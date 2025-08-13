Petteri Huurre Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajaksi
Jääkenttäsäätiön uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2025 Petteri Huurre. Tällä hetkellä Huurre toimii liikuntapaikkapäällikkönä Helsingin kaupungilla.
Jääkenttäsäätiön hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi valtiotieteiden maisteri, EMBA Petteri Huurteen. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2025. Huurre siirtyy toimitusjohtajaksi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikön tehtävästä. Huurre on liikuntapaikkapäällikkönä johtanut Helsingin kaupungin monipuolisten sisäliikuntatilojen, mukaan lukien jäähallien toimintoja ja henkilöstöä. Huurteen virkatehtäviin Helsingin kaupungilla on sisältynyt talous- ja kiinteistövastuita, rakennushankkeiden ohjaamista, palvelu- ja tuoteostamista sekä hankintoja.
”Huurteella on vakuuttavat näytöt onnistumisesta lähes vastaavassa tehtävässä Helsingin kaupungin puolella. Olen iloinen siitä, että Helsingin jäähalli ja harjoitushallit saavat aloittaa uuden luvun hänen johdollaan,” sanoo Jääkenttäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.
Yhteyshenkilöt
Jääkenttäsäätiön hallituksen puheenjohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
09-31087751
kirsti.laine-hendolin@hel.fi
