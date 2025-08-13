Avain

Lumi ja Leo on selkoromaani ystävyyden voimasta

14.8.2025 09:00:00 EEST | Avain | Tiedote

Marja-Leena Tiaisen Lumi ja Leo on nuorten selkoromaani ystävyydestä. Nuoret kertovat tähän aikaan sijoittuvaa yhteistä tarinaansa romaanissa vuorotellen.  Elämää koettelevat lähipiirin vakavatkin murheet, mutta ystävyys tuo iloa.

Lumi ja Leo tapaavat rippileirillä.
He ystävystyvät,
mutta perheistään he eivät toisilleen puhu.
Lumi häpeää äitiään,
joka on alkoholisti.
Leolla on suuri suru,
sillä hänen Markus-veljensä
on kuollut huumeisiin.

Leirin jälkeen nuoret tapaavat
sattumalta uudestaan.
Ystävyys syvenee.
Huolen ja surun lisäksi elämässä on taas iloa.
Toivo elää.

Kirjailija Marja-Leena Tiainen on runsaasti tunnustusta saanut kirjailija. Lumi ja Leo on hänen kymmenes selkoromaaninsa.

teos: Lumi ja Leo
kirjailija: Marja-Leena Tiainen
ISBN: 9789523046399
kustantaja: Avain
sivuja: 148
ilmestymispäivä: 14.8.2025

