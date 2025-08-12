Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 18 miljoonaa – tänne osui 142 000 euroa

12.8.2025 23:37:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 33/2025 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 18 miljoonaa euroa.

Illan arvonnan oikea rivi on 11, 16, 29, 37 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 11.

5+1-tuloksia oli pelattu kaksi: Saksassa ja Kreikassa. Rivien arvo on noin 630 000 euroa.

5+0-tuloksia löytyi viisi kappaletta: Saksasta, Tanskasta, Unkarista, Puolasta ja Suomesta. Meille osuneen voiton ja noin 142 000 euroa kuittasi porilainen nettipelaaja.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 8 3 2 4 1 0 6. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu yksi. 20 000 euron voitto sujahtaa kouvolalaiselle nettipelaajalle.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Melbourne 97. Tonnin voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.

Millin oikea voittorivi on 1, 6, 8, 15, 23 ja 27. Lisänumeroksi arvottiin 38. Arvonnassa lähti pienempien voittojen lisäksi jakoon yksi 5000 euron voitto.

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

