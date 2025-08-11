Psykiatrian avohoidon toimipisteisiin tulee muutoksia syyskuussa
Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa aikuisten psykiatrian avohoitoa. Samalla vahvistetaan sosiaali- ja terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalveluja.
Kyröskosken, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven psykiatrian poliklinikoiden toiminta päättyy 1.9.2025. Edelleen erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoito siirtyy Tampereen, Valkeakosken tai Sastamalan psykiatrian poliklinikoille. Muiden jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden hoito siirtyy lähimmälle sosiaali- ja terveysasemalle. Jos hoidon tarvetta ei enää ammattilaisen arvion mukaan ole, hoito päättyy. Muutokset koskevat vain avohoitoa. Psykiatristen osastojen toiminta jatkuu ennallaan.
Lakkaavissa yksiköissä hoidettavat potilaat saavat lisätietoa muutoksesta heitä hoitaneilta ammattilaisilta elokuun aikana. Samalla he saavat tiedon siitä, missä toimipisteessä heitä hoidetaan jatkossa.
Lakkautettavien poliklinikoiden henkilöstö on saanut esittää toiveensa sijoittumisestaan, ja suurimman osan ensisijainen toive on voitu toteuttaa.
Mielenterveys- ja päihdehoitoa sosiaali- ja terveysasemilla vahvistetaan
Yhtenä uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaat saisivat vaikuttavaa hoitoa nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Sosiaali- ja terveysasemilla asiakkaiden palvelut järjestetään perusterveydenhuollon toimijoiden ja sosiaalipalveluiden yhteistyönä.
Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita vahvistetaan ja kehitetään vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen. Sote-asemilla toimivien mielenterveys- ja päihdehoidon tiimien resurssia kasvatetaan ja uusia palvelumuotoja otetaan käyttöön.
Yhteyshenkilöt
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
