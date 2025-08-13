Lumi ja Leo on selkoromaani ystävyyden voimasta

On pimeässä hyvä taivaltaa -tietokirja avaa keskosäidin tuntemuksia 16.4.2025 07:44:00 EEST | Tiedote

Esikoisen odottaminen tuntuu pitkään epätodelliselta, kunnes eräänä syyskuisena aamuyönä hän onkin jo täällä. Aivan liian pienenä, aivan liian aikaisin ja eri vuonna kuin piti.