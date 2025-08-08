Pikatoimitus nyt saatavilla Sale Lindalista

Koulut alkavat Porvoossa – ruokarobotit muistuttavat valppaudesta liikenteessä 6.8.2025 10:55:32 EEST | Tiedote

Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kun koulut alkavat, katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit suuntaavat Varuboden-Oslan alueella Kevätkummun koulun ja Vårberga skolan lähettyville muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.