Maailman parhaat asiantuntijat kokoontuvat Turkuun – patentit ja muut aineettomat oikeudet vaikuttavat keskeisesti globaaliin eriarvoisuuteen

13.8.2025 12:15:31 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Hiljattain solmittu pandemiasopimus tekee konferenssista erityisen ajankohtaisen. Pääluennoitsija on YK-järjestö WIPO:n apulaisjohtaja Edward Kwakwa.

Harwardin oikeustieteen professori Ruth Okediji on yksi konferenssin pääluennoitsijoista.
Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet suojaavat luovan työn tuloksia, kuten keksintöjä, kirjallisia teoksia ja muotoilua. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä TACIP-konferenssi kokoaa tällä viikolla Turkuun alan parhaita asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Kaksipäiväisessä konferenssissa käsitellään immateriaalioikeuksien suojaan ja tekniseen yhteistyöhön Afrikassa liittyviä kysymyksiä. Konferenssin ajankohtaisuutta alleviivaa toukokuussa solmittu Maailman terveysjärjestö WHO:n pandemiasopimus, joka koskee myös lääketeollisuutta ja sen patentteja.

– Konferenssi on globaalisti ensimmäinen laatuaan, ja se käsittelee nimenomaan Afrikkaa. Aineettomat oikeudet ovat keskeinen valuutta nykyisessä globaalissa poliittisessa taloudessa. Niiden merkitys korostuu, kun puhutaan lääkkeiden ja rokotteiden saatavuudesta”, sanoo konferenssia järjestävä akatemiatutkija Daniel Acquah.

Pääluennoitsijoina on YK:n Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO:n apulaisjohtaja Edward Kwakwa. Hän luennoi järjestön globaaleista haasteista sekä kumppanuuksista Afrikassa. Lisäksi hän käsittelee äskettäin perustettua lääketeollisuuden huippuyksikköä (Intellectual Property for Medical Manufacturing Centre of Excellence).

Luennoimassa on myös muun muassa arvostettu Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Ruth Okediji sekä Afrikan henkisen omaisuuden järjestön (African Intellectual Property Organization, OAPI) pääjohtaja Denis L. Bohoussou.

Konferenssi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa TACIP-tutkimushanketta (Tekninen apu Afrikan immateriaalioikeuksien normien perustuslaillistamisen mahdollistajana, 2022–2027).

Immateriaalioikeudet osana globaalia taloudellista eriarvoisuutta

Konferenssin luennot jakautuvat kolmeen teemaan: laki, politiikka ja tulevaisuus.

Tutkijat pohtivat muun muassa, miltä näyttää immateriaalioikeuksien rooli globalisaatiossa ja erityisesti Afrikan tulevaisuudessa. Lisäksi keskustellaan siitä, millainen rooli immateriaalioikeuksilla on osana globaalia taloudellista eriarvoisuutta.

Konferenssi pyrkii ottamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan immateriaalioikeuksien tekniseen apuun Afrikassa. Pitäisikö sääntelyssä korostaa aloja, joilla Afrikan maat voisivat hyötyä tehostetusta ja räätälöidystä suojasta?

Kansainvälinen konferenssi immateriaalioikeuksista ja teknisestä yhteistyöstä Afrikassa (Intellectual Property and Technical Cooperation in Africa: Law, Policy and Path) pidetään Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 20.–21. elokuuta 2025. Ohjelma ja lisätiedot konferenssin verkkosivuilla. WIPO:n apulaisjohtaja Edward Kwakwa ja professori Ruth Okediji ovat käytettävissä median haastatteluihin.

Suomen Akatemian rahoittamaa TACIP-tutkimushanketta vetää akatemiatutkija, oikeustieteen dosentti Daniel Acquah.
Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO:n apulaisjohtaja Edward Kwakwa on konferenssin pääluennoitsija.
Harwardin oikeustieteen professori Ruth Okediji on yksi konferenssin pääluennoitsijoista.
