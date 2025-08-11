Salibandymiehille World Games -hopeaa, Ruotsi maalin verran edellä
Suomen salibandymiesten taistelu The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa päättyi hopeaan, kun Ruotsi oli loppuottelussa vahvempi maalein 2-1.
Suomella oli hyvä jakso ottelun alussa, jossa Ruotsin maalivahti Jon Hedlund kuitenkin ehti yhä uudelleen laukausten eteen. Pelin vanhetessa sai Ruotsi otetta, ja avauserän viimeisellä minuutilla se siirtyi johtoon Filip Erikssonin napattua keskialueella pallon Alpo Laitilan lavasta. Vastustaja oli vahva myös toisessa erässä, jossa se kasvatti eron jo kahteen tolpan kautta verkkoon kilahtaneella tarkalla kaukolaukauksella. Kolmatta Ruotsin osumaa ei erään sentään nähty, kun Suomen maalivahti Markus Laakso peitti Filip Erikssonin rangaistuslaukauksen.
Suomi alkoi vetää maalivahtia penkille kolme ja puoli minuuttia ennen loppusummeria, mutta laukaisupaikat jäivät Ruotsin nöyrästi peittäneen viisikon edessä vähiin. Maalinteko onnistui lopulta 38 sekuntia ennen loppua Luukas Hyvärisen nostaessa kavennuksen Joona Rantalan poikkisyötöstä, mutta tasoitukseen ei aika enää riittänyt.
Suomen miehet pelasivat nyt kolmannen The World Games -tapahtumansa. Lahdessa 1997 salibandy oli näytöslajina ja Suomi taipui finaalissa Ruotsille 3-4. Wroclawissa 2017 Suomen turnaus päättyi pronssiotteluin 2–0-voittoon Tshekistä, ja 2022 Birminghamissa Ruotsi oli loppuottelussa vahvempi 6-5.
Salibandya, Chengdu, Kiina
The World Games, miehet
Loppuottelu
Ruotsi–Suomi 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)
1. erä: 14.09 Filip Eriksson (Linus Holmgren) 1-0.
2. erä: 20.08 Oscar Magnusson Lindholm (Oskar Weissbach) 2-0.
3. erä: 44.22 Luukas Hyvärinen (Joona Rantala) 2-1 im.
Torjunnat:
Jon Hedlund Ruotsi 4+4+2=10,
Markus Laakso Suomi 2+3+2=7.
Jäähyt: Ruotsi 0 min, Suomi 2 min.
Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.
Yleisöä: 3 000
Suomen parhaana palkittiin maalivahti Markus Laakso.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
The World Games huipentuu keskiviikkona – Suomi ja Ruotsi ratkovat salibandymestaruudet11.8.2025 15:42:12 EEST | Tiedote
Suomi ja Ruotsi ratkovat niin naisten kuin miestenkin salibandymestaruudet Kiinan Chengdussa käytävässä The World Games -tapahtumassa. Tämän päivän välierissä Suomen naiset löivät Sveitsin 5-1 ja miehet 4-0.
Suomen miehetkin nousivat voittoon Tshekistä – Juuso Ahola upotti unelmalaukauksen9.8.2025 18:51:44 EEST | Tiedote
Naisten maajoukkueen tavoin myös Suomen salibandymiehet nousivat Kiinan Chengdussa Tshekkiä vastaan tappiolta voittoon ja The World Games -tapahtuman lohkoykkösiksi. Kahdesti tappiolla ollut Suomi vei päätöserän peräti 6-0 ja löi Tshekin lopulta selvästi 8-2.
Salibandynaiset punnersivat kahden maalin takaa lohkovoittoon9.8.2025 14:55:24 EEST | Tiedote
Suomi lähtee The World Gamesin maanantain välieriin lohkovoittajana, kun Tshekki taipui alkulohkon kärki- ja päätösottelussa 3-2. Suomi oli toisessa erässä jo kaksi maalia tappiolla, mutta paransi tuloksekkaasti peliään loppua kohden.
Singaporesta ei vastusta Suomen salibandynaisille – nyt verkko heilui 20 kertaa8.8.2025 18:39:04 EEST | Tiedote
Suomen naisetkin ottivat The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa toisen murskavoiton, kun Singapore kaatui maalein 20-0.
Salibandymiehille murskavoitto myös Kanadasta, Juuso Aholalle kymmenen tehopistettä8.8.2025 08:57:23 EEST | Tiedote
Suomen salibandymiehet jatkoivat murskavoittojen sarjaa The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa kaatamalla Kanadan maalein 24-1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme