Keski-Suomen pelastuslaitos reagoi keskisuureen rakennuspalohälytykseen Voionmaankadulla, Jyväskylässä 13.8.2025. Asuinkerrostalon parvekkeella savusi tuhkakuppi, mutta varsinaista tulipaloa ei syttynyt. Kuusi pelastuslaitoksen yksikköä osallistui operaatioon. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä asunto kärsinyt vahinkoa.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 13.8.2025

Onnettomuustiedote(rakennuspalo, keskisuuri, voionmaankatu, Jyväskylä)

Asuinkerrostalon 2-kerroksen lasitetulla parvekkeella tuhkakuppi savusi. Ei varsinaista tulipaloa. Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtäväksi jäi sammuttaa kytevä tuhkakuppi ja tuulettaa parveke savusta avaamalla lasit. Asunto ei kärsinyt vahinkoa. Paikalle hälytettiin yhteensä 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Tapahtumasta ei auheutunut henkilövahinkoja. Huoneiston asukas ei ollut paikalla. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

