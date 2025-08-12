Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 13.8.2025

Onnettomuustiedote(rakennuspalo, keskisuuri, voionmaankatu, Jyväskylä)

Asuinkerrostalon 2-kerroksen lasitetulla parvekkeella tuhkakuppi savusi. Ei varsinaista tulipaloa. Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtäväksi jäi sammuttaa kytevä tuhkakuppi ja tuulettaa parveke savusta avaamalla lasit. Asunto ei kärsinyt vahinkoa. Paikalle hälytettiin yhteensä 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Tapahtumasta ei auheutunut henkilövahinkoja. Huoneiston asukas ei ollut paikalla.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112