Kiasma-teatteri

Miltä tuntuu ajatella kuin sieni?

13.8.2025 11:24:04 EEST | Kiasma-teatteri | Tiedote

Jaa

Koreografi, esitystaiteilija ja tanssitaiteen taiteilijaprofessori Maija Hirvanen työryhmineen tuo syyskuussa Kiasma-teatteriin uuden teoksen Sienet, sumu (Fungi Feel). Teos käsittelee sienten ja inhimillisten olemisen tapojen rihmastomaisia yhteyksiä sekä taiteen ja ekologisten mallien välistä suhdetta. Esitys saa ensi-iltansa 5.9.2025.

Maija Hirvanen sumuisessa maisemassa, vieressä sieniä.
Maija Hirvanen: Sienet, sumu Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen Kansallisgalleria

Sienet, sumu on fyysiseen esitykseen ja tekstiin perustuva sooloteos, jonka koreografi rakentuu hajoamisen, uudistumisen, kiertokulun ja muodonmuutoksen teemojen kautta. Esitys on osa Kiasman nykytaiteen eri materiaaleja käsittelevää kokoelmanäyttelyä Kivi, paperi, sakset.

Tietoinen harhailu, sienituntuma ja esiintyvä ruumis

Maija Hirvanen on työskennellyt sienimäisen esityksellisyyden parissa usean vuoden ajan. Taiteellisen työn rinnalla hän kerää ja viljelee sieniä. Hän puhuu teoksessa esiintyvästä “sienituntumasta” – tilasta, joka syntyy metsän muodostumien, maaston tuntemusten ja ei-inhimillisten lajien seuraamisesta:

“Vuosikymmen sitten aloin etsimään yhteyksiä koreografisten prosessieni ja sientenkeräilyretkieni välillä. Olen ollut sekä taiteen että sienten ystävä lapsuudestani asti. Sieniretkeni ovat laajoja, ja niihin kuuluva tietoinen harhailu johtaa ruumiillisten tilojen muutoksiin, syvän kunnioituksen, käsittämättömyyden ja tyhjentymisen tunteisiin. Tieten tahtoen eksymisestä johtaa itsetietoisuuden liukenemista, tietämisen tunteesta ja kontrollista irti päästämistä. Ajan taju muuttuu.”

Sienet, sumu siirtää sienituntuman Kiasma-teatterin näyttämön tilaan. Esitys on suunnattu kaikille, joita kiinnostavat sienet, ihmisruumis, esittävä taide, aika, ekologiset kytkennät ja käsittämättömyys. Teoksen ensi-ilta ajoittuu juuri parhaimpaan sieniaikaan.

Työryhmä

Maija Hirvanen on tunnettu koreografi ja esitysten tekijä, jonka töitä on esitetty Suomessa ja kansainvälisesti keskeisillä näyttämöillä ja festivaaleilla, mm. Helsingin Juhlaviikoilla, Liikkeellä marraskuussa- ja Baltic Circle -festivaaleilla Helsingissä, Tanz im August -festivaalilla ja Hebbel am Ufer -teatterissa Berliinissä, ImpulsTanz-festivaalilla Wienissä, SPRING-festivaalilla Utrechtissa, Seoul Performing Arts -festivaalilla Etelä-Koreassa sekä Lontoon Sadler’s Wellsissä ja Southbank Centressä. Taiteen edistämiskeskus on nimennyt Hirvasen tanssitaiteen taiteilijaprofessoriksi 2024–2028.

Teoksen valosuunnittelija Minna Tiikkainen on Amsterdamissa asuva, kansainvälisesti työskentelevä pitkän linjan valosuunnittelija. Äänisuunnittelija Tatu Nenonen on tunnettu tilallisista ja monipuolisista äänisuunnitteluistaan.

Sienet, sumu esitykset

Ensi-ilta pe 5.9. 18.00 (suomeksi)
Muut esitykset:
su 7.9. 14.00 (suomeksi)
ti 9.9. 18.00 (englanniksi)
ke 10.9. 18.00 (englanniksi)

Avainsanat

sienetekologiataidekiasmakoreografianykyesitys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Maija Hirvanen sumuisessa maisemassa, vieressä sieniä.
Maija Hirvanen: Sienet, sumu
Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen Kansallisgalleria
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kiasma-teatteri

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye