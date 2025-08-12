Eurojackpotissa perjantaina jaossa 18 miljoonaa – tänne osui 142 000 euroa
Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 33/2025 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 18 miljoonaa euroa.
Illan arvonnan oikea rivi on 11, 16, 29, 37 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 11.
5+1-tuloksia oli pelattu kaksi: Saksassa ja Kreikassa. Rivien arvo on noin 630 000 euroa.
5+0-tuloksia löytyi viisi kappaletta: Saksasta, Tanskasta, Unkarista, Puolasta ja Suomesta. Meille osuneen voiton ja noin 142 000 euroa kuittasi porilainen nettipelaaja.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 8 3 2 4 1 0 6. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu yksi. 20 000 euron voitto sujahtaa kouvolalaiselle nettipelaajalle.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Melbourne 97. Tonnin voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.
Millin oikea voittorivi on 1, 6, 8, 15, 23 ja 27. Lisänumeroksi arvottiin 38. Arvonnassa lähti pienempien voittojen lisäksi jakoon yksi 5000 euron voitto.
