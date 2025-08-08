Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 12.8. kokouksen päätöstiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 17.6. kokouksen ennakkotiedote 13.6.2025 14:57:25 EEST | Tiedote

Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa tiistaina 17. toukokuuta klo 16.15. Kyseessä on ensimmäinen kokous apulaispormestari Maarit Vierusen johdolla. Uuden lautakunnan kokoonpano löytyy verkkosivuiltamme. ​Linkit Kokouksen esityslista sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla Lautakunnan sivulla julkaistaan kokouksen päätöstiedote kokouksen jälkeen