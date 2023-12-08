KÄÄK – taas uusi energiajuoma: Funky Monkey haastamaan erittäin kilpailtua markkinaa
Energiajuomien ja muiden funktionaalisten virvoitusjuomien markkina on kasvanut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo vuosia. Perinteiset limsat ovat menettäneet asemiaan, kun on siirrytty kuluttamaan vitaminoituja lisäarvojuomia yhä useammassa tuoteryhmässä vesistä energiajuomiin. Uusia juomia tulee markkinalle kymmenittäin joka vuosi. Ja kuluttajat rakastavat sitä. Etenkin energiajuomien kuluttajat ovat innokkaita kokeilemaan uusia brändejä ja makuja.
Funky Monkey – hyvän mielen energiajuoma
Kaikki aina väittävät olevansa erilaisia. Jos haluaa erottautua, ei kannata olla samanlainen, vaan omanlainen. Muttei liian outo. Myös Funky Monkey pyrkii olemaan kiinnostavalla tavalla erilainen herättääkseen kuluttajien kiinnostuksen. Funky Monkey haluaa olla hyvän mielen energiajuoma. Huumorintajuinen, hyvänmakuinen ja helposti lähestyttävä energiajuoman ja hyvinvointijuoman risteytys. Juoma, jonka nauttimisesta ja näkemisestä jää hyvä mieli. Ei extremeurheilua, testosteronia tai suorituspaineita vaan rentoa menoa pieni pilke silmäkulmassa, ihan perusarjessa.
20 % mehua, ei lisättyä sokeria
Funky Monkeyn kaikki kolme makua sisältävät 20 % mehua. Korkea mehupitoisuus on juomien herkullisen ja hedelmäisen maun salaisuus. Mehun luontaisesti sisältämän sokerin lisäksi juomiin ei ole lisätty sokeria. Kuluttajia miellyttävä makeustasapaino on saatu aikaan korostamalla mehun makeutta ripauksella sukraloosia. Samalla on pystytty pitämään juomien sokeri- ja kalorimäärä alhaisena. Kaikissa Funky Monkey -juomissa on hybridimakeutuksen ansiosta korkeintaan 2,5 g sokeria ja 12 kilokaloria per 100 ml. Vähäsokeristen ja sokerittomien virvoitusjuomien osuus markkinasta kasvaa jatkuvasti, koska kuluttajat pyrkivät välttämään ja vähentämään sokerin saantia juomista.
Vitamiineja, antioksidantteja, kofeiinia ja tauriinia
Energiajuomien kulutus on yleistynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja saattaa nuorilla aikuisilla jopa korvata kahvinjuonnin kokonaan. Kofeiini ja tauriini tuovat energiajuomien piristävän vaikutuksen. Funky Monkey -juomissa on piristyksen lisäksi myös runsaasti vitamiineja ja antioksidantteja*. Monta kärpästä, yhdellä apinalla.
Pullollisessa Funky Monkeyta on niasiinia, pantoteenihappoa B6-, B12- ja E-vitamiinia, seleeniä sekä sinkkiä kutakin 100 % päivän saantisuosituksesta.
*E-vitamiini, sinkki ja seleeni edistävät solujen suojaamista hapettumisstressiltä. Niasiini, pantoteenihappo, B6- ja B12-vitamiini auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Ei akkuhapon makua vaan hedelmäistä raikkautta
Monella energiajuomiin niiden alkutaipaleella tutustuneella kuluttajalla on edelleen mielikuva, että juomat maistuvat akkuhapolle. Joskus aikanaan kaikki energiajuomat olivatkin suunnilleen saman makuisia. Niissä oli energiajuomille tyypillinen voimakas maku, josta kaikki eivät pitäneet. Tämä ei tänä päivänä pidä paikkaansa, ja Funky Monkey vie omalta osaltaan makumaailmaa entistä kauemmas perinteestä. Funky Monkeyn maut ovat hedelmäisiä, raikkaita ja helposti juotavia. Makuja lanseerataan heti alussa kolme: Green Apple, Strawberry Guava ja Mango Mandarin.
Kätevä uudelleensuljettava pullo
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta energiajuomat myydään tölkeissä. Hypermarketeista löytyy sadoittain eri makuisia energiajuomia – tölkeissä. Eikä siinä mitään, tölkkihän on todella kiva pakkaus. Mutta ei se aina ole kaikkein kätevin. Sitä ei saa suljettua ja se on huono laittaa avaamisen jälkeen takaisin reppuun. Päätimmekin olla apinoimatta kaikkia muita ja lanseeraamme Funky Monkey -juomat kätevässä uudelleensuljettavassa puolen litran pullossa.
Itse asiassa kuluttajatutkimuksen** mukaan noin kolmannes energiajuomien kuluttajista sanoo pitävänsä pulloa parhaana pakkauksena myös energiajuomalle. Niitä on vain todella huonosti saatavilla. Uskallamme väittää, että 99 % energiajuomien juojista juo muita virvoitusjuomia pullosta ihan säännöllisesti, joten miksei myös Funky Monkeytä!
** Mantap Oy, Energiajuomatutkimus 2024, 18-75-vuotiaat energiajuomien kuluttajat, n=1005
Uskalla rakastua apinaan!
Kyllä. Funky Monkeyssa on apina etiketissä. Itse asiassa kolme erilaista apinaa. Siitä huolimatta sitä kannattaa rohkeasti kokeilla, ihan jokaisen aikuisen. Juoma on tarkoitettu juuri sinulle, jota aina välillä väsyttää aivan apinana ja arjesta pitää silti selvitä. Sinulle, jonka on pakko lähteä töihin tai luennolle, vaikka peilistä tuijottaisi aamulla maailmanluokan ”bad hair day”. Jätä kahvikuppi väliin ja nappaa kaupan hyllystä Funky Monkey.
Anna itsellesi lupa rakastua apinaan.
Ei kuitenkaan lapsille, raskaana oleville, imettäville tai kofeiiniherkille. Eikä apinoille.
Funky Monkey -juomissa on korkea kofeiinipitoisuus 30 mg/100 ml. Tämä ei ole markkinan korkein eikä matalin kofeiinimäärä, vaan mielestämme sopiva. Kofeiinin ja tauriinin takia Funky Monkey -juomia ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville. Nimestä huolimatta Funky Monkey -juomia ei suositella myöskään apinoille. Käyttösuositus max. 2 pulloa vuorokaudessa.
Kotimaisen perheyrityksen Suomessa valmistama ja kehittämä
Mikä parasta, vaikkei Suomesta luonnollisesti löydy kauheasti apinoita, Funky Monkey on kotimaisen perheyrityksen kehittämä ja valmistama tuotemerkki. Finn Spring Oy valmistaa juomat Toholammin tuotantolaitoksellaan Multilan lähteen lähdeveteen. Tuotemerkin taustalla ei siis ole kansainvälistä konglomeraattia, amerikkalaista miljardööriä tai edes ruotsalaista markkinointigurua. Raaka-aineita ja mehuja toki ostamme ulkomailta, koska meillä Suomessa kasvaa hirveän vähän mangopuita.
Saatavuus:
- Rajoitettu erä ennakkomyynnissä Lidleissä 14.8.2025 alkaen
- K-Citymarketeista, K-Supermarketeista ja K-marketeista viikosta 36/2025 alkaen. Valikoima vaihtelee myymälöittäin.
- Hyvinvarustelluista Prismoista viikosta 37/2025 alkaen
Lisätiedot ja näytepyynnöt:
Finn Spring Oy
Iida Nylander
Myynti- ja markkinointijohtaja
+358 44 530 1286
iida.nylander@finnspring.fi
www.finnspring.fi
Tuotetiedot: www.funkymonkey.fi
Tuotekuvat: https://www.finnspring.fi/Kuvapankki/Funky+Monkey+-tuotekuvat
Logot: https://www.finnspring.fi/Kuvapankki/Funky+Monkey+-logo
Iida Nylander
Myynti- ja markkinointijohtaja
Finn Spring Oy
Puh: +358 44 530 1286
iida.nylander@finnspring.fi
Finn Spring Oy
- 100 % suomalaisomisteinen perheyritys, jonka juuret ovat Keski-Pohjanmaan puhtaassa lähdevedessä
- Valmistaa ja kehittää juomia omille tuotemerkeilleen ja sopimusvalmistajana asiakkaiden tuotemerkeille
- Toimii Keski-Pohjanmaan Toholammilla ja Lestijärvellä sekä tytäryhtiössä Guttsta Källassa Ruotsin Kolsvassa
- Valmistaa vuosittain yli 100 miljoonaa litraa juomia
- Henkilöstöä noin 100
- Finn Spring -konsernin liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa vuonna 2024
