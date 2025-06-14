Kuben johdolla haussa uusi mestari

Red Bull Sana Sanasta on freestyle-rap-kilpailu, jossa kaksi MC:tä kohtaa toisensa DJ:n soittamien biittien päälle. Battlet käydään lyhyissä, ajallisesti rajatuissa erissä (esim. minuutin soolovuorot ja nopeat 4x4-vaihdot), ja mukaan voidaan tuoda teemoja sekä ruudulla näkyviä sanoja, kuvia tai esineitä, jotka MC:iden tulee ujuttaa riimeihin. Tuomaristo arvioi luovuutta, punchlineja ja vastareaktioita, flow'ta ja esiintymistä, teeman käyttöä sekä paikalla olevan yleisön haltuunottoa. Jokaisen battlen jälkeen tuomarit (3 kpl) julistavat voittajan tai tasaisessa tilanteessa he voivat määrätä vielä yhden lisäkierroksen. Tapahtumat etenevät yksinkertaisella pudotuskaaviolla aina 1 vs. 1 -finaaliin asti, jossa tuomaristo kruunaa tapahtuman voittajan.

Red Bull Batalla (Suom. Red Bull Sana Sanasta) on yksi maailman merkittävimmistä espanjankielisen freestyle-rapin kilpailuista. Se syntyi 2000-luvun puolivälissä nimellä “Red Bull Batalla de los Gallos” ja nosti improvisoidun räpin paikallisilta piireiltä Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa kaduilta ensin isoille lavoille ja lopulta kansainvälisiin lähetyksiin. Lyhyen tauon jälkeen Batalla palasi vuonna 2014 ja siirtyi moderniin aikakauteen: brändi uudistui 2010-luvun lopulla muotoon “Red Bull Batalla”, kilpailu laajeni uusille markkinoille (mm. Yhdysvaltoihin) ja yleisöt kasvoivat yhä suuremmiksi suoratoistojen ja erityisesti sosiaalisen median alustojen myötä. Parhaimmillaan tapahtumat ovat täyttäneet jopa stadioneita. Vuosien varrella espanjankieliset tähdet, kuten Aczino (MEX), Wos (ARG), Skone (ESP) ja Bnet (ESP), ovat vahvistaneet Batallan arvostusta sekä asemaa. Nykyään Red Bull Batalla toimii ponnahduslautana nouseville artisteille ja kulttuurisena siltana espanjankielisen skenen ja globaalin hiphop-yleisön välillä.

Suomeen tapahtuma rantautui vuonna 2023, kun Gettomasa haastoi TikTok-julkaisun kautta kaikki mukaan räppäämään paikasta finaaliin. Joulukuun 2. päivänä Kaapelitehtaalla Köpi Kallion juontamassa tapahtumassa tuomaristossa nähtiin Gettomasan lisäksi Etta sekä Solonen. Voittajaksi tiensä riimitteli itähelsinkiläinen räppäri Hazard, joka lopulta tuomariston yksimielisellä päätöksellä selätti Rakki-nimisen artistin.

Red Bull Sana Sanasta tämän vuoden juontaja sekä tuomaristo tullaan julkaisemaan pian! Lisätietoa tapahtumasta löytää tapahtuman nettisivuilta ja ajankohtaisista päivityksistä pysyy parhaiten kartalla seuraamalla Red Bull Suomen sosiaalisen median kanavia.

Liput tapahtumaan ovat nyt myynnissä ja ne löytyvät Ticketmasterin sivuilta. Liput voi ostaa Early Bird -hintaan aina 22.8. asti.