Helsinki Litin ja Konstsamfundetin järjestämän Masterclass #3:n vieraaksi ruotsalainen kauhun mestari John Ajvide Lindqvist
Helsinki Lit ja Konstsamfundet-yhdistys jatkavat syksyllä kirjallisuuteen keskittyvää mestarikurssisarjaansa. Järjestyksessä kolmannen Masterclassin kirjailijavieraaksi 16. syyskuuta saapuu ruotsalainen kauhun mestari John Ajvide Lindqvist.
John Ajvide Lindqvist on saavuttanut suuren suosion kauhuaiheisilla romaaneillaan, joiden kiehtovat ja kauhistuttavat aiheet vaihtelevat Blackebergin vampyyreistä Ruotsin saariston merenneitoihin. The New York Times valitsi äskettäin Ajvide Lindqvistin esikoisromaanista filmatisoidun, Tomas Alfredsonin ohjaaman Ystävät hämärän jälkeen (Låt den rätte komma in) -elokuvaversion yhdeksi vuosituhannen parhaista elokuvista.
John Ajvide Lindqvistiä on ylistänyt itse Stephen King, johon häntä usein verrataan. Ennen kirjailijanuraansa Ajvide Lindqvist työskenteli yli kymmenen vuotta stand up -koomikkona ja taikurina. Sittemmin hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kirjallisuuslajityyppiensä parhaista tekijöistä.
Viime vuosina Ajvide Lindqvist on siirtynyt myös dekkarigenreen ja julkaissut muun muassa toiminnantäyteisen Blodstormen-trilogian, joka on tehnyt vaikutuksen niin lukijoihin kuin kriitikoihinkin. Tänä syksynä ilmestyy ”hillbilly horror” -romaani Svinen, sadan sivun mittainen lyhytromaani, jolla Ajvide Lindqvist palaa kauhukirjallisuuden pariin.
Helsinki Litin ja Konstsamfundetin järjestämä Masterclass #3 John Ajvide Lindqvistin kanssa järjestetään tiistaina 16. syyskuuta alkaen klo 15.00 Amos Andersonin kotimuseossa Helsingin keskustassa. Kurssille pääsee vain hakemalla. Haku alkaa perjantaina 15. elokuuta ja jatkuu 24.8. saakka. Helsinki Litin, Konstsamfundetin ja John Ajvide Lindqvistin kotimaisen kustantamon Gummeruksen edustajista koostuva raati valitsee hakemusten perusteella mukaan 30 osallistujaa. Keskustelu käydään englanniksi ja osallistuminen on maksutonta. Mukaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi osoitteeseen masterclass@helsinki-lit.fi viimeistään 24. elokuuta 2025 (enintään 1500 merkkiä).
Mestarikurssilla John Ajvide Lindqvistin kanssa keskustelee ja häntä haastattelee Helsinki Litin ohjelmajohtaja Philip Teir. Luvassa on intensiivinen vuoropuhelu jännityksestä, juonesta ja siitä, mikä saa tarinan toimimaan!
Masterclass #3: John Ajvide Lindqvist
Helsinki Lit och föreningen Konstsamfundet fortsätter sin serie med mästarklasser kring litteratur. Denna gång får Helsingfors besök av den svenska skräckmästaren John Ajvide Lindqvist, som blivit högt älskad för sina romaner med skräcktema – från vampyrer i Blackeberg till sjöjungfrur i svenska skärgården. Nyligen valdes Tomas Alfredsons filmatisering av debutromanen Låt den rätte komma in till en av millenniets bästa filmer av New York Times.
John Ajvide Lindqvist har hyllats av självaste Stephen King, som han ofta jämförts med, och har sedan början av sin författarkarriär – efter ett decennium som ståuppkomiker och trollkarl – etablerat sig som en av de bästa i sin genre.
På senare år har han gett sig in på deckargenren, med en actionspäckad trilogi som imponerat på såväl läsare som kritiker. I höst kommer ”hillbilly horror”-romanen Svinen, en kortroman på 100 sidor som innebär Ajvide Lindqvists återkomst till skräcklitteraturen.
Möt John Ajvide Lindqvist i ett författarsamtal med Philip Teir, där de pratar om spänning, intrig och vad som får en story att fungera.
Till masterclassen, som ordnas tisdagen den 16 september kl 15, antas även denna gång 30 deltagare. Samtalet går på engelska. Deltagandet är kostnadsfritt. Skicka in en fritt formulerad ansökan till masterclass@helsinki-lit.fi, senast den 24 augusti (högst 1500 tecken).
