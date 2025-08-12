Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos reagoi keskisuureen rakennuspalohälytykseen Voionmaankadulla, Jyväskylässä 13.8.2025. Asuinkerrostalon parvekkeella savusi tuhkakuppi, mutta varsinaista tulipaloa ei syttynyt. Kuusi pelastuslaitoksen yksikköä osallistui operaatioon. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä asunto kärsinyt vahinkoa.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.8.2025
Onnettomuustiedote(rakennuspalo, keskisuuri, voionmaankatu, Jyväskylä)
Asuinkerrostalon 2-kerroksen lasitetulla parvekkeella tuhkakuppi savusi. Ei varsinaista tulipaloa. Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtäväksi jäi sammuttaa kytevä tuhkakuppi ja tuulettaa parveke savusta avaamalla lasit. Asunto ei kärsinyt vahinkoa. Paikalle hälytettiin yhteensä 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Tapahtumasta ei auheutunut henkilövahinkoja. Huoneiston asukas ei ollut paikalla.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
