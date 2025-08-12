Akava uudistaa toimintaansa
Työmarkkinakeskusjärjestö Akava uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan keväällä 2025 hyväksytyn uuden strategiansa pohjalta. Akava kohdentaa uudistuksen myötä resursseja erityisesti vaikuttamistyöhön strategian mukaisilla painopistealueilla. Ajankohtaisessa vaikuttamistyössä keskitytään käynnissä olevan hallituskauden loppupuolen asioihin sekä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyvien Akavan edunvalvontatavoitteiden valmisteluun.
Osana toiminnan uudistamista Akavan toimistossa käynnistyy yhteistoimintamenettely, jonka aikana henkilöstön kanssa neuvotellaan henkilöstöä ja työtehtäviä koskevista muutoksista. Muutosneuvottelut voivat johtaa myös enintään viiden työsuhteen päättymiseen. Päätökset tehdään ja toteutetaan syyskuun loppuun mennessä.
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
