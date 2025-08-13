Miten Suomi nousee kansainvälisten investointien kärkimaaksi? – keskustelu Wasa Future Festivalilla torstaina 14.8.
Suomi tarvitsee sijoitusvetoista kasvua, ja ulkomaisilla suorilla sijoituksilla on siinä keskeinen rooli. Vaasan yliopisto järjestää torstaina 14. elokuuta Wasa Future Festivalilla tilaisuuden, jossa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, Borenius Asianajotoimiston osakas Casper Herler, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä, kansanedustaja Matias Mäkynen, Elon varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen ja Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen keskustelevat siitä, miten Suomesta voidaan tehdä johtava kansainvälinen investointikohde.
Suomen vahvuudet – puhdas energia, luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri ja turvallinen toimintaympäristö – tarjoavat vahvan perustan uusille investoinneille. Mutta miten nämä valttikortit muutetaan talouskasvuksi ja uusiksi työpaikoiksi?
Aiheesta keskustellaan torstaina 14. elokuuta klo 16–17 Wasa Future Festivalilla How do we make Finland a leading global investment hub? -tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Wasa Innovation Centerissä Vaasassa (Gerbyntie 16, Vaasa) tai verkossa suorana lähetyksenä.
Tilaisuuden keynote-puheenvuoron pitää ministeri Joakim Strand, jonka jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu. Keskustelussa haetaan ratkaisuja, joilla Suomi voisi vahvistaa asemaansa kansainvälisenä investointikohteena ja luoda kestävää kasvua. Samalla pohditaan, voisiko hankekehitystä nopeuttaa ilman kestävyystavoitteista tinkimistä sekä mietitään, miten kotimaista rahoitusta ja ulkomaisia sijoituksia voitaisiin houkutella yhtä aikaa. Uudet, innovatiiviset materiaalit ja tuotteet saattavat vaatia lainsäädännön tukea ja luovia rahoitusratkaisuja markkinoille pääsyn tueksi. Myös ennakoiva tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen voi olla tärkeä kasvun avain.
Suomi kasvaa vain osaamisella – osaamistason rapautuminen on punainen vaate ulkomaisille investoijille
Yritysten ja sidosryhmien kannustamana Vaasan yliopisto perustaa Investment Hub Finland -keskuksen, joka kokoaa yhteen yritykset, julkisen sektorin toimijat, rahoittajat, sijoittajat, tutkijat ja päätöksentekijät yhteen kehittämään ja vahvistamaan Suomen investointiympäristöä.
– Suomen talous ei kasva ilman kilpailukykyistä ja laajaa osaamispohjaa. Jo nyt korkeakoulujen, tutkimuksen ja tieteen rahoitus on selvästi kilpailijamaita jäljessä. Ulkomaiset investoinnit eivät suuntaudu maahan, jossa osaamistaso rapautuu ja työvoiman määrä vähenee. Yritykset investoivat jo 2030-luvulle – nyt on näytettävä kansainvälisille investoijille, että Suomi panostaa osaamiseen, tutkimukseen ja tulevaisuuden työvoimaan. Muutoin pääomat virtaavat maasta pois, korostaa Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
– Menestyvän ja ennustettavan investointiympäristön kehittäminen edellyttää monen eri tekijän ja yhteiskunnallisten tahojen yhteispeliä sekä yhtenäistä näkemystä investointien kotiuttamisen kannalta keskeisistä seikoista. Suomeen tarvitaan taho, joka edistää vuoropuhelua investointien kannalta tärkeistä teemoista. Lisäksi on tarpeen monitahoisen yhteistyön ja tutkimuksen avulla tunnistaa tapoja, joiden kautta voimme parantaa Suomen investointiympäristöä toteaa Borenius Asianajotoimiston osakas, oikeustieteen tohtori Casper Herler.
How do we make Finland a leading global investment hub?
Aika: Torstai 14.8. klo 16.00–17.00
Paikka: Wasa Innovation Center: Mind Square, Gerbyntie 16, Vaasa
Mukana: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand; kansanedustaja Matias Mäkynen, Rehtori Minna Martikainen, Vaasan yliopisto; toimitusjohtaja Olli Sipilä, Gasgrid Finland ja osakas Casper Herler, Borenius Asianajotoimisto sekä varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen, Elo.
Torstain suora verkkolähetys: https://www.youtube.com/watch?v=NONokA4dmwg
Tilaisuus on osa Wasa Future Festivalin ohjelmaa ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätiedot
Minna Martikainen, Vaasan yliopiston rehtori, puh. 029 449 8611, minna.martikainen@uwasa.fi
Yhteyshenkilöt
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Riikka KalmiTiedeviestinnän asiantuntijaVaasan yliopisto / Sidosryhmäsuhteet ja vaikuttaminenPuh:0294498231riikka.kalmi@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Käytetyt voiteluaineet ja sellun sivutuote ratkaisuna laivojen ja työkoneiden päästöhaasteisiin13.8.2025 10:26:31 EEST | Tiedote
Michaela Hissa osoittaa Vaasan yliopistolle tekemässään väitöskirjassa, että jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista jalostettuja polttoaineita voidaan hyödyntää päästöjen vähentämiseksi nykyisissä moottorisovelluksissa.
Yhteiskunnallista resilienssiä tarvitaan nyt entistä enemmän – alueellinen varautuminen ja yhteistyö nousevat esiin paneelikeskusteluissa Wasa Future Festivalilla tiistaina 12.8.12.8.2025 07:11:06 EEST | Tiedote
Geopoliittiset jännitteet, muuttunut turvallisuusympäristö ja kasvavat epävarmuudet haastavat taloutta ja koko yhteiskuntaa. Yhteiskunnallisen resilienssin vahvistaminen edellyttää kykyä ennakoida, varautua ja uudistua myös paikallisesti ja alueellisesti. Vaasan yliopisto pureutuu ajankohtaiseen teemaan tiistaina 12. elokuuta klo 13 Wasa Future Festivalilla järjestettävässä Resilientti yhteiskunta -tilaisuudessa, jossa keskustellaan alueellisesta varautumisesta sekä yliopisto-kaupunki-yhteistyöstä osana kestävän kasvun rakentamista. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Wasa Innovation Centerissä tai striimin välityksellä.
Miten Suomesta tehdään vihreän siirtymän ja kestävän kasvun voittaja? Tutustu Energiatransition laaksoon Wasa Future Festivalilla 12. elokuuta11.8.2025 11:31:05 EEST | Kutsu
Miten nopeutetaan hiilineutraalien energiajärjestelmien tutkimusta ja kehitystä, vahvistetaan yritysten kilpailukykyä ja edistetään samalla kestävää talouskasvua? Vaasan seudun Energiatransition laakso voi tarjota konkreettisia ratkaisuja näihin kysymyksiin. Aiheesta keskustellaan Vaasan yliopiston järjestämässä tilaisuudessa tiistaina 12. elokuuta osana Wasa Future Festivalia. Keskustelijoina ovat muun muassa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, Business Finlandin Hiilineutraali tulevaisuus -missiota johtava Helena Sarén sekä Shekhar Kubal, Danfossin Electrification-liiketoiminta-alueen johtaja.
Miltä näyttää Vaasan seudun kestävä tulevaisuus? Vaasan yliopisto tuo monipuolisen asiantuntijaohjelmiston Wasa Future Festivalille 11.–16.8.20256.8.2025 09:36:10 EEST | Tiedote
Miten luomme kasvua ja torjumme ilmastonmuutosta älykkäillä ja puhtailla energiaratkaisuilla? Miten tekoäly ja teknologia auttaa yrityksiä kehittämään uutta, kestävämpää liiketoimintaa? Miten tutkimuksen ja yritysyhteistyön keinoin voidaan saada aikaan merkittäviä uusia avauksia yhteiskuntaan sekä varaudutaan nopeasti muuttuvan maailman epävarmuuksiin? Muun muassa näitä teemoja päästään pohtimaan asiantuntijoiden johdattamina Vaasan yliopiston ohjelmassa Wasa Future Festivalilla 11.–16.8.2025.
Kaupunkitutkimuksen asiantuntija Sampo Ruoppila aloittaa Vaasan yliopiston työelämäprofessorina4.8.2025 11:54:44 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston uudeksi työelämäprofessoriksi on nimitetty kaupunkitutkimuksen asiantuntija, valtiotieteiden tohtori Sampo Ruoppila. Hänen erityisalanaan on kaupunkitutkimusyhteistyö, ja tehtävässään hän keskittyy rakentamaan systemaattista yhteistyötä yliopiston ja Vaasan kaupungin välille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme