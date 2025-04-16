SOL sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet sekä UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen
SOL on sitoutunut asettamaan koko konsernia koskevat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet. Sitoumus on annettu Science Based Targets -aloitteelle (SBTi). SOL vahvistaa myös entisestään vastuullisuustyötään liittymällä YK:n yritysvastuualoite UN Global Compactiin.
SOL on ottanut viime vuosien aikana määrätietoisi askeleita ilmastotyössä kehittämällä päästölaskentaa vastaamaan EU:n kestävyysraportointivaatimuksia ja laajentamalla laskentaa kattamaan kaikki toiminnan kannalta olennaiset päästölähteet (scope 1–3). SOL on myös kehittänyt palvelukohtaista hiilijalanjälkilaskentaa, jotta voidaan auttaa asiakkaita saavuttamaan heidän ilmastotavoitteensa. Luonnollisena jatkumona SOL tulee asettamaan koko konsernia koskevat tieteeseen perustuvat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet ja tekemään päästövähennystiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi.
”Haluamme kansainvälisenä perheyhtiönä olla mukana niiden edelläkävijäyritysten joukossa, jotka tekevät kunnianhimoista ilmastotyötä ja auttavat myös asiakkaitaan vähentämään päästöjään. Ilmastotavoitteiden avulla varmistamme, että SOLin ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaalia tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoite 13, ilmastotekoja, on ilmastotyömme tärkeä johtotähti”, sanoo Marja Innanen, SOLin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.
SOL on myös koko konsernin tasolla liittynyt YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compactiin. Aloite vahvistaa entisestään SOLin vastuullisuustyötä antaen eväitä arjen työhön. Aloitteessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyviä vastuullisen liiketoiminnan periaatteita sekä edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
”Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen on vahva lupaus asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja työntekijöillemme edistää kestävämpää tulevaisuutta. Suurena suomalaisena perheyhtiönä kannamme vastuuta niin henkilöstömme, asiakkaidemme ja palveluiden loppukäyttäjien sekä maapallon hyvinvoinnista. UN Global Compactin kymmenen vastuullisen liiketoiminnan periaatetta ovat erinomainen viitekehys vastuulliseen liiketoimintaan. Kestävän kehityksen tavoitteet taas antavat meille tavoitteet ja inspiraation mitä kohti kulkea”, sanoo Marja Innanen.
Lisätietoa:
SOL, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Marja Innanen @sol.fi, tel +358400 477717
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja InnanenViestintä- ja vastuullisuusjohtajaSOLEMO Oymarja.innanen@sol.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOL Yhtiöt
Marja Innanen SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi16.4.2025 09:11:00 EEST | Tiedote
Marja Innanen (FM) aloittaa SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana toukokuussa. Innanen ottaa kokonaisvastuun konsernin vastuullisuustyöstä ja Suomen yhtiöiden viestinnästä.
SOL vahvistaa asemaansa ostamalla Asteri Facility Solutions AB:n ja kaksinkertaistaa liikevaihtonsa Ruotsissa16.1.2025 17:22:25 EET | Tiedote
Suomalainen perheyritys SOL laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa ostamalla puhtausalan yrityksen Asteri Facility Solutions AB:n. Kauppa kaksinkertaistaa SOL Facility Servicesin liikevaihdon Ruotsissa, vahvistaa asemia hotellisektorilla ja teollisuusasiakkuuksissa, sekä tukee SOLin strategisia kasvu- ja kannattavuustavoitteita.
SOL työllistää yli 200 ukrainalaista22.6.2022 13:30:00 EEST | Tiedote
SOL on saanut nopeasti työllistettyä huomattavan määrän ukrainalaisia. Tällä hetkellä SOLissa työskentelee yli 200 ukrainalaista työntekijää. Ukrainalaisia oli töissä ennen helmikuun lopussa alkanutta sotaa noin 60, sen jälkeen heitä on työllistetty yli 130.
SOLin ukrainalaisten työntekijöiden perheenjäsenten ja sukulaisten sotaa paenneiden kotouttaminen Suomeen on sujunut hyvin29.4.2022 08:30:00 EEST | Tiedote
– Sodan sytyttyä halusimme auttaa ukrainalaisia työntekijöitämme saamaan perheitään ja sukulaisiaan turvallisesti Suomeen. Otimme välittömästä yhteyttä ukrainalaisiin työntekijöihimme, joita meillä on 53 Suomessa, 20 Tanskassa ja Ruotsissa. Perustamamme työryhmä on nyt auttanut monin eri tavoin sodan jaloista paenneita ukrainalaisia. Seitsemän perhettä on avustuksellamme muuttanut Suomeen ja aloittavat arkea uudessa ympäristössä, kertoo SOL-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.
SOL laajenee yritysostolla Ruotsissa15.6.2021 15:46:29 EEST | Tiedote
SOL-konserniin kuuluva Solreneriet AB on ostanut Ruotsissa toimivan kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavan DS Facility Managementin osakekannan. Kauppa on osa strategian mukaista laajenemista ja palveluiden kattavuuden parantamista. Yrityskaupalla SOL vahvistaa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden tarjontaa Ruotsissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme