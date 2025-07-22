Miltä tuntuu ajatella kuin sieni?
Koreografi, esitystaiteilija ja tanssitaiteen taiteilijaprofessori Maija Hirvanen työryhmineen tuo syyskuussa Kiasma-teatteriin uuden teoksen Sienet, sumu (Fungi Feel). Teos käsittelee sienten ja inhimillisten olemisen tapojen rihmastomaisia yhteyksiä sekä taiteen ja ekologisten mallien välistä suhdetta. Esitys saa ensi-iltansa 5.9.2025.
Sienet, sumu on fyysiseen esitykseen ja tekstiin perustuva sooloteos, jonka koreografi rakentuu hajoamisen, uudistumisen, kiertokulun ja muodonmuutoksen teemojen kautta. Esitys on osa Kiasman nykytaiteen eri materiaaleja käsittelevää kokoelmanäyttelyä Kivi, paperi, sakset.
Tietoinen harhailu, sienituntuma ja esiintyvä ruumis
Maija Hirvanen on työskennellyt sienimäisen esityksellisyyden parissa usean vuoden ajan. Taiteellisen työn rinnalla hän kerää ja viljelee sieniä. Hän puhuu teoksessa esiintyvästä “sienituntumasta” – tilasta, joka syntyy metsän muodostumien, maaston tuntemusten ja ei-inhimillisten lajien seuraamisesta:
“Vuosikymmen sitten aloin etsimään yhteyksiä koreografisten prosessieni ja sientenkeräilyretkieni välillä. Olen ollut sekä taiteen että sienten ystävä lapsuudestani asti. Sieniretkeni ovat laajoja, ja niihin kuuluva tietoinen harhailu johtaa ruumiillisten tilojen muutoksiin, syvän kunnioituksen, käsittämättömyyden ja tyhjentymisen tunteisiin. Tieten tahtoen eksymisestä johtaa itsetietoisuuden liukenemista, tietämisen tunteesta ja kontrollista irti päästämistä. Ajan taju muuttuu.”
Sienet, sumu siirtää sienituntuman Kiasma-teatterin näyttämön tilaan. Esitys on suunnattu kaikille, joita kiinnostavat sienet, ihmisruumis, esittävä taide, aika, ekologiset kytkennät ja käsittämättömyys. Teoksen ensi-ilta ajoittuu juuri parhaimpaan sieniaikaan.
Työryhmä
Maija Hirvanen on tunnettu koreografi ja esitysten tekijä, jonka töitä on esitetty Suomessa ja kansainvälisesti keskeisillä näyttämöillä ja festivaaleilla, mm. Helsingin Juhlaviikoilla, Liikkeellä marraskuussa- ja Baltic Circle -festivaaleilla Helsingissä, Tanz im August -festivaalilla ja Hebbel am Ufer -teatterissa Berliinissä, ImpulsTanz-festivaalilla Wienissä, SPRING-festivaalilla Utrechtissa, Seoul Performing Arts -festivaalilla Etelä-Koreassa sekä Lontoon Sadler’s Wellsissä ja Southbank Centressä. Taiteen edistämiskeskus on nimennyt Hirvasen tanssitaiteen taiteilijaprofessoriksi 2024–2028.
Teoksen valosuunnittelija Minna Tiikkainen on Amsterdamissa asuva, kansainvälisesti työskentelevä pitkän linjan valosuunnittelija. Äänisuunnittelija Tatu Nenonen on tunnettu tilallisista ja monipuolisista äänisuunnitteluistaan.
Sienet, sumu esitykset
Ensi-ilta pe 5.9. 18.00 (suomeksi)
Muut esitykset:
su 7.9. 14.00 (suomeksi)
ti 9.9. 18.00 (englanniksi)
ke 10.9. 18.00 (englanniksi)
