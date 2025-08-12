Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde kutsuu sidosryhmiä strategian päivittämiseen

13.8.2025 10:20:27 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kutsuu sidosryhmien edustajat (esimerkiksi kunnat, yritykset, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset) strategian päivittämiseen. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä torstaina 21.8.2025 klo 17-19.

Strategian päivittämiseen johdattelevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään strategian sisältöihin.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 18.8. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden Teams-linkki ja ennakkomateriaali tämän jälkeen.

Pohteen nykyiseen strategiaan voi tutustua täältä.

Sidosryhmätilaisuuden tiedot löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

