Petteri Huurre Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajaksi

Jääkenttäsäätiön hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi valtiotieteiden maisteri, EMBA Petteri Huurteen. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2025. Huurre siirtyy toimitusjohtajaksi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikön tehtävästä. Huurre on liikuntapaikkapäällikkönä johtanut Helsingin kaupungin monipuolisten sisäliikuntatilojen, mukaan lukien jäähallien toimintoja ja henkilöstöä. Huurteen virkatehtäviin Helsingin kaupungilla on sisältynyt talous- ja kiinteistövastuita, rakennushankkeiden ohjaamista, palvelu- ja tuoteostamista sekä hankintoja.

”Huurteella on vakuuttavat näytöt onnistumisesta lähes vastaavassa tehtävässä Helsingin kaupungin puolella. Olen iloinen siitä, että Helsingin jäähalli ja harjoitushallit saavat aloittaa uuden luvun hänen johdollaan,” sanoo Jääkenttäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.