Terveydeksi-hankkeen rahoituksella kehitetään ikäihmisten suun terveyttä

Hankkeen kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka asuvat pääosin kotonaan sekä saavat kotiin annettavia palveluja. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa kotihoidossa työskentelevät ammattilaiset tunnistavat hammashoidon tarpeen ja osaavat ohjata, tukea sekä auttaa ikääntyneen omahoidon toteuttamisessa. Heillä on myös mahdollisuus konsultoida suun terveydenhuoltoa ja ohjata ikääntynyt hammashoitoon sujuvasti.

Moniammatillinen tiimi tukee ikäihmisten suun terveyttä

Hammashoidon toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on perehtynyt ikääntyvän potilaan hoitoon. Hoidon keskeisenä tavoitteena on jatkuvuuden turvaaminen ja suun terveyden ylläpitäminen. Hyvä suun terveys parantaa elämänlaatua sekä tukee ikääntyneen hyvää ravitsemusta. Pilotti aloitetaan Oulussa ja tavoitteena on toimintamallin jalkauttaminen myös muualle Pohteen alueelle.

Oulussa on tilastollisesti todettu ikääntyneiden lisääntynyttä suun terveydenhuollon kiire- ja päivystyshoidon tarvetta ja palvelujen käyttöä. Hoidon suunnitelmallisuus vähentää hammashoidon kustannuksia sekä ikääntyneiden asiakasmaksuja. Terveydeksi-hankkeessa kotihoidon henkilöstön osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilöstöresurssia sekä koulutusta.

Pohteella on kehitetty aiemmin RRP2-hankkeessa suuhygienistin ja hammaslääkärin välistä työnjakoa ja yhteistyötä sekä Reittis – Kohti hyvinvointia -verkkosivusto. Reittikseen on koottu monipuolisesti hyvinvointia edistäviä sisältöjä. Näitä tarjoavat Pohjois-Pohjanmaan kunnat, järjestöt, seurakunnat ja hyvinvointialue sekä valtakunnalliset toimijat. Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP-hankkeet) rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).