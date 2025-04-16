SOL sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet sekä UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

SOL on ottanut viime vuosien aikana määrätietoisi askeleita ilmastotyössä kehittämällä päästölaskentaa vastaamaan EU:n kestävyysraportointivaatimuksia ja laajentamalla laskentaa kattamaan kaikki toiminnan kannalta olennaiset päästölähteet (scope 1–3). SOL on myös kehittänyt palvelukohtaista hiilijalanjälkilaskentaa, jotta voidaan auttaa asiakkaita saavuttamaan heidän ilmastotavoitteensa. Luonnollisena jatkumona SOL tulee asettamaan koko konsernia koskevat tieteeseen perustuvat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet ja tekemään päästövähennystiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Haluamme kansainvälisenä perheyhtiönä olla mukana niiden edelläkävijäyritysten joukossa, jotka tekevät kunnianhimoista ilmastotyötä ja auttavat myös asiakkaitaan vähentämään päästöjään. Ilmastotavoitteiden avulla varmistamme, että SOLin ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaalia tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoite 13, ilmastotekoja, on ilmastotyömme tärkeä johtotähti”, sanoo Marja Innanen, SOLin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

SOL on myös koko konsernin tasolla liittynyt YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compactiin. Aloite vahvistaa entisestään SOLin vastuullisuustyötä antaen eväitä arjen työhön. Aloitteessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyviä vastuullisen liiketoiminnan periaatteita sekä edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

”Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen on vahva lupaus asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja työntekijöillemme edistää kestävämpää tulevaisuutta. Suurena suomalaisena perheyhtiönä kannamme vastuuta niin henkilöstömme, asiakkaidemme ja palveluiden loppukäyttäjien sekä maapallon hyvinvoinnista. UN Global Compactin kymmenen vastuullisen liiketoiminnan periaatetta ovat erinomainen viitekehys vastuulliseen liiketoimintaan. Kestävän kehityksen tavoitteet taas antavat meille tavoitteet ja inspiraation mitä kohti kulkea”, sanoo Marja Innanen.

Lisätietoa:

SOL, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Marja Innanen @sol.fi, tel +358400 477717