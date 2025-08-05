Oomi ja Lumme Energia ovat sopineet yhdistymisestä ‒ syntyy Suomen johtava sähkön vähittäismyyjä

Yhdistymisen myötä kaikki Lumme Energian asiakkaat siirtyvät tavoiteaikataulun mukaan Oomille 1.1.2026, mutta aikataulu tarkentuu viranomaiskäsittelyn jälkeen. Suunniteltu yhdistyminen ei vaikuta Oomin tai Lumme Energian asiakkaiden sopimuksiin, niiden ehtoihin, voimassaoloaikoihin tai hintoihin.

Yhdistyminen jatkaa sähkön vähittäismyynnin kehitystä suurempiin toimijoihin

Oomi on yksi suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa. Järjestelyn taustalla on ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Oomin strategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä entistä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.

‒ Yhdistyminen on merkittävä askel kasvustrategiassamme ja nousemme sen myötä markkinoiden johtavaksi toimijaksi. Uskomme, että sähkön vähittäismyynnin alalla tehdään yrityskauppoja tästäkin eteenpäin Suomessa, koska yhtiöiden on pystyttävä vastaamaan aktiivisten asiakkaiden tarpeisiin sekä nopeisiin muutoksiin energiamarkkinassa, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Sähkönmyynti on suurten volyymien liiketoimintaa, jossa suurempi koko mahdollistaa paremman sähkömarkkinoiden riskienhallinnan, asiakaslähtöiset ratkaisut sekä entistä vahvemmat investoinnit liiketoiminnan ja asioinnin digitaaliseen kehitykseen.

Asiakaslähtöisyys yhdistävä tekijä

Oomi ja Lumme Energia jakavat saman arvopohjan ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Kaiken tekemisen kivijalkana molemmissa yhtiöissä on erinomainen asiakaskokemus. Asiakastyytyväisyys on molemmilla yhtiöillä huippuluokkaa.

Yhdistymisen myötä Lumme Energian asiakkaat siirtyvät Oomille ja samalla Lumme Energiasta tulee yksi Oomin omistajista.

‒ Jatkamme yhdessä Oomin kanssa sitä minkä osaamme parhaiten: autamme jokaista asiakastamme valitsemaan fiksuja ja kestäviä energiaratkaisuja. Tämä ei ole vain kahden yrityksen yhdistyminen, vaan kummallekin yhtiölle ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa uutta yhdessä. Yhdistämällä voimamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme enemmän arvoa ja vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa entistä paremmin, Lumme Energian toimitusjohtaja Janne Laine toteaa.

Vuodenvaihteessa tapahtuvaksi suunniteltu yhdistyminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, ja sopimukset ja palvelut jatkuvat ennallaan.

Oomi Palvelut Oy:n omistajia ovat Vantaan Energia, Oulun Energia, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö, Tornion Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta. Oomi Palvelut Oy omistaa Oomi Oy:n kokonaan. Suur-Savon Sähkön omistamasta Lumme Energia Oy:stä tulee liiketoimintakaupan myötä toinen Oomi Oy:n omistajista Oomi Palvelut Oy:n rinnalle.

Oomin liikevaihto vuonna 2024 oli 373,9 milj. euroa ja oomilaisia on noin 110 henkilöä. Lumme Energian liikevaihto vuonna 2024 oli noin 314,6 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 50 henkilöä.

Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn ehtoja tai kauppasummaa ei julkisteta. Liiketoimintakauppa koskee koko Lumme Energian liiketoimintaa.

Lisätietoja:

Oomi Oy, toimitusjohtaja Tuomas Oksanen, puh. 040 357 9145

Lumme Energia Oy, toimitusjohtaja Janne Laine, puh. 040 838 0679

Haastattelupyynnöt:

Oomi Oy, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Saarinen, puh. 040 196 2350

Lumme Energia Oy, asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari, puh. 050 350 0512