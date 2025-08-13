Salico toimittaa pilkotut kasvikset Leijona Cateringille – yhteistyö tukee nuorten ruokailutottumuksia armeijassa

Tietoa Salicosta

Salico on osa Greenfood-konsernia, joka on yksi Euroopan johtavista terveelliseen ruokaan keskittyvistä toimijoista. Salico on yksi Pohjoismaiden suurimmista valmiiksi pilkottujen vihannesten ja hedelmien, sekä tuoreiden ateriaratkaisujen valmistajista. Asiakkaitamme ovat vähittäiskaupat, food service -toimijat sekä elintarviketeollisuus. Tarjoamme myös private label -tuotantoa kaupan ja ravintola-alan ketjuille.

Tietoa Greenfoodista

Greenfood on yksi Euroopan johtavista terveellisten ja kestävien elintarvikkeiden valmistajista. Konserni kehittää maukkaita, kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla olevia tuotteita – aina Picadelin itsepalvelusalaattibaareista ja valmisaterioista tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin, jotka tulevat tiloilta eri puolilta maailmaa. Kolmen liiketoiminta-alueensa kautta Greenfood tarjoaa tuoreita, terveellisiä ja kasvipohjaisia elintarvikkeita eri jalostusvaiheissa food-to-go- ja päivittäistavarakauppasektoreille sekä hotelleille, ravintoloille ja catering-asiakkaille.

Vuonna 2024 Greenfoodin liikevaihto oli 5,6 miljardia Ruotsin kruunua, ja konserni toimii 11 maassa Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Pääkonttori sijaitsee liiketoiminnan historiallisessa ytimessä Ruotsin Helsingborgissa. Greenfoodin tuotemerkkeihin kuuluu useita vahvoja brändejä, kuten Picadeli, Daily Greens, SallaCarte, Green Deli ja Ahlgood. Lue lisää osoitteessa www.greenfood.se.

Greenfoodin ilmastotavoitteet on hyväksytty osana Science Based Targets -aloitetta, ja konserni on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi.

Leijona Catering

Leijona Cateringin hyvän ruuan erikoisjoukot ovat valmiuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin erikoistuneita ruoka-alan ammattilaisia. Kaikkina päivinä, kaikissa olosuhteissa hyvän ruuan erikoisjoukot tuottavat laadukkaat, maistuvat ja terveelliset ateriaratkaisut turvallisuuskriittisille asiakkailleen Puolustusvoimissa, Rikosseuraamuslaitoksella ja valtionhallinnon kohteissa.