Lasten kosketusallergiat lisääntyneet merkittävästi 20 vuodessa

Tutkimuksen mukaan kosketusallergiaa esiintyy lapsilla yllättävänkin paljon. Erityisen selvä kasvu on nähtävissä kosmetiikka-aineiden aiheuttamissa allergioissa. Tutkijoiden mukaan liima-aineiden aiheuttamien allergioiden lisääntymisen taustalla ovat diabeteksen hoidossa käytettävät glukoosisensorit, mutta nuorilla mahdollisesti myös ripsipidennykset tai keinokynnet, joiden laitossa käytetään myös liimoja

Kosketusallergia ilmenee näkyvänä ja usein kutisevana ihottumana, joka voi ilmaantua mille tahansa ihoalueelle riippuen altistuskohdasta. Sairaus voi olla pysyvä ja voi vaikuttaa jopa lapsen tulevaan ammatinvalintaan.

”Lasten yhä varhaisemmin aloittamaan ja selvästi lisääntyneeseen kosmetiikan käyttöön tulisi puuttua nopeasti. Jo pienet lapset ihailevat kasvomaskien ja huulikiiltojen käyttöä, ja teinien kosmetiikan käyttö on nykyisin paljon runsaampaa kuin pari vuosikymmentä sitten. Harva vanhempi ymmärtää, että lapsi altistuu näin merkittävästi esimerkiksi kosmetiikan säilöntäaineille ja täten suuremmalle riskille saada kosketusallergia, joka voi aiheuttaa esimerkiksi hankalan kasvojen alueen ihottuman", sanoo dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu Oulun yliopistosta.

Vastaavanlaista, koko Suomen lapsiväestöä koskevaa rekisteritutkimusta kosketusallergioista ei ole aiemmin tehty. Kansainvälisestikin aiheesta on vain vähän vastaavia tutkimuksia.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Suomen hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) tietoja kaikista niistä lapsista, jotka ovat saaneet ihotautilääkärin asettaman kosketusallergiadiagnoosin erikoissairaanhoidossa vuosina 2001–2021.

Tutkimus on julkaistu ACTA Dermato Venereologica -lehdessä kesäkuussa: Sinikumpu SP, Jokelainen J, Huilaja L. Allergic Contact Dermatitis in a Paediatric Population: A 20-year Nationwide Registry-based Study. Acta Derm Venereol. 2025.



