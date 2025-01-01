Tamtron vahvistaa asemaansa Puolassa ostamalla MASA Sp. z o.o:n osakekannan

Yrityskaupan myötä Tamtron vahvistaa asemaansa Puolan markkinoilla ja saa käyttöönsä ajanmukaisen, 2008 valmistuneen 2200 m²:n toimitilan, joka mahdollistaa oman valmistuskapasiteetin hyödyntämisen tällä markkina-alueella. MASAn vuoden 2025 liikevaihtobudjetti on noin 2 miljoonaa euroa. Yrityskauppa vahvistaa Tamtronin kykyä palvella asiakkaita entistä joustavammin ja kilpailukykyisemmin sekä Puolassa että lähialueilla.

”MASAn henkilöstö tuo mukanaan vahvaa teknistä osaamista ja kokemusta erityisesti ajoneuvo- ja raideliikenteen punnituksesta. On ilo toivottaa heidät mukaan osaksi Tamtronin kasvutarinaa,” sanoo Tamtron Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Keskinen. ”Yrityskauppa on meille strategisesti luonteva askel, joka täydentää nykyistä tarjontaamme ja vahvistaa kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.”

MASA on vakiinnuttanut asemansa puolalaisilla markkinoilla ja tunnetaan teknisestä erikoisosaamisestaan, omasta suunnittelu- ja tuotantokapasiteetistaan sekä pitkäaikaisista asiakassuhteistaan. Puolan kustannustehokas valmistusympäristö tukee Tamtronin tavoitetta kehittää asiakaskohtaisia ratkaisuja ja lyhentää toimitusaikoja.

Tamtronilla on ollut Puolassa tytäryhtiö Tamtron S.A. vuodesta 1999. Nyt toteutettu yritysosto laajentaa Tamtron S.A.:n roolia konsernissa ja vahvistaa sen asemaa alueen johtavana punnitusratkaisujen toimittajana.

Tamtron S.A.:n toimitusjohtaja Tadeusz Mytnik kommentoi:

”MASAn liittyminen Tamtron-konserniin on vahvistus liiketoimintaamme. Yhdistämällä kahden kokeneen toimijan osaaminen ja resurssit voimme tarjota asiakkaille nopeampia toimituksia, parempaa laadunhallintaa ja ketterämpää reagointia markkinan tarpeisiin.”

MASAn toimitusjohtaja Zenon Kolankowski sanoo:

”Tamtronin kansainvälinen verkosto ja teknologinen suunta tarjoavat MASAlle ja sen henkilöstölle uuden kasvualustan. Yhdessä voimme kehittää tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat entistä vaativampien asiakkaiden odotuksiin. Olen ylpeä siitä, mitä olemme rakentaneet MASAssa, ja luotan siihen, että Tamtronin kanssa voimme viedä osaamisemme seuraavalle tasolle.”

Zenon Kolankowski jatkaa operatiivisessa roolissaan ja tukee siirtymävaihetta yhteistyössä Tamtronin Puolan organisaation kanssa. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja asiakassuhteiden saumaton siirto.