Uutta voimaa vetytalouden huipputapahtumaan – Nordic Hydrogen Weekin järjestämisvastuu Expomark Oy:lle

14.8.2025 08:29:39 EEST | Expomark | Tiedote

BusinessOulu ja Expomark Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka myötä vetytalouden johtavan tapahtuman, Nordic Hydrogen Weekin, järjestämisvastuu siirtyy Suomen Messut -konserniin kuuluvalle Expomark Oy:lle. Kasvavalla tapahtumakokonaisuudella on merkittävä rooli puhtaan siirtymän tapahtumakentässä ja se tukee osaltaan Suomen roolia pohjoisen vetytalouden kärjessä.

Vuoden 2025 tapahtumassa tarkasteltiin muun muassa vetytalouden globaalia näkymää.
Nordic Hydrogen Week on nopeasti kasvava foorumi, joka kokoaa yhteen vetytalouden johtavat toimijat eri puolilta maailmaa ja vahvistaa Suomen asemaa puhtaan siirtymän eturintamassa. BusinessOulun ja Expomark Oy:n kumppanuus luo vahvan perustan Nordic Hydrogen Weekin pitkäjänteiselle kasvulle ja tapahtuman kansainvälisen profiilin kehittämiselle.

 – Nordic Hydrogen Week on lyhyessä ajassa kasvanut laajaksi ja arvostetuksi vetyalan tapahtumaksi. Nyt on oikea hetki siirtää tapahtuman järjestämisvastuu taholle, jolla on resurssit ja osaaminen viedä tapahtuma seuraavalle tasolle, sanoo BusinessOulun cleantech- ja teollisuusalan asiakkuuspäällikkö Janne Hietaniemi.

– Olemme innoissamme saadessamme Nordic Hydrogen Weekin tapahtumaperheeseemme. Kasvava tapahtuma vahvistaa kestävän energiatalouden tapahtumakenttää ja parantaa Suomen asemaa puhtaan siirtymän kansainvälisessä kärjessä. Tavoitteenamme on vahvistaa tapahtuman profiilia entisestään ja luoda siitä dynaaminen kohtaamispaikka, joka kokoaa yhteen vetyalan johtavat asiantuntijat, päättäjät ja yritykset Suomesta ja maailmalta, sanoo Expomark Oy:n toimitusjohtaja Lumia Ankkuri. 

Expomark Oy tunnetaan teollisuuden ja terveysalan tapahtumien kokeneena tapahtumajärjestäjänä, joka toimii ketterästi eri puolilla Suomea. Yhtiön portfolioon kuuluvat muun muassa EnergyWeek, Energiamessut sekä teollisuustapahtumat Botnia Industrial Day ja Pohjoinen Teollisuus. Expomark Oy on Suomen Messut Oyj:n tytäryhtiö.

Nordic Hydrogen Week järjestetään seuraavan kerran Oulussa 11.–13.2.2026. Kolmipäiväinen tapahtumakokonaisuus koostuu Oulun Musiikkikeskuksessa järjestettävästä Northern Power business forumista, Oulun yliopiston organisoimasta Hydrogen Research Daysta sekä laajasta kenttäohjelmasta erilaisine kohdevierailuineen ja vastaanottoineen.

Lisätiedot: 

Asiakkuuspäällikkö, cleantech ja teollisuus, Janne Hietaniemi, puh +358 40 649 1211, janne.hietaniemi@businessoulu.com

Toimitusjohtaja Lumia Ankkuri, Expomark Oy, puh. +358 50 387 0023, lumia.ankkuri@expomark.fi

Avainsanat

vetytalouspuhdas siirtymävetyteknologia

