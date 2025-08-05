Muistutuskutsu medialle: Varman puolivuositulos 2025 ja tuontitullien vaikutukset

13.8.2025 12:22:23 EEST | Varma | Kutsu

Varma julkistaa vuoden 2025 puolivuosituloksen perjantaina 15.8.2025 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammi-kesäkuun tuloksen. Sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho kertoo Varman sijoituksista ja markkinoiden näkymistä. 

Miten Yhdysvaltojen asettamat tullit heijastuvat osakemarkkinoihin ja vaikuttavat talouden näkymiin?  Dollari on laskenut voimakkaasti suhteessa euroon – mitä dollarin heikkenemisestä seuraa?

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.     

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 14.8. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.       

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.    

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.     

Lämpimästi tervetuloa!        

Varman viestintä  

Yhteyshenkilöt

