehdä täysimääräinen inflaatiotarkistus ansiotasoindeksin tai kuluttajahintaindeksin mukaisena, jotta verotus ei kiristy, Löfgren korostaa.

– Hallituksen tulee luopua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta. Järjestöjen jäsenmaksut ovat tulonhankkimiseen ja tulonsäilyttämiseen liittyviä menoja, joihin pitää jatkossakin saada verovähennys. Vero-oikeuden dosentti Timo Viherkenttä osoittaa pyytämässämme lausunnossa, että tulonhankkimismenojen säätäminen vähennyskelvottomiksi olisi erittäin poikkeuksellinen verosanktio. Olisi myös mahdotonta määritellä ne järjestöt, joihin jäsenmaksujen muutokset kohdistuisivat, Löfgren sanoo.

Akava esittää jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisen vaihtoehdoiksi energiaverotukien vähentämistä, viiden prosentin lähdeveroa yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotuloille ja yritysten edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistamista.

Tutustu Akavan budjettiriihikannanottoon ja dosentti Timo Viherkentän lausuntoon työmarkkinjärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistosta .