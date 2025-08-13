Lumi ja Leo on selkoromaani ystävyyden voimasta
Marja-Leena Tiaisen Lumi ja Leo on nuorten selkoromaani ystävyydestä. Nuoret kertovat tähän aikaan sijoittuvaa yhteistä tarinaansa romaanissa vuorotellen. Elämää koettelevat lähipiirin vakavatkin murheet, mutta ystävyys tuo iloa.
Lumi ja Leo tapaavat rippileirillä.
He ystävystyvät,
mutta perheistään he eivät toisilleen puhu.
Lumi häpeää äitiään,
joka on alkoholisti.
Leolla on suuri suru,
sillä hänen Markus-veljensä
on kuollut huumeisiin.
Leirin jälkeen nuoret tapaavat
sattumalta uudestaan.
Ystävyys syvenee.
Huolen ja surun lisäksi elämässä on taas iloa.
Toivo elää.
Kirjailija Marja-Leena Tiainen on runsaasti tunnustusta saanut kirjailija. Lumi ja Leo on hänen kymmenes selkoromaaninsa.
teos: Lumi ja Leo
kirjailija: Marja-Leena Tiainen
ISBN: 9789523046399
kustantaja: Avain
sivuja: 148
ilmestymispäivä: 14.8.2025
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Kärppähässäkkä on mieletöntä lastenrunoutta!13.8.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Sandströmin ja Erosen kauniit ja nokkelat lastenkirjat ovat ilahduttaneet kaikenikäisiä lukijoita. Uutuuskirja Kärppähässäkkä ei ole poikkeus, vaan vetää suupielet hymyyn.
Arvoitusten aarteita koululaisille8.8.2025 08:04:00 EEST | Tiedote
Ismo Loivamaa ja Marketta Könönen ovat koonneet yksiin kansiin koululaisvitsien parhaimmistoa kirjassa Mitä Batman tekee koulussa : Arvoitusvitsejä. Klassikoiden lisäksi kirjassa on paljon uusia oivalluksia!
Sata päivää Roomassa -tietokirjassa on yllätyksiä myös kokeneille Rooman kävijöille!24.4.2025 07:42:00 EEST | Tiedote
Ilpo ja Miia Salonen kutsuvat lukijan mukaansa ikuisen Rooman hiljaisille kujille, komeisiin puistoihin, maanalaisiin sokkeloihin, yllättäviin museoihin ja pyörryttäviin palatseihin.
Kimmo Ojalalle Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto23.4.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Kimmo Ojala on valittu yhdeksi Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon saajaksi lasten runoteoksellaan Yrjö Ärjylän herkimmät (Avain, 2024). Palkitsemistilaisuus järjestettiin Tampereen Raatihuoneella 23.4.2025.
On pimeässä hyvä taivaltaa -tietokirja avaa keskosäidin tuntemuksia16.4.2025 07:44:00 EEST | Tiedote
Esikoisen odottaminen tuntuu pitkään epätodelliselta, kunnes eräänä syyskuisena aamuyönä hän onkin jo täällä. Aivan liian pienenä, aivan liian aikaisin ja eri vuonna kuin piti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme