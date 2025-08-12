Koko ei ole kaikki kaikessa – tuore tutkimus osoittaa, että naarasgorillatkin voivat haastaa urosten valta-aseman
Turun yliopiston ja Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology -tutkimusinstituutin uusi tutkimus haastaa perinteiset oletukset urosnisäkkäiden universaalista valta-asemasta. Tutkimuksessa analysoitiin kolmen vuosikymmenen ajalta kerättyjä tietoja villeistä vuorigorilloista ja osoitettiin, että useimmat naaraat pystyvät voittamaan vähintään yhden aikuisen uroksen konflikteissa ja taistelussa resursseista.
Reilut 50 vuotta sitten kyseenalaistettiin käsitys, että urokset olisivat kaikissa nisäkäslajeissa naaraita korkeammassa asemassa, kun havaittiin, että täplähyeenoilla ja joillakin makilajeilla naaraat ovat hierarkiassa uroksia ylempänä. Yhä useammat tutkimukset viittaavat siihen, että nämä lajit eivät ole poikkeuksia, vaan edustavat yhtä ääripäätä sukupuolten välisissä valtasuhteissa, jotka vaihtelevat tiukasti urosvaltaisesta naarasvaltaiseen.
Turun yliopiston ja saksalaisen Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology -tutkimusinstituutin tutkijoiden uusi tutkimus täydentää löydöksiä. Tutkimus osoittaa, että naaraiden ja urosten väliset valtasuhteet eivät ole niin tiukasti urosten puolella kuin aiemmin ajateltiin, edes gorilloilla.
– Halusimme tutkia naaraiden ja urosten välisiä valtasuhteita gorillojen keskuudessa, koska gorillaurosten ruumiinrakenne ja kulmahampaiden koko eroaa selvästi naaraista, ja niiden katsotaan yleensä olevan isoista ihmisapinoista selkeimmin urosvaltainen laji. Naarasgorillat voivat kuitenkin valita, minkä uroksen kanssa ne lisääntyvät, mikä puolestaan on piirre, joka liittyy kädellisten keskuudessa naaraiden parempaan valta-asemaan, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, Turun yliopiston tutkijatohtori Nikos Smit.
Uutta näkökulmaa naaraiden ja urosten välisiin valtasuhteisiin
Tutkimuksessa seurattiin kolmen vuosikymmenen ajan neljän villin vuorigorillaryhmän käyttäytymistä ja osoitettiin, että useamman uroksen gorillalaumoissa lähes kaikki naaraat voittavat vähintään yhden uroksen. Vaikka naaraat painavat puolet vähemmän kuin urokset, ne voittavat neljäsosan konflikteista ja neljäsosan ei-alfauroksista.
Yksi mahdollinen selitys ilmiölle on, että alfaurokset tukevat naaraita ei-alfauroksia vastaan ja että ei-alfaurokset alistuvat naaraille päästäkseen ryhmään. Toinen mahdollinen selitys on, että ei-alfaurokset alistuvat naaraille eräänlaisena lahjuksena päästäkseen näiden naaraiden seuraan tulevaisuudessa.
Naarasgorilloilla on myös etuoikeus tiettyihin ravintoresursseihin verrattuna niiden voittamiin uroksiin, mikä haastaa perinteisen käsityksen siitä, että naaraat ja urokset kilpailevat eri resursseista (naaraat ruoasta ja urokset naaraista).
– Tuloksemme osoittivat, että naaraat olivat todennäköisimmin hierarkiassa korkeammalla kuin nuoret ja iäkkäät aikuiset urokset, jotka ovat silti paljon suurempia kuin aikuiset naaraat. Tämä viittaa siihen, että naaraiden ja urosten välisiin valtasuhteisiin vaikuttavat muutkin mekanismit kuin koko ja voima, sanoo vanhempi kirjoittaja Martha Robbins, joka on pitkäaikaisen Bwindi-vuorigorillatutkimusprojektin johtaja ja toimitti tutkimuksessa käytetyt seurantatiedot.
Patriarkaatti – kulttuurinen konstruktio, ei kädellisten perintö
Laajempi ymmärrys naaraiden ja urosten välisistä suhteista niiden ihmisapinoiden keskuudessa, joilla sukupuolten väliset erot ovat suurimmillaan, voi auttaa tulkitsemaan näistä suhteita myös ihmisten ja muiden lajien keskuudessa.
Tuore tutkimus tarjoaa lisätietoa isojen ihmisapinoiden sukupuolten välisistä valtasuhteista, jotka vaihtelevat bonobojen naarasvaltaisuudesta simpanssien urosvaltaisuuteen. Se tarjoaa myös uuden näkökulman naaraiden ja urosten välisten valtasuhteiden ekologiaan ja evoluutioon, ja osoittaa, etteivät valtasuhteet perustu pelkästään kokoon ja voimaan. Näin ollen se voi myös kyseenalaistaa käsityksen siitä, että ihmisten patriarkaatti on peritty muilta kädellisiltä, ja viittaa siihen, että se on todennäköisesti pikemminkin kulttuurinen konstruktio.
Tutkimusartikkeli julkaistiin Current Biology -lehdessä 7. elokuuta 2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nikos SmitTutkijatohtoriTurun yliopistonikolaos.smit@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/nikolaos-smit
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Kansainvälisessä nuoriin kohdistuvassa mielenterveystutkimuksessa merkittäviä aukkoja12.8.2025 11:20:00 EEST | Tiedote
Uudessa katsausartikkelissa tarkasteltiin nuorten mielenterveyteen liittyvää tutkimusta eri tulotasojen maissa. Yli 12 miljoonan nuoren tiedot 166 maasta kattava katsaus osoittaa, että vaikka nuorten mielenterveystutkimusta tehdään enenevissä määrin myös matalan ja keskitulotason maissa, tutkimuksessa on yhä merkittäviä aukkoja. Katsauksessa selvisi, että 52 maan nuoria ei ole ollut mukana missään 172 tarkastellussa tutkimuksessa.
Väitös: Palautuva emäksen täyttö voi mahdollistaa uusia työkaluja diagnostiikkaan ja DNA-nanotekniikkaan12.8.2025 09:34:39 EEST | Tiedote
MSc Mark Afari kehitti väitöstutkimuksessaan uudenlaisia nukleiinihappojen runkorakenteita, joihin DNA-emäs tai sen analogi voidaan liittää palautuvasti. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi pistemutaatioiden tunnistuksessa.
Väitös: Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyössä on merkittävästi jännitteitä11.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset jännitteet liittyvät muun muassa roolien epäselvyyksiin, arvostuksen puutteeseen sekä ristiriitaisiin näkemyksiin kuntastrategian toteuttamisesta, osoittaa väitöstutkimus.
Tutkijat löysivät uusia tarantulalajeja – urosten selviytymiskeinona pitkät paritteluelimet8.8.2025 13:44:56 EEST | Tiedote
Tutkijat löysivät uusia tarantulalajeja, jotka ovat niin aggressiivisia, että uroksille on kehittynyt parittelusta selviytymiseksi ennätyspitkät sukuelimet.
Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen7.8.2025 14:15:10 EEST | Tiedote
Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa yhteishaussa täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin. Samalla haku vastaa työelämässä vallitsevaan varhaiskasvatuksen opettajien suureen kysyntään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme