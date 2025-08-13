Nuorisovaltuusto järjestää Back to School -tapahtuman
Vaasan nuorisovaltuusto järjestää nuorille suunnatun, maksuttoman ja päihteettömän Nuva Goes Back to School -tapahtuman 27.8. Tapahtuma juhlistaa lukuvuoden alkua hyvän musiikin ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
Nuva Goes Back to School järjestetään keskiviikkona 27.8. klo 18–21 Kulttuuritalo Fannylla (Kirkkopuistikko 34). Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy.
Lavalle tapahtumassa nousee muun muassa Pohjanmaalta kotoisin oleva, vahvassa nousukiidossa oleva laulaja-lauluntekijä Asla Jo. Lisäksi esiintymässä on paikallisia nuorten bändejä, kuten Pariterapia, Viridian Ghost ja Explosive Microwave.
Suunnattu 12–17-vuotiaille nuorille
Nuva Goes Back to School on suunnattu 12–17-vuotiaille nuorille, ja tapahtuman järjestää Vaasan nuorisovaltuusto yhteistyössä Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
Tapahtuma järjestetään nuorten iloksi jo neljättä kertaa.
- Tästä on tullut hieno perinne, joka on aina kerännyt runsaasti nuoria juhlistamaan lukuvuoden alkua. Back to School -tapahtuma tarjoaa nuorille loistavan mahdollisuuden nauttia musiikista, tavata kavereita ja aloittaa kouluvuosi iloisin mielin. Tervetuloa kanssamme juhlimaan, kehottaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Santiago Laitinen.
Nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 173 0745, ari.kupari@vaasa.fi
