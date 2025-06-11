Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?
Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?
Aika: to 4.9. klo 09.30 – 11.00
Paikka: webinaari Teams-alustalla (lähetämme sinulle linkin lähempänä tilaisuutta)
Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/muuttuvaruoka25
Tilaisuuden ohjelma
- Tilaisuuden avaus: kehityspäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto
- Ruoan kulutusnäkymät muuttuvassa maailmassa: tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg, PTT
- Suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus – vientivetoista kasvua ja kotimarkkinoiden tukemaa menestystä: maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola, PTT
- Kansallinen ruokastrategia 2040 muuttuvaan maailmaan: erityisasiantuntija Elina Ovaskainen, maa- ja metsätalousministeriö
- Lisäarvotuotteilla kasvua viennistä: export manager Heidi Romu, Raisio Group
- Kysymyksiä ja keskustelua
- Tilaisuuden päätössanat: Minna Asunmaa
Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!
Yhteyshenkilöt
Minna AsunmaaKehityspäällikköRuokatieto Yhdistys ryPuh:040 410 5270minna.asunmaa@ruokatieto.fi
Ruokatieto Yhdistys ry - rakkaudesta oman maan ruokaan
Ruokatieto Yhdistys ry viestii suomalaisen ruokaketjun osaamisesta ja työstä. Toimintamme ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. Yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat ruoka-alan toimijoita monipuolisesti. Ruokakasvatus lapsille ja nuorille tekee tunnetuksi ruoan reittiä pellolta pöytään, opettaa kuluttajuustaitoja sekä vahvistaa rakentavaa ruokapuhetta. Lisäksi edistämme suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla rakentamalla elintarvikealan kasvua yrityslähtöisesti yhdessä valtion ja alan verkostojen kanssa.
