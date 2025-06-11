Ruokatieto Yhdistys ry

Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?

13.8.2025 10:14:23 EEST | Ruokatieto Yhdistys ry | Kutsu

Jaa

Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?

Kutsu webinaariin Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.
Ruokatiedon ja PTT:n järjestämässä webinaarissa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Ruokatieto Yhdistys ry

Aika: to 4.9. klo 09.30 – 11.00
Paikka: webinaari Teams-alustalla (lähetämme sinulle linkin lähempänä tilaisuutta)

Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/muuttuvaruoka25

Tilaisuuden ohjelma

  • Tilaisuuden avaus: kehityspäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto
  • Ruoan kulutusnäkymät muuttuvassa maailmassa: tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg, PTT
  • Suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus – vientivetoista kasvua ja kotimarkkinoiden tukemaa menestystä: maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola, PTT
  • Kansallinen ruokastrategia 2040 muuttuvaan maailmaan: erityisasiantuntija Elina Ovaskainen, maa- ja metsätalousministeriö
  • Lisäarvotuotteilla kasvua viennistä: export manager Heidi Romu, Raisio Group
  • Kysymyksiä ja keskustelua
  • Tilaisuuden päätössanat: Minna Asunmaa

Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Avainsanat

suomalainen ruokaruokavientiruokaketjuwebinaarisuomalaisen ruoan päivä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kutsu webinaariin Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.
Ruokatiedon ja PTT:n järjestämässä webinaarissa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa.
Ruokatieto Yhdistys ry
Lataa

Ruokatieto Yhdistys ry - rakkaudesta oman maan ruokaan

Ruokatieto Yhdistys ry viestii suomalaisen ruokaketjun osaamisesta ja työstä. Toimintamme ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. Yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat ruoka-alan toimijoita monipuolisesti. Ruokakasvatus lapsille ja nuorille tekee tunnetuksi ruoan reittiä pellolta pöytään, opettaa kuluttajuustaitoja sekä vahvistaa rakentavaa ruokapuhetta. Lisäksi edistämme suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla rakentamalla elintarvikealan kasvua yrityslähtöisesti yhdessä valtion ja alan verkostojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ruokatieto Yhdistys ry

Vuoden ruokakasvattajiksi valittiin Pirttimaan tila, Uusituvan tila sekä Maalaisjärki-kanavat11.4.2025 17:09:21 EEST | Tiedote

Vuoden ruokakasvattaja -huomionosoitus jaetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti kolmelle toimijalle. Pirttimaan tila Torniossa, Uusituvan tila Outokummussa ja Maalaisjärki -kanavat Alavudelta ovat avanneet ovensa oppilaille joko virtuaalisten vierailujen ja videoblogin muodossa, tai vastaanottamalla oppilaita tilalleen tutustumiskäynnille tai maatilaleireille. Toiminnallaan palkitut ovat vahvistaneet lasten ja nuorten ymmärrystä ruokaketjun toiminnasta ja ruoan tuotannosta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye