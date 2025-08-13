Terveydeksi-hankkeen rahoituksella kehitetään ikäihmisten suun terveyttä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen Terveydeksi-hankkeelle ajalle 1.8.2025-31.3.2027. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa keskitytään ikäihmisten suun terveyden ylläpitämiseen, suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja olemassa olevien suusairauksien hoitamiseen. Tavoitteena on ikääntyvän sujuva hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka asuvat pääosin kotonaan sekä saavat kotiin annettavia palveluja. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa kotihoidossa työskentelevät ammattilaiset tunnistavat hammashoidon tarpeen ja osaavat ohjata, tukea sekä auttaa ikääntyneen omahoidon toteuttamisessa. Heillä on myös mahdollisuus konsultoida suun terveydenhuoltoa ja ohjata ikääntynyt hammashoitoon sujuvasti.
Moniammatillinen tiimi tukee ikäihmisten suun terveyttä
Hammashoidon toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on perehtynyt ikääntyvän potilaan hoitoon. Hoidon keskeisenä tavoitteena on jatkuvuuden turvaaminen ja suun terveyden ylläpitäminen. Hyvä suun terveys parantaa elämänlaatua sekä tukee ikääntyneen hyvää ravitsemusta. Pilotti aloitetaan Oulussa ja tavoitteena on toimintamallin jalkauttaminen myös muualle Pohteen alueelle.
Oulussa on tilastollisesti todettu ikääntyneiden lisääntynyttä suun terveydenhuollon kiire- ja päivystyshoidon tarvetta ja palvelujen käyttöä. Hoidon suunnitelmallisuus vähentää hammashoidon kustannuksia sekä ikääntyneiden asiakasmaksuja. Terveydeksi-hankkeessa kotihoidon henkilöstön osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilöstöresurssia sekä koulutusta.
Pohteella on kehitetty aiemmin RRP2-hankkeessa suuhygienistin ja hammaslääkärin välistä työnjakoa ja yhteistyötä sekä Reittis – Kohti hyvinvointia -verkkosivusto. Reittikseen on koottu monipuolisesti hyvinvointia edistäviä sisältöjä. Näitä tarjoavat Pohjois-Pohjanmaan kunnat, järjestöt, seurakunnat ja hyvinvointialue sekä valtakunnalliset toimijat. Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP-hankkeet) rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja-Liisa NiemeläVastuuyksikköpäällikkö, Suun terveydenhuolto, Yhteiset palvelut, PohdePuh:0447036410marja-liisa.niemela@pohde.fi
