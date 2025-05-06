Taidetestaajat kuuluu kokonaisuuteen
Nykytanssia ja muuta taidetta nuorille kirkossa – kirkot avaavat ovensa taidetestaajille juhlavuonna 2026
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie kaikki Suomen 8.-luokkalaiset taidevierailulle osana koulupäivää jälleen tänä lukuvuonna. Kevätlukukaudella vierailuja tehdään aiempaa enemmän kirkkorakennuksiin osana kirkon ja julkisen hallinnon 750-vuotisjuhlaa.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko viettää vuonna 2026 sivistyksen, kulttuurin ja julkisen hallinnon 750-vuotisjuhlavuotta, joka perustuu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin perustamiseen. Myös Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa osallistutaan juhlaan: juhlavuoden aikana kirkot avaavat ovensa taiteelle ja kahdeksasluokkalaisille taidetestaajille, ja vuoden 2026 aikana taidevierailuja suuntautuu aiempaa enemmän kirkkorakennuksiin.
“Kirkko on ollut ja on edelleen merkittävä sivistys- ja kulttuuritoimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi kirkkorakennukset ovat arkkitehtuurisesti ja taiteellisesti kiinnostavia tiloja, joissa on mahdollista esittää taidetta monipuolisesti ja yllättävästi”, kertoo Taidetestaajat-ohjelman päällikkö Joonas Keskinen.
“Kirkkoihin suuntautuvat taidetestausvierailut eivät ole tunnustuksellisia, ja ne sopivat kaikille kahdeksasluokkalaisille uskontokunnasta ja vakaumuksesta riippumatta”, jatkaa Keskinen.
”On hienoa että kirkot voivat olla mukana Taidetestaajat-ohjelmassa paikkoina, joissa nuoret kohtaavat elävää taidetta, kulttuuriperintöä ja ainutlaatuisia elämyksiä”, kertoo Sydämen sivistystä 750 vuotta -hankkeen projektikoordinaattori Karoliina Haapalehto.
Nykytanssia, musiikkia ja monitaidetta
Kevätlukukaudella 2026 kirkoissa esitetään kahdeksasluokkalaisille esimerkiksi konsertteja, tanssia ja monitaidetta. Taidetestaajia viedään Oulun tuomiokirkkoon katsomaan Oulun tanssin keskus JoJon Chiaroscuro-monitaideteosta, Helsingissä Temppeliaukion kirkkoon katsomaan Opera BOXin Carmina Burana -monitaideteosta sekä Turun tuomiokirkkoon kuuntelemaan Kamarikuoro Key Ensemblen Toivon äänet -konserttia. Lisäksi Tanssiteatteri Minimin ALIEN-tanssiteosta ja Folk Extremen Extreme Folk -konserttia esitetään kiertuemuotoisesti useammassa kirkossa eri puolilla Suomea.
Tanssiteatteri Minimin toiminnanjohtaja Jan Liesaho odottaa kirkoissa esitettävää ALIEN-teosta mielenkiinnolla.
“Tulossa on takuulla ainutlaatuinen kokemus! Kirkon puolesta meidät on otettu lämpimästi vastaan, ja odotamme innolla tulevaa yhteistyötä. Erilaiset kirkot luovat todella upeat puitteet tanssiesityksellemme, ja uskon, että luvassa on jotakin poikkeuksellisen hienoa”, kertoo Liesaho.
Varsinaisen taidesisällön lisäksi taidetestausvierailu voi sisältää rakennuksen arkkitehtuuriin ja sieltä löytyvään kuvataiteeseen tutustumista.
Haku taas marraskuussa
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman vierailujen mahdollistajat ovat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden, jotka ovat luvanneet jatkaa rahoittamista kevääseen 2027 asti.
Taidetoimijoiden haku Taidetestaajat-ohjelmaan kirkossa toteutettavalla taidesisällöllä tapahtuu samaan aikaan muun ohjelmahaun kanssa. Lukuvuoden 2025–2026 ohjelmahaku oli marraskuussa 2024, ja lukuvuoden 2026–2027 ohjelmahaku on marraskuussa 2025. Kirkossa kalenterivuoden aikana 2026 toteutettavat taidesisällöt huomioidaan näissä hauissa erikseen, mutta sisällön suunnitteleminen kirkkoon ei ole tae ohjelmaan pääsystä, vaan kirkossa toteutettavalla taidesisällöllä hakevia sitoo sama kriteeristö kuin muitakin hakijoita.
“Viime haussa saimme ennätysmäärän hakemuksia. Jouduimme myös hylkäämään useita kirkkoon sijoittuvia taidesisältöjä, eli ohituskaista Taidetestaajat-ohjelmaan tämä ei ole. Pääkriteereinä meillä ovat edelleen taiteellinen korkeatasoisuus ja sopivuus kohderyhmälle”, kertoo Keskinen.
Taidetestaajat – jotta jokainen kasi voisi tuntea taiteen
Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain noin 70 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.
Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?
