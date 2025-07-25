Kansalaisaloite sinilevien hillitsemiseksi käynnistetty – ojittamista halutaan rajoittaa

Tänään julkaistu kansalaisaloite “Sinilevät kuriin – vähennetään ojittamista” vaatii hallitukselta toimia vesistöjen rehevöitymisen, tummumisen ja muiden haittojen hillitsemiseksi. Suomen vesistöihin kulkeutuu ihmisen toiminnan seurauksena edelleen liikaa rehevöittäviä ravinteita, humusta ja kiintoainesta, mistä metsätalouden yli 1,4 miljoonan ojakilometrin osuus on merkittävä. Kansalaiset vaativat nopeita toimenpiteitä vesistöjen virkistys- ja muun käytön turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.