Kansalaisaloite sinilevien hillitsemiseksi käynnistetty – ojittamista halutaan rajoittaa
Tänään julkaistu kansalaisaloite “Sinilevät kuriin – vähennetään ojittamista” vaatii hallitukselta toimia vesistöjen rehevöitymisen, tummumisen ja muiden haittojen hillitsemiseksi. Suomen vesistöihin kulkeutuu ihmisen toiminnan seurauksena edelleen liikaa rehevöittäviä ravinteita, humusta ja kiintoainesta, mistä metsätalouden yli 1,4 miljoonan ojakilometrin osuus on merkittävä. Kansalaiset vaativat nopeita toimenpiteitä vesistöjen virkistys- ja muun käytön turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Sinileväesiintymät rajoittavat tänäkin kesänä monin paikoin rannikko- ja sisävesien käyttöä, kuten olemme toistuvista uutisistakin saaneet lukea. Metsämaaperästä ja soilta irronneet ravinteet, humus ja kiintoaines kulkeutuvat ojitusten kautta vesistöihimme, mikä edistää rehevöitymistä, sinileväkukintoja, umpeenkasvua, liettymistä, vesien tummumista, limoittumista sekä vesien tilan heikkenemistä ylipäätään. Kansalaisaloite vaatii uuden lainsäädännön valmistelua metsäojitusten haittojen vähentämiseksi ja vesistöjen suojelemiseksi.
Kansalaisaloitteen nimi on “Sinilevät kuriin – vähennetään ojittamista”, ja se julkaistiin kansalaisaloite.fi-palvelussa 14.8.2025. Aloitteessa vaaditaan
-
jokaisen metsäojitushankkeen tarvehankintaa lakisääteisesti pakolliseksi
-
uudisojitusten kieltoa metsätalousmailla, erityisesti jouto- ja kitumailla
-
kunnostusojitusten ja vastaavien maaperän kuivatustoimenpiteiden luvanvaraisuutta
-
vesilain täsmentämistä siten, että metsätaloudellinen kunnostusojitus ei saa heikentää vesistöjen tilaa millään mitattavissa olevalla tavalla.
"Itämeren ja monin paikoin sisävesienkin tilanne on hälyttävä, minkä takia tarvitsemme velvoittavampia keinoja arvokkaiden vesistöjemme suojelemiseksi. Ojittamisen vähentäminen olisi yksi vaikuttava ratkaisu", sanoo Liidia Merikanto, yksi aloitteen tekijöistä.
“Tutkimusten mukaan ojitusten vesistöpäästöt yhä vain kasvavat”, sanoo aihetta pitkään tutkinut Mika Nieminen, Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija.
Aloitteen vastuuhenkilöt ovat eri aloilla toimivia yksityishenkilöitä, jotka ovat huolestuneita kansallisylpeytemme eli vesistöjemme heikkenevästä tilasta. Aloitteen laatijat muistuttavat, että Suomi on sitoutunut vesiensuojelun parantamiseen ja elinvoimaisiin vesistöihin sekä kansallisesti että EU-tasolla. Aloitteen laatimisessa on ollut tukena joukko aiheen kotimaisia asiantuntijoita.
Aloitteen voi allekirjoittaa Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/15720
