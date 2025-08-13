Monipisteiset VRF-jäähdytysjärjestelmät mullistavat kerrostaloasumisen – Suomen suurin ilmalämpöpumppuprojekti käynnissä Turussa

Kerrostalosuntoihin tulee pelkkä ilmalämpöpumpun sisäyksikkö, jolloin asukkaiden ei tarvitse uhrata parvekkeeltaan tilaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle – tai parveketta ei tarvitse olla ollenkaan.

Suomen suurin kerrostalokohteiden ilmalämpöpumppuprojekti on käynnistynyt Turussa. Urakassa JR Lämpötekniikka varustaa yhteensä 10 kerrostaloa – ja jokaiseen asuntoon asennetaan oma jäähdytys. Projekti kattaa neljä eri taloyhtiötä ja yhteensä yli 370 asuntoa. Kyseessä on ensimmäinen näin laajamittainen VRF-teknologiaan (Variable Refrigerant Flow) perustuva ilmalämpöpumppujärjestelmä suomalaisessa kerrostaloasumisessa.

– Tämä on paitsi teknisesti merkittävä hanke myös konkreettinen osoitus siitä, että vanhoihin kerrostaloihin voidaan toteuttaa energiatehokas, esteetön ja asuntokohtaisesti säädettävä viilennysjärjestelmä. Toisin kuin Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa muutama viikko sitten, tällä asennusmenetelmällä jäähdytys voidaan asentaa myös asuntoihin, joissa ei ole parveketta, kertoo Tommi Starck , JR-Lämpötekniikan toimitusjohtaja.

Viime vuosien kesähelteet ovat tuoneet esiin suomalaisen kerrostalokannan haavoittuvuuden: huoneistot lämpenevät tukaliksi, eikä viilennysratkaisuja ole juuri ollut tarjolla asuntoihin, joissa ei ole parveketta. Meneillään olevassa hankkeessa käytettävät VRF-järjestelmät tuovat tehokkaan ratkaisun tähän ongelmaan.

Toisin kuin perinteiset yhden ulkoyksikön ilmalämpöpumput, VRF-järjestelmä mahdollistaa useiden sisäyksiköiden yhdistämisen yhteen ulkoyksikköön. Tämä mahdollistaa esteettömän ja taloyhtiöystävällisen toteutuksen: talojen julkisivut säilyvät, ja sisäyksiköt voidaan sijoittaa huomaamattomasti huoneistoihin.

– Olemme kehittäneet asennuskonseptin, jossa pystymme viemään putkitukset siististi rakennuksen julkisivussa ja tuomaan viilennyksen jokaiseen asuntoon – ilman parvekkeille tulevia ulkoyksiköitä, Starck kertoo.

Käynnissä oleva projekti toteutetaan pääosin 1970-luvun kerrostaloihin. VRF-järjestelmät mahdollistavat keskitetyn jäähdytyksen niin, että järjestelmä on huoltovapaa, hiljainen ja energiatehokas. Taloyhtiöt saavat koko rakennusta palvelevan ratkaisun, jossa yksittäiset osakkaat eivät tarvitse erillisiä lupia tai investointeja.

JR Lämpötekniikka on LVIS-ratkaisuihin erikoistunut yritys Turusta.

JR Lämpötekniikka toteuttaa kerrostaloihin älykkäät jäähdytysratkaisut, joissa koko taloyhtiö hyötyy yhdestä keskitetystä järjestelmästä.

Taustaa: VRF-järjestelmä kerrostaloissa

VRF (Variable Refrigerant Flow) -järjestelmät ovat jäähdytys- ja lämmitys järjestelmiä, jotka mahdollistavat useiden sisäyksiköiden liittämisen yhteen ulkoyksikköön. Niitä on käytetty pitkään liikekiinteistöissä ja hotelleissa – nyt teknologia tuodaan ensimmäistä kertaa laajasti suomalaisiin kerrostaloasuntoihin.

