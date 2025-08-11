Salibandymiehille World Games -hopeaa, Ruotsi maalin verran edellä

Suomella oli hyvä jakso ottelun alussa, jossa Ruotsin maalivahti Jon Hedlund kuitenkin ehti yhä uudelleen laukausten eteen. Pelin vanhetessa sai Ruotsi otetta, ja avauserän viimeisellä minuutilla se siirtyi johtoon Filip Erikssonin napattua keskialueella pallon Alpo Laitilan lavasta. Vastustaja oli vahva myös toisessa erässä, jossa se kasvatti eron jo kahteen tolpan kautta verkkoon kilahtaneella tarkalla kaukolaukauksella. Kolmatta Ruotsin osumaa ei erään sentään nähty, kun Suomen maalivahti Markus Laakso peitti Filip Erikssonin rangaistuslaukauksen.

Suomi alkoi vetää maalivahtia penkille kolme ja puoli minuuttia ennen loppusummeria, mutta laukaisupaikat jäivät Ruotsin nöyrästi peittäneen viisikon edessä vähiin. Maalinteko onnistui lopulta 38 sekuntia ennen loppua Luukas Hyvärisen nostaessa kavennuksen Joona Rantalan poikkisyötöstä, mutta tasoitukseen ei aika enää riittänyt.

Suomen miehet pelasivat nyt kolmannen The World Games -tapahtumansa. Lahdessa 1997 salibandy oli näytöslajina ja Suomi taipui finaalissa Ruotsille 3-4. Wroclawissa 2017 Suomen turnaus päättyi pronssiotteluin 2–0-voittoon Tshekistä, ja 2022 Birminghamissa Ruotsi oli loppuottelussa vahvempi 6-5.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, miehet

Loppuottelu

Ruotsi–Suomi 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)

1. erä: 14.09 Filip Eriksson (Linus Holmgren) 1-0.

2. erä: 20.08 Oscar Magnusson Lindholm (Oskar Weissbach) 2-0.

3. erä: 44.22 Luukas Hyvärinen (Joona Rantala) 2-1 im.

Torjunnat:

Jon Hedlund Ruotsi 4+4+2=10,

Markus Laakso Suomi 2+3+2=7.

Jäähyt: Ruotsi 0 min, Suomi 2 min.

Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.

Yleisöä: 3 000

Suomen parhaana palkittiin maalivahti Markus Laakso.