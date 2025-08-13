Miten Suomi nousee kansainvälisten investointien kärkimaaksi? – keskustelu Wasa Future Festivalilla torstaina 14.8.

Suomen vahvuudet – puhdas energia, luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri ja turvallinen toimintaympäristö – tarjoavat vahvan perustan uusille investoinneille. Mutta miten nämä valttikortit muutetaan talouskasvuksi ja uusiksi työpaikoiksi?

Aiheesta keskustellaan torstaina 14. elokuuta klo 16–17 Wasa Future Festivalilla How do we make Finland a leading global investment hub? -tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Wasa Innovation Centerissä Vaasassa (Gerbyntie 16, Vaasa) tai verkossa suorana lähetyksenä.

Tilaisuuden keynote-puheenvuoron pitää ministeri Joakim Strand, jonka jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu. Keskustelussa haetaan ratkaisuja, joilla Suomi voisi vahvistaa asemaansa kansainvälisenä investointikohteena ja luoda kestävää kasvua. Samalla pohditaan, voisiko hankekehitystä nopeuttaa ilman kestävyystavoitteista tinkimistä sekä mietitään, miten kotimaista rahoitusta ja ulkomaisia sijoituksia voitaisiin houkutella yhtä aikaa. Uudet, innovatiiviset materiaalit ja tuotteet saattavat vaatia lainsäädännön tukea ja luovia rahoitusratkaisuja markkinoille pääsyn tueksi. Myös ennakoiva tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen voi olla tärkeä kasvun avain.

Suomi kasvaa vain osaamisella – osaamistason rapautuminen on punainen vaate ulkomaisille investoijille

Yritysten ja sidosryhmien kannustamana Vaasan yliopisto perustaa Investment Hub Finland -keskuksen, joka kokoaa yhteen yritykset, julkisen sektorin toimijat, rahoittajat, sijoittajat, tutkijat ja päätöksentekijät yhteen kehittämään ja vahvistamaan Suomen investointiympäristöä.

– Suomen talous ei kasva ilman kilpailukykyistä ja laajaa osaamispohjaa. Jo nyt korkeakoulujen, tutkimuksen ja tieteen rahoitus on selvästi kilpailijamaita jäljessä. Ulkomaiset investoinnit eivät suuntaudu maahan, jossa osaamistaso rapautuu ja työvoiman määrä vähenee. Yritykset investoivat jo 2030-luvulle – nyt on näytettävä kansainvälisille investoijille, että Suomi panostaa osaamiseen, tutkimukseen ja tulevaisuuden työvoimaan. Muutoin pääomat virtaavat maasta pois, korostaa Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

– Menestyvän ja ennustettavan investointiympäristön kehittäminen edellyttää monen eri tekijän ja yhteiskunnallisten tahojen yhteispeliä sekä yhtenäistä näkemystä investointien kotiuttamisen kannalta keskeisistä seikoista. Suomeen tarvitaan taho, joka edistää vuoropuhelua investointien kannalta tärkeistä teemoista. Lisäksi on tarpeen monitahoisen yhteistyön ja tutkimuksen avulla tunnistaa tapoja, joiden kautta voimme parantaa Suomen investointiympäristöä toteaa Borenius Asianajotoimiston osakas, oikeustieteen tohtori Casper Herler.

How do we make Finland a leading global investment hub?

Aika: Torstai 14.8. klo 16.00–17.00

Paikka: Wasa Innovation Center: Mind Square, Gerbyntie 16, Vaasa

Mukana: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand; kansanedustaja Matias Mäkynen, Rehtori Minna Martikainen, Vaasan yliopisto; toimitusjohtaja Olli Sipilä, Gasgrid Finland ja osakas Casper Herler, Borenius Asianajotoimisto sekä varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen, Elo.

Torstain suora verkkolähetys: https://www.youtube.com/watch?v=NONokA4dmwg

Tilaisuus on osa Wasa Future Festivalin ohjelmaa ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.



Lisätiedot

Minna Martikainen, Vaasan yliopiston rehtori, puh. 029 449 8611, minna.martikainen@uwasa.fi