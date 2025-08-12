KOHDE-hankkeen kilpailu huipentuu äänestykseen − tavoitteena tehdä näkyväksi lapsiperheiden hyväksi tehtävää hyvinvointityötä Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden hyvinvointia vahvistaneen KOHDE-hankkeen järjestämä kilpailu huipentuu äänestykseen. Kilpailun äänestys on käynnissä 13.–29.8.2025. Jokainen voi antaa äänensä sille teolle ja henkilölle, jotka ovat innostaneet, tukeneet ja tehneet merkittävää työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen alueella. Voittajat julkistetaan hankkeen päätöswebinaarissa 4. syyskuuta.
Diakonia-Ammattikorkeakoulun (Diakin) ja ODL Liikuntaklinikan toteuttaman hankkeen järjestämässä kilpailussa palkitaan tekoja, jotka ovat tuoneet uusia ideoita ja ratkaisuja perheiden arjen tueksi, sekä henkilöitä, joiden panos, asenne ja sitoutuminen ovat saaneet muutkin toimimaan lasten ja perheiden parhaaksi alueella.
Ehdokkaat kerättiin avoimen ehdotusvaiheen aikana
Alkukesän aikana hanke keräsi ehdotuksia teoista ja henkilöistä (diak.fi).
– KOHDE-kilpailun tavoitteena on nostaa näkyviin hyviä käytäntöjä ja innostavia esimerkkejä alueella. Haluamme palkita tekijöitä ja tekoja, jotka ovat konkreettisesti vahvistaneet lapsiperheiden hyvinvointia ja luoneet uusia käytäntöjä tai työkaluja arjen tueksi, kertoo Diakissa työskentelevä KOHDE-hankkeen projektipäällikkö Louna Hakkarainen.
Kilpailussa on kaksi kategoriaa: vuoden oivaltavin hyvinvointiteko ja vuoden innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä. Lopullisen voittajan valitsee kilpailun jury ja palkintona on hyvinvointia tukevat tuotepaketit noin 200 euron arvosta. KOHDE-kilpailussa vuoden lapsiperheiden hyvinvointiteoksi on ehdolla 13 eri ehdokasta ja hyvinvoinnin edistäjäksi viisi ehdokasta.
Äänestys avoinna 29.8. asti − voittajat julkistetaan hankkeen loppuwebinaarissa 4. syyskuuta
Kilpailun voittajat julkistetaan hankkeen päätöswebinaarissa 4. syyskuuta, jossa esitellään myös hankkeen tuloksia ja tarjotaan kunnille, seurakunnille ja järjestöille ideoita lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Äänestys on avoinna 29. elokuuta saakka.
Ehdokkaisiin voi tutustua KOHDE-hankkeen verkkosivuilla (kohde.diak.fi).
Oman äänensä voi antaa lomakkeella (webropol.com).
KOHDE-hanketta toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
