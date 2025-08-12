KOHDE-hankkeen kilpailu huipentuu äänestykseen − tavoitteena tehdä näkyväksi lapsiperheiden hyväksi tehtävää hyvinvointityötä Pohjois-Pohjanmaalla

Diakonia-Ammattikorkeakoulun (Diakin) ja ODL Liikuntaklinikan toteuttaman hankkeen järjestämässä kilpailussa palkitaan tekoja, jotka ovat tuoneet uusia ideoita ja ratkaisuja perheiden arjen tueksi, sekä henkilöitä, joiden panos, asenne ja sitoutuminen ovat saaneet muutkin toimimaan lasten ja perheiden parhaaksi alueella.

Ehdokkaat kerättiin avoimen ehdotusvaiheen aikana

Alkukesän aikana hanke keräsi ehdotuksia teoista ja henkilöistä (diak.fi).

– KOHDE-kilpailun tavoitteena on nostaa näkyviin hyviä käytäntöjä ja innostavia esimerkkejä alueella. Haluamme palkita tekijöitä ja tekoja, jotka ovat konkreettisesti vahvistaneet lapsiperheiden hyvinvointia ja luoneet uusia käytäntöjä tai työkaluja arjen tueksi, kertoo Diakissa työskentelevä KOHDE-hankkeen projektipäällikkö Louna Hakkarainen.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa: vuoden oivaltavin hyvinvointiteko ja vuoden innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä. Lopullisen voittajan valitsee kilpailun jury ja palkintona on hyvinvointia tukevat tuotepaketit noin 200 euron arvosta. KOHDE-kilpailussa vuoden lapsiperheiden hyvinvointiteoksi on ehdolla 13 eri ehdokasta ja hyvinvoinnin edistäjäksi viisi ehdokasta.

Äänestys avoinna 29.8. asti − voittajat julkistetaan hankkeen loppuwebinaarissa 4. syyskuuta



Kilpailun voittajat julkistetaan hankkeen päätöswebinaarissa 4. syyskuuta, jossa esitellään myös hankkeen tuloksia ja tarjotaan kunnille, seurakunnille ja järjestöille ideoita lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Äänestys on avoinna 29. elokuuta saakka.

Ehdokkaisiin voi tutustua KOHDE-hankkeen verkkosivuilla (kohde.diak.fi).

Oman äänensä voi antaa lomakkeella (webropol.com).



KOHDE-hanketta toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.