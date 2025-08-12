Kantatie 58 poikki Juupajoella siltatyön vuoksi 25.-27.8.2025
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Juupajoen Kopsamossa kantatien 58 (Juupajoentie) alittavan Rauhianojan putkisillan. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 25.–27.8. välisenä aikana.
Rauhianojan silta on v. 1966 rakennettu erittäin huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä. Putkisilta korvataan uudella vastaavalla.
Tie on siltatyömaan kohdalla suljettuna maanantain 25.8. klo 8.00 ja keskiviikon 27.8. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde on Rauhianojan kohdalla, 400 m Sahantien liittymästä etelään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on 3 päivän ajan kiertoreitti Korkeakosken taajaman läpi. Reitti kulkee Koskitien (mt 14290) ja Sahantien (mt 3413) kautta,
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt sisältyvät Pirkanmaan putkisilta- ja rumpu-urakkaan, jossa ELY-keskus uusii useita kohteita eri puolella Pirkanmaata.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 5370 401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, VarsinaisSuomen ELY-keskus, p.0295 022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
