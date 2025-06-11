Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?

Ruokatieto Yhdistys ry viestii suomalaisen ruokaketjun osaamisesta ja työstä. Toimintamme ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. Yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat ruoka-alan toimijoita monipuolisesti. Ruokakasvatus lapsille ja nuorille tekee tunnetuksi ruoan reittiä pellolta pöytään, opettaa kuluttajuustaitoja sekä vahvistaa rakentavaa ruokapuhetta. Lisäksi edistämme suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla rakentamalla elintarvikealan kasvua yrityslähtöisesti yhdessä valtion ja alan verkostojen kanssa.