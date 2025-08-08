Pikatoimitus nyt saatavilla Sale Lindalista
Foodoran pikatoimitukset laajenivat Kirkkonummen Lindaliin. Tilauksista kertyy Bonusta.
Sale Lindalista voi nyt tilata ruokaostoksia Foodoran kautta. Tilaukset toimitetaan asiakkaan ovelle jopa puolessa tunnissa.
– Pikatoimitusten suosio kasvaa koko ajan. Panostamalla useisiin pikatoimitusvaihtoehtoihin pystymme palvelemaan paremmin koko ajan laajenevaa asiakaskuntaa, totetaa Varuboden-Oslan marketkaupan toimialajohtaja Karlos Kotkas.
Varuboden-Osla aloitti yhteistyön kuljetuspalvelu Foodoran kanssa tämän vuoden maaliskuussa. Lindalin lisäksi Foodorasta voi tilata ostoksia Porvoon Sale Lundista ja Sale Gammelbackasta sekä Kauniaisissa sijaitsevasta Sale Granista. Heinäkuusta alkaen päivittäistavaraostoksista on voinut kerryttää Bonusta lisäämällä oman S-Etukortin tiedot Foodoran käyttäjätilille.
Foodoran pikatoimituksissa tilaus tehdään suoraan Foodora-sovelluksessa. Ostokset keräillään myymälän henkilökunnan toimesta kylmäkaappiin, josta Foodoran lähetti noutaa ne. Ohjeet tilaamiseen löytyvät osoitteesta foodora.fi.
Varuboden-Oslan ruokakauppojen muut toimitusvaihtoehdot, kuten nouto ja robokuljetus, ovat saatavilla tuttuun tapaan S-kaupat-sovelluksessa ja osoitteessa s-kaupat.fi.
Karlos KotkastoimialajohtajaVaruboden-OslaPuh:010 762 6635karlos.kotkas@sok.fi
