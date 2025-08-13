Salico toimittaa pilkotut kasvikset Leijona Cateringille – yhteistyö tukee nuorten ruokailutottumuksia armeijassa
Leijona Cateringin ja Salico Oy:n toukokuussa 2025 käynnistynyt yhteistyö nostaa Salicon tuoreiden pilkottujen vihannesten ja hedelmien suurimmaksi toimittajaksi myös varuskuntaravintoloihin. Varuskuntaruokailuun menevät kasvikset valmistetaan Salicon tehtaalla Helsingissä ja kuljetetaan Meira Novan logistiikkaketjun kautta ravintoloihin ympäri Suomen.
Yhteistyö vaikuttaa konkreettisesti kymmenien tuhansien varusmiesten päivittäiseen ruokailuun – ja laajemmin suomalaisten nuorten kasvisten kulutukseen. Ratkaisulla on myös merkittävä yhteiskunnallinen ulottuvuus, sillä varusmiehet ovat nuoria, joiden ruokailutottumuksiin voidaan vaikuttaa pitkäkestoisesti.
Kasviksilla kohti terveempää arkea
Kasvisten rooli suomalaisessa ruokakulttuurissa on vahvistunut – myös varuskunnissa. Heinäkuussa palveluksensa aloittaneet alokkaat ovat päässeet ensimmäisten joukossa nauttimaan uudesta yhteistyöstä. Leijona Cateringin ja Salicon yhteistyö vastaa yhteiskunnalliseen haasteeseen: nuorten kasvisten kulutus on edelleen selvästi ravitsemussuositusten alapuolella. Varuskuntaravintoloissa syödään päivittäin tuhansia aterioita, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa terveellisiin valintoihin.
“Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on vaikuttaa nuorten ruokailutottumuksiin positiivisesti. Armeijavuoden aikana moni nuori syö säännöllisesti ehkä ensimmäistä kertaa elämässään – siksi ruoan laadulla ja houkuttelevuudella on aidosti merkitystä. Kun kasvikset ovat tuoreita, monipuolisia ja helposti saatavilla, syntyy valintoja, jotka voivat jäädä elämään myös palveluksen jälkeen,” sanoo Nina Mähönen, Leijona Cateringin toimitusjohtaja.
Suomalaista työtä – suomalaisille nuorille
Salico valmistaa ja pakkaa kaikki Leijona Cateringin käyttöön menevät hedelmät ja vihannekset omalla tehtaallaan Helsingissä. Tuotanto hyödyntää sertifioitua laatujärjestelmää ja yhdistää käsityön ja automaation tehokkaasti. Yhteistyö vahvistaa kotimaista elintarviketuotantoa, edistää vastuullista ruokaketjua ja mahdollistaa toimitusvarmuuden koko armeijaruokailun tarpeisiin.
“Tämän kokoluokan yhteistyö osoittaa, että vastuullinen kotimainen ruokatuotanto ja toimitusvarmuus voivat kulkea käsi kädessä. On kunnia olla mukana vaikuttamassa nuorten hyvinvointiin ja rakentamassa vihreämpää tulevaisuutta myös kasarmille,” sanoo Nina Westerberg, Salico Oy:n toimitusjohtaja.
”Tällaisina aikoina on erityisen merkityksellistä olla mukana rakentamassa suomalaista hyvinvointia ruoan kautta, vieläpä kotimaisella työllä. Olemme ylpeitä siitä, että koko tuotantomme tapahtuu Helsingissä omalla tehtaallamme," jatkaa Westerberg.
Faktaa yhteistyöstä:
- Yhteistyö käynnistyi asteittain maaliskuussa ja täysipainoisesti toukokuussa 2025
- Sopimus kattaa kaikki Leijona Cateringin käyttöön menevät pilkotut hedelmät ja vihannekset
- Tuotteet valmistetaan Salicon tehtaalla Helsingissä
- Logistiikka toteutetaan Meira Novan kautta
- Leijona Catering ruokkii Puolustusvoimien ohella myös Rikosseuraamuslaitoksen, muita turvallisuuskriittisiä toimijoita sekä valtionhallinnon eri kohteita.
Yhteyshenkilöt
Nina WesterbergSalico Oy, toimitusjohtajaPuh:040 543 7014nina.westerberg@salico.fi
Tietoa Salicosta
Salico on osa Greenfood-konsernia, joka on yksi Euroopan johtavista terveelliseen ruokaan keskittyvistä toimijoista. Salico on yksi Pohjoismaiden suurimmista valmiiksi pilkottujen vihannesten ja hedelmien, sekä tuoreiden ateriaratkaisujen valmistajista. Asiakkaitamme ovat vähittäiskaupat, food service -toimijat sekä elintarviketeollisuus. Tarjoamme myös private label -tuotantoa kaupan ja ravintola-alan ketjuille.
Tietoa Greenfoodista
Greenfood on yksi Euroopan johtavista terveellisten ja kestävien elintarvikkeiden valmistajista. Konserni kehittää maukkaita, kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla olevia tuotteita – aina Picadelin itsepalvelusalaattibaareista ja valmisaterioista tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin, jotka tulevat tiloilta eri puolilta maailmaa. Kolmen liiketoiminta-alueensa kautta Greenfood tarjoaa tuoreita, terveellisiä ja kasvipohjaisia elintarvikkeita eri jalostusvaiheissa food-to-go- ja päivittäistavarakauppasektoreille sekä hotelleille, ravintoloille ja catering-asiakkaille.
Vuonna 2024 Greenfoodin liikevaihto oli 5,6 miljardia Ruotsin kruunua, ja konserni toimii 11 maassa Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Pääkonttori sijaitsee liiketoiminnan historiallisessa ytimessä Ruotsin Helsingborgissa. Greenfoodin tuotemerkkeihin kuuluu useita vahvoja brändejä, kuten Picadeli, Daily Greens, SallaCarte, Green Deli ja Ahlgood. Lue lisää osoitteessa www.greenfood.se.
Greenfoodin ilmastotavoitteet on hyväksytty osana Science Based Targets -aloitetta, ja konserni on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi.
Leijona Catering
Leijona Cateringin hyvän ruuan erikoisjoukot ovat valmiuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin erikoistuneita ruoka-alan ammattilaisia. Kaikkina päivinä, kaikissa olosuhteissa hyvän ruuan erikoisjoukot tuottavat laadukkaat, maistuvat ja terveelliset ateriaratkaisut turvallisuuskriittisille asiakkailleen Puolustusvoimissa, Rikosseuraamuslaitoksella ja valtionhallinnon kohteissa.
