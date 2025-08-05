Oomi ja Lumme Energia ovat sopineet yhdistymisestä ‒ syntyy Suomen johtava sähkön vähittäismyyjä
Oomi ja Lumme Energian omistaja Suur-Savon Sähkö ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Lumme Energia yhdistyy Oomiin. Yhdistyminen luo toteutuessaan Suomen suurimman sähkön vähittäismyyjän ja energiapalveluyhtiön, kun kaksi alansa merkittävää toimijaa yhdistyvät. Oomilla ja Lumme Energialla on yhteensä yli 800 000 asiakasta ympäri Suomen. Järjestelyn toteutuminen vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen hyväksynnän. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.
Yhdistymisen myötä kaikki Lumme Energian asiakkaat siirtyvät tavoiteaikataulun mukaan Oomille 1.1.2026, mutta aikataulu tarkentuu viranomaiskäsittelyn jälkeen. Suunniteltu yhdistyminen ei vaikuta Oomin tai Lumme Energian asiakkaiden sopimuksiin, niiden ehtoihin, voimassaoloaikoihin tai hintoihin.
Yhdistyminen jatkaa sähkön vähittäismyynnin kehitystä suurempiin toimijoihin
Oomi on yksi suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa. Järjestelyn taustalla on ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Oomin strategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä entistä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.
‒ Yhdistyminen on merkittävä askel kasvustrategiassamme ja nousemme sen myötä markkinoiden johtavaksi toimijaksi. Uskomme, että sähkön vähittäismyynnin alalla tehdään yrityskauppoja tästäkin eteenpäin Suomessa, koska yhtiöiden on pystyttävä vastaamaan aktiivisten asiakkaiden tarpeisiin sekä nopeisiin muutoksiin energiamarkkinassa, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.
Sähkönmyynti on suurten volyymien liiketoimintaa, jossa suurempi koko mahdollistaa paremman sähkömarkkinoiden riskienhallinnan, asiakaslähtöiset ratkaisut sekä entistä vahvemmat investoinnit liiketoiminnan ja asioinnin digitaaliseen kehitykseen.
Asiakaslähtöisyys yhdistävä tekijä
Oomi ja Lumme Energia jakavat saman arvopohjan ja asiakaslähtöisen toimintatavan. Kaiken tekemisen kivijalkana molemmissa yhtiöissä on erinomainen asiakaskokemus. Asiakastyytyväisyys on molemmilla yhtiöillä huippuluokkaa.
Yhdistymisen myötä Lumme Energian asiakkaat siirtyvät Oomille ja samalla Lumme Energiasta tulee yksi Oomin omistajista.
‒ Jatkamme yhdessä Oomin kanssa sitä minkä osaamme parhaiten: autamme jokaista asiakastamme valitsemaan fiksuja ja kestäviä energiaratkaisuja. Tämä ei ole vain kahden yrityksen yhdistyminen, vaan kummallekin yhtiölle ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa uutta yhdessä. Yhdistämällä voimamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme enemmän arvoa ja vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa entistä paremmin, Lumme Energian toimitusjohtaja Janne Laine toteaa.
Vuodenvaihteessa tapahtuvaksi suunniteltu yhdistyminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, ja sopimukset ja palvelut jatkuvat ennallaan.
Oomi Palvelut Oy:n omistajia ovat Vantaan Energia, Oulun Energia, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö, Tornion Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta. Oomi Palvelut Oy omistaa Oomi Oy:n kokonaan. Suur-Savon Sähkön omistamasta Lumme Energia Oy:stä tulee liiketoimintakaupan myötä toinen Oomi Oy:n omistajista Oomi Palvelut Oy:n rinnalle.
Oomin liikevaihto vuonna 2024 oli 373,9 milj. euroa ja oomilaisia on noin 110 henkilöä. Lumme Energian liikevaihto vuonna 2024 oli noin 314,6 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 50 henkilöä.
Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn ehtoja tai kauppasummaa ei julkisteta. Liiketoimintakauppa koskee koko Lumme Energian liiketoimintaa.
Lisätietoja:
Oomi Oy, toimitusjohtaja Tuomas Oksanen, puh. 040 357 9145
Lumme Energia Oy, toimitusjohtaja Janne Laine, puh. 040 838 0679
Haastattelupyynnöt:
Oomi Oy, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Saarinen, puh. 040 196 2350
Lumme Energia Oy, asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari, puh. 050 350 0512
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi SaarinenOomi Oy / ViestintäjohtajaPuh:0401962350paivi.saarinen@oomi.fi
Tuomas OksanenOomi Oy / ToimitusjohtajaPuh:+358403579145tuomas.oksanen@oomi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oomi Oy
Oomi laajentaa liiketoimintaansa ja perustaa Oomi Mobiili -operaattorin5.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Energiapalveluyhtiö Oomi lähtee uutena toimijana mukaan puhelinliittymien markkinoille. Oomi aikoo tuoda markkinoille oman liittymäpalvelunsa ja tarjota asiakkaille helpon vaihtoehdon hankkia sähkösopimus ja puhelinliittymä samalla kertaa. Uuden liiketoiminta-alueen valmistelut ovat käynnissä ja puhelinliittymät tuodaan tarjolle asiakkaille vielä vuoden 2025 aikana.
Oomi Solarin ja Suomen Aurinkovoiman hankesopimus mahdollistaa yli 100 miljoonan investoinnit aurinkoenergiaan27.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Oomi Solar Oy ja Suomen Aurinkovoima Oy ovat tehneet sopimuksen noin 250 MW aurinkovoimahankeportfoliosta, joka käsittää yhteensä kymmenen erillistä hanketta. Kokonaisuus on Suomen aurinkovoimamarkkinoilla merkittävä.
Oomi Solarin voimakas kasvu vuonna 2024 loi vahvan pohjan tulevalle11.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Aurinkoenergiaratkaisujen johtava toimija Oomi Solar onnistui hyvin vuonna 2024. Yhtiön liiketoiminnan arvo yli kaksinkertaistui, ja sen asema teollisen mittakaavan aurinkovoiman sekä kiinteistöjen energiaratkaisujen rakentajana ja kehittäjänä vahvistui. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana myös vuonna 2025 nopeasti kehittyvillä markkinoilla.
Oomilla onnistunut vuosi 2024 ja erinomaiset lähtökohdat vuoteen 20251.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Energiapalveluyhtiö Oomi Oy saavutti vuonna 2024 merkittävää kasvua sähkömyynnissä, kehitti digitaalisia palveluitaan ja toteutti kasvustrategiaansa liiketoimintakaupoilla. Sähkömarkkinoiden epävakaudesta huolimatta yhtiö onnistui vahvistamaan markkina-asemaansa ja jatkaa panostuksia asiakaslähtöisiin palveluihin sekä kannattavaan kasvuun. Viisi vuotta toiminut Oomi on ottanut vahvan aseman sähkömarkkinoilla ja palvelee puolta miljoonaa asiakasta Suomessa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Oomin ja KSS Energian välisen kaupan31.1.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt kaupan, jossa energiakonserni KSS Energian sähkön vähittäismyynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyvät energiapalveluyhtiö Oomi Oy:n asiakkaiksi 1.3.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme