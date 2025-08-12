Pohde kutsuu sidosryhmiä strategian päivittämiseen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kutsuu sidosryhmien edustajat (esimerkiksi kunnat, yritykset, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset) strategian päivittämiseen. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä torstaina 21.8.2025 klo 17-19.
Strategian päivittämiseen johdattelevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään strategian sisältöihin.
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 18.8. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden Teams-linkki ja ennakkomateriaali tämän jälkeen.
Pohteen nykyiseen strategiaan voi tutustua täältä.
Sidosryhmätilaisuuden tiedot löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista.
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
