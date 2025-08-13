Hostadum Oy tuo jokaiselle pienyrittäjälle mahdollisuuden hankkia todella edullisesti ensimmäiset kotisivunsa!

Hostadum.fi:n palvelut sisältävät:

Modernit ja mobiiliystävälliset verkkosivut – suunnittelu ja toteutus yrityksen tarpeiden mukaan.

Selkeä raportointi – yrittäjä näkee helposti, kuinka verkkosivut ja digipalvelut tuottavat tulosta.

Kaikki digipalvelut yhdestä paikasta – webhotellit, domainit, ylläpito, analytiikka, hakukoneoptimointi ja mainonta.

"Vielä tänäkin päivänä Suomessa on monta pienyrittäjää, joilla ei ole mahdollista hankkia 1000-2000€ sivustoa näkyäkseen netissä. Tämä ns. pullonkaula on olemassa monessa digitoimistossa, jotka eivät lähde tekemään sivustoja halvemmalla ja sitten jos haluat saada halvalla kotisivut, niin joudut tyytymään melko huonoihin ratkaisuihin, jotka perustuvat valmiisiin pohjiin, joita voi vain vähän muokata. Me halusimme perustaa yrityksen, jolta kuka tahansa, oli kuinka pieni tahansa, voi tilata kotisivut ja maksaa niistä muutaman kympin kuukaudessa ilman muita kuluja. Tähän sisältyy myös raportointi, joka myös selvittää yhdellä silmäyksellä asiakkaalle heidän Googlenäkyvyytensä. Kotisivujen hankinta sisältää myös ylläpidon ja ripeän asiakaspalvelun, joten pienyrittäjän ei tarvitse huolehtia kuvien, tekstien,yhteystietojen tai minkään muunkaan sivujen muokkausten ongelmasta. Käytännössä kaikki hoidetaan Hostadumin puolesta ja me vielä ns. kasvamme asiakkaan mukana. Mikäli tarvitaan mainontaa, optimointia tai brändin kasvattamista, meiltä löytyy osaamista. Haluamme olla pienyrittäjän tukena alusta asti, joissa tietenkin ensimmäiset kotisivut ovat ensimmäinen askel kohti digitaalista näkyvyyttä.

Halusimme rakentaa palvelun, johon yritykset, varsinkin pienet voivat luottaa. Paikan, jossa jokainen yrittäjä tuntisi itsensä tärkeäksi. Siitä syntyi ajatus rakentaa yritys, joka tekisi kokonaan uudet kotisivut tai uudistaisi edullisesti jokaisen vanhan ja tuottaisi aitoa arvoa jokaiselle yrittäjälle. Ymmärsimme, että on paljon tärkeämpää saada yrityksen luottamus kuin rahaa. Jokaisen yrittäjän unelman ansaitsee mahdollisuuden kasvaa, ja me haluamme olla mukana luomassa näitä tarinoita

" Kertoo Jopi Jantunen, Hostadum Oy:n perustaja.

Hostadum.fi:n toimintaa ohjaa ajatus pitkäaikaisesta kumppanuudesta, jossa yrittäjä saa tukea ja opastusta myös projektin valmistumisen jälkeen. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja liiketoiminnan kasvun digitaalisessa ympäristössä. Meiltä ollaan yhteydessä muutaman kerran vuodessa, varmistaaksemme että kaikki on miten pitää, eikä lähdetä perävalot vilkkuen pois sivujen valmistuttua.

Hostadumin nimi tulee Taru Sormusten Herran kääpiöiden maanalaisesta kaupungista, vuoren sisässä nimeltä Khazad-dûm sekä hostingin yhdistelmästä.