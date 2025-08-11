Varhainen psykososiaalinen tuki keskiössä uudessa ADHD-​hoitoprosessissa

Varhassa luotu malli on ollut koko Suomessa edelläkävijä, koska se nostaa psykososiaalisen tuen toimintakykyä haittaavissa oireissa keskiöön sen sijaan, että potilaat ohjattaisiin suoraan tutkimusjonoihin. Samankaltaisia malleja on otettu käyttöön useilla hyvinvointialueilla. Varha on saanut kiitosta myös suunnitelmallisesta ja hyvin toteutetusta käyttöönotosta sekä juurruttamisesta.

Tavoitteena selkeä hoitopolku

ADHD-prosessin kehittämisen taustalla oli tarve parantaa aikuisten yhä yleistyvien keskittymisvaikeuksien tunnistamista ja hoitoa perustason mielenterveyspalveluissa. Varhaa edeltävällä ajalla käytössä oli lukuisia erilaisia käytäntöjä ADHD-epäilyjen selvittämiseen. Jonoja syntyi, prosessit koettiin raskaiksi ja henkilökunnan osaaminen keskittymisvaikeuksista kärsivien kanssa riittämättömäksi. Tilannetta hankaloitti myös se, että erikoissaanhoidossa oli jonoa neuropsykiatrisiin tutkimuksiin.



Tavoitteena oli kehittää hoitopolku, jossa potilas saa ajoissa psykososiaalista tukea keskittymis- ja toimintakyvyn vaikeuksiin ilman diagnostisia selvittelyitä.

– Kehittämistyössä henkilöstön osaamista vahvistettiin, hyödynnettiin potilaskokemuksia sekä integroitiin Varha-sovellus ja verkkovalmennukset osaksi hoitoprosessia, johtava psykologi Linda Ljungqvist avaa.

Alkuvaiheen psykososiaalinen tuki riittävä apu osalle potilaista

Nyt noin vuosi käyttöönoton jälkeen Varhan alueella yhtenäinen ja tasalaatuinen keskittymisvaikeuksien tuen, arvioinnin ja hoidon prosessi toimii kaikissa Varhan perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Henkilökunnan osaaminen ADHD-oireiden tunnistamisessa on myös kasvanut.

Tavoitteellinen ja potilaan vahvuuksia jo heti alkuselvittelystä lähtien hyödyntävä psykososiaalinen tuki on riittänyt avuksi osalle keskittymisvaikeuksista kärsivistä potilaista.

– Kun diagnostiseen arvioon ohjautuvat vain ne potilaat, joille arvio on tarpeen, pystymme kohdentamaan resurssimme optimaalisesti eikä tutkimusjonoja enää synny, Ljungqvist jatkaa.

Korona-ajoilta periytyneiden ADHD-tutkimusjonojen purkamisessa tärkeänä tukena on ollut Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanke ja sen NextGenerationEU-rahoitus. Sen avulla palkattiin kaksi hanketyöntekijää tukemaan uuden prosessin juurtumista ja purkamaan tutkimusjonoja. Rahoitus mahdollisti myös lähes 500 potilaan diagnostisen arvioinnin ja hoitosuunnitelman tekemisen psykiatrin vastaanotolla.

Lisäksi 100 jonossa olleelle potilaalle pilotoitiin digitaalista psykososiaalista tukea Focus Tiger -verkkovalmennuksen muodossa. Verkkovalmennuksesta on Ljungqvistin mukaan saatu rohkaisevia tuloksia; esimerkkinä valmennuksen loppukyselyyn vastanneista 74 prosenttia arvioi tuottavan työajan ja 69 prosenttia elämäntyytyväisyytensä lisääntyneen. Merkittävä osa valmennukseen osallistuneista potilaista ei kokenut enää jatkoselvittelyiden tarvetta.

Syyskuusta 2025 alkaen Varha on hankkimassa Focus Tiger -verkkovalmennuksia 300 potilaalle yhtenä ADHD-hoitoprosessin psykososiaalisen tuen vaihtoehtona.

Hankkeen onnistuminen on ollut mahdollista eri sidosryhmien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön myötä. Lääkeyritys Takeda Oy:n lääketieteelliset asiantuntijat ovat tukeneet prosessikehitystä. ADHD-tutkimusjonojen purkuun liittyvän psykiatrityön pääyhteistyökumppanina on ollut Pihlajalinna.Verkkovalmennuksen tuotti Focus Tiger. Kehittämistyö jatkuu edelleen muun muassa huomioiden ADHD:n päivitetty Käypä hoito -suositus.