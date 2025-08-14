Avkastningen på Ilmarinens placeringar var 2,1 procent – solvensen stark och kostnadseffektiviteten på en god nivå

– Våra investeringstillgångar steg till rekordnivån 64 miljarder euro och vår solvens ligger på en stark nivå. Vi har förbättrat vår effektivitet på lång sikt. Vår kostnadseffektivitet syns som förmånligare försäkringspremier för våra kunder, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Investeringstillgångarna steg till 64 miljarder euro

I januari–juni genererade Ilmarinens placeringar 2,1 (4,9) procent, dvs. 1,3 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 64,0 miljarder euro (63,3 miljarder euro i slutet av 2024).

Placeringsintäkterna ökade särskilt på grund av ränte- och aktieplaceringar. Ränteplaceringarna genererade 2,9 (1,4) procent och aktieplaceringarna 1,5 (9,3) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 0,4 (-0,6) procent och avkastningen på övriga placeringar 4,4 (1,4) procent.

– Trots de geo- och handelspolitiska spänningarna var avkastningen från ränte- och aktiemarknaden huvudsakligen bra under det första halvåret och aktiemarknaden återhämtade sig snabbt från kursfallet i början av april. Osäkerheterna i anslutning till den amerikanska finans- och handelspolitiken syntes kraftigt på valutamarknaden, vilket försvagade USA:s dollar och därigenom avkastningen på investeringarna i dollar, beskriver Mikko Mursula, vice verkställande direktör för Ilmarinens investeringar.

Den genomsnittliga långsiktiga avkastningen på Ilmarinens placeringar var 5,8 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 3,9 procent.

Solvensen är på en stark nivå

Solvenskapitalet uppgick till 14,0 miljarder euro (13,9 miljarder euro i slutet av 2024) och solvensnivån till 127,3 procent (127,5 procent i slutet av 2024).

– Vår starka solvens gör det möjligt att placera pensionsmedel långsiktigt i ett instabilt marknadsläge, säger Mursula.

Premieinkomsterna ökade med 3 procent – sysselsättningsutsikterna fortfarande svaga

I januari–juni ökade premieinkomsten med 3 procent till 3 670 (3 551) miljoner euro. Premieinkomsten steg på grund av att kundernas lönesumma ökade. Lönesumman och arbetsinkomsten för de försäkrade i Ilmarinen ökade med 3 procent till 14 888 (14 489) miljoner euro.

I Finland har sysselsättningen försämrats redan under två års tid. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex sjönk antalet arbetstagare i januari–juni med 1,9 procent jämfört med året innan. I juni var minskningen 2,1 procent.

– Det försämrade sysselsättningsläget kan endast motverkas genom ekonomisk tillväxt. Finland behöver tillväxt. Tillväxt uppstår genom arbete, investeringar och produktivitet. Det är viktigt att företagen, och samtidigt hela samhället, förbättrar produktiviteten för att säkerställa konkurrenskraften, berättar Pölönen.

Kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Omkostnaderna uppgick till 47 (47) miljoner euro. Omkostnaderna som mäter kostnadseffektiviteten i förhållande till lönesumman och arbetsinkomsten förbättrades i början av året till 0,32 (0,33) procent.

– Vi har förbättrat vår produktivitet på lång sikt. Våra kunder har direkt nytta av vår effektivitet i sina premier, säger Pölönen.

Utbetalda pensioner ökade med 5 procent jämfört med året innan – antalet nya pensionsbeslut ökade

Vid utgången av juni fanns 451 799 (453 559) pensionstagare. De fick sammanlagt 4 021 (3 845) miljoner euro i pensioner i början av året. Ökningen jämfört med året innan var 5 procent.

I januari–juni utfärdades sammanlagt 23 367 (19 641) nya pensionsbeslut, vilket var 19 procent fler än året innan. Antalet beslut om ålderspension fördubblades jämfört med året innan och var

12 559.

– Att arbeta vid sidan av ålderspensionen har blivit vanligare och man ansöker om utbetalning av den pension som intjänats för detta arbete. Från Ilmarinen fick man beslut om ålderspension i genomsnitt inom tre dagar, berättar Pölönen.

Ilmarinen får en ny verkställande direktör

Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen fortsätter i sitt uppdrag till slutet av augusti, varefter han blir verkställande direktör för eQ Abp.

– Det har varit ett privilegium att leda Ilmarinen de senaste sju åren. Ilmarinen har blivit Finlands största arbetspensionsbolag och vi har utvecklat vår effektivitet och produktivitet avsevärt. Våra premieintäkter har ökat med 36 procent samtidigt som omkostnaderna för försäkringarna har sjunkit med 36 procent. Även investeringstillgångarna har stigit till en rekordnivå. Jag är särskilt glad över att vår personal- och kundupplevelse samtidigt har stigit till en utmärkt nivå. Ett varmt tack till våra kunder och hela Ilmarinens personal, förvaltning och intressentgrupper för ett gott samarbete, säger Pölönen.

Ilmarinens styrelse utnämnde ekon.mag. Mikko Mursula till ny verkställande direktör i juni. Mursula har tidigare fungerat som Ilmarinens placeringsdirektör och ställföreträdare för verkställande direktören. Han tillträder som vd för Ilmarinen i början av september.

Ilmarinens utveckling i januari–juni 2025 i korthet:

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 2,1 (4,9) procent, dvs. 1,3 miljarder euro.

Investeringarnas marknadsvärde var 64,0 (63,3) miljarder euro. Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 5,8 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 3,9 procent.

Bruttoresultatet var 112 (995) miljoner euro.

Premieinkomsten steg med 3 procent till 3 670 (3 551) miljoner euro. Utbetalda pensioner ökade med 5 procent till 4 021 (3 845) miljoner euro.

Kundanskaffningen netto inbringade 24 (51) miljoner euro och den löpande kundlojaliteten under de föregående 12 månaderna var 96,1 (96,6) procent.

Omkostnaderna uppgick till 47 (47) miljoner euro, det vill säga 0,32 (0,33) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.

Solvenskapitalet uppgick till 14,0 (13,9) miljarder euro och solvensnivån till 127,3 (127,5) procent.

Mikko Mursula tillträder som verkställande direktör den 1 september 2025.

Utsikter: Ilmarinens premieinkomster väntas öka i takt med att lönesummorna ökar.

