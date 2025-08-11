Amurin museokortteliin palautetaan talojen alkuperäiset värit
Amurin museokorttelissa on aloitettu vuosia kestävä maalausurakka. Urakan edetessä rakennusten julkisivut palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Tulevat sävyt eroavat paikoin melkoisesti nykyisestä, 1980-luvulla valitusta, vaalean harmonisesta linjasta.
Puurakennusten maalipinnat vaativat säännöllistä huoltoa. Ensimmäisenä Amurin museokorttelissa huoltomaalausvuorossa on Simolan talo Satakunnankadun ja Saarikujan kulmassa. Talon maalausurakka aloitetaan elokuussa, ja valmiiksi se saadaan vuonna 2026. Rakennuksessa toimii yksi Tampereen suosituimmista kahviloista, Amurin Helmi, joka juhlii tänä kesänä kolmekymppisiään.
Huollon yhteydessä julkisivun väritys palautetaan rakennuksen alkuperäiseen, valmistumisajankohdan 1880-luvun tyyliin. Rakennukseen on tehty paljon muutoksia, joista suurin oli 1990-peruskorjaus kahvilakäyttöön.
-Alkaneessa uudistuksessa on tarkoitus hyödyntää tuoretta tutkimustietoa ja saada museokorttelin rakennukset tukemaan sitä tarinaa, jota museon interiööritkin kertovat tamperelaisen työväestön asumisesta 1880-luvulta 1970-luvulle, kertoo Amurin museokorttelin intendentti Mari Lind.
-Olemme tottuneet Amurin maltilliseen värimaailmaan, mutta perinnerakentamisen asiantuntijat ovat kutsuneet sitä jopa fantasiamaailmaksi. Nykyisenkaltaista väritystä museokorttelin rakennuksissa ei ole ennen sen museokautta nähty, toteaa Lind.
Tuleva väritys perustuu Tampereen kaupungin tilapalveluiden ja Amurin museokorttelin syksyllä 2024 Simolan talosta teettämään väritutkimukseen, jonka suoritti Rakennusentisöintiliike Ukri Oy. Värikerroksia tutkittiin mm. ulkoverhouksen laudoituksista, listoista ja niiden koristedetaljeista sekä nurkkalaudoista. Rakennuksen katujulkisivusta löytyi peräti yhdeksän maalikerrosta.
Nykyasussaan rakennuksen seinäpinnat ja ikkunat on maalattu vaaleanroosalla ja vuorilaudat ja listat ovat murretun valkoiset.
-Alkuperäiset seinäpinnat ovat olleet uusrenessanssiajalle tyypilliseen tapaan huomattavasti tummemmat, harmahtavan ruskeat ja listoitukset punertavan harmaat, kertoo Lind.
Näiden perusteella etsittiin seinille, listoille ja ikkunanpuitteille sekä oville ja ränneille uudet väritykset.
Väritutkimukset korttelin muiden rakennusten osalta jatkuvat 18.8. alkavalla viikolla. Tulosten valmistumisen jälkeen niillekin tehdään värityssuunnitelmat. Uudet väritykset toteutetaan, kun kunkin rakennuksen huoltomaalaamisen aika koittaa. Viimeiset rakennukset maalattaneen 2030-luvun lopulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Alliniemi, suunnittelupäällikkö, Tampereen Tilapalvelut Oy (040 866 9030), mikko.allinniemi@tilapa.fi)
Mari Lind, intendentti, Amurin museokortteli (040 801 6547, mari.lind@tampere.fi)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
