Roborockin sovelluksesta odotettu suomenkielinen versio – mukana robotti-imurin tanssimaan ohjelmoiva ominaisuus
Roborock on julkaissut tällä viikolla odotetun suomenkielisen version sovelluksestaan. Kieliversio tekee kodinsiivouksesta entistäkin helpompaa, kun sanakirjaa ei enää tarvita. Roborock on lanseerannut myös uuden ohjelmointiominaisuuden Saros Z70 -robotti-imurilleen yrityksen 11-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Saros Z70:n voi ohjelmoida nyt ilahduttamaan tanssimalla.
Suosittu Roborock-sovellus on saatavilla nyt kaikilla pohjoismaisilla kielillä: suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Kieliversiopäivitys on osa Roborockin tavoitetta palvella Pohjoismaiden asiakkaita entistä paremmin. Päivityksen avulla yritys haluaa tehdä teknologiastaan helpommin käytettävää ja ymmärrettävää paikallisille käyttäjille, poistaen kaikki mahdolliset kielimuurit.
"Olemme innoissamme voidessamme tuoda tämän kielipäivityksen suomalaisille asiakkaillemme. Tarjoamalla sovelluksen paikallisilla kielillä emme ainoastaan tee teknologiasta helpommin saavutettavaa – teemme myös arjesta helpompaa ja siivouksesta nautinnollisempaa", sanoo Mihail Kurvinen, Roborockin Suomen PR-päällikkö.
Saros Z70: Imurista älykkääksi kotiapulaiseksi
11-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Roborock on myös lisännyt Saros Z70 -robotti-imuriinsa hauskan uuden ominaisuuden. Uusi Ohjelmointitila antaa käyttäjille mahdollisuuden ohjelmoida imurille yksinkertaisia tanssinomaisia liikkeitä. Näin siivoushetkeen saadaan hauskaa rytmiä ja persoonallisuutta. Tanssitoiminnon lisäksi käyttäjät voivat ohjelmoida robotin esimerkiksi heiluttamaan kättään tai kuljettamaan pieniä tavaroita.
Saros Z70 on varustettu mekaanisella robottikäsivarrella, tekoälyyn perustuvalla navigoinnilla, ääniohjauksella ja nyt myös käyttäjän ohjelmoitavilla liikkeillä. Ominaisuuksiensa ansiosta siitä on tulossa keskeinen osa modernia älykotia.
"Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme toiminnallisuutta ja käyttökokemusta. Tällä ohjelmistopäivityksellä haluamme näyttää, että Roborock on enemmän kuin pelkkä siivouslaite. Tarjoamme kotiin älykkään apulaisen ja samalla lisäämme elämään pieniä ilonhetkiä”, jatkaa Kurvinen.
Ohjelmointitilan käyttöönotto: Ottaaksesi ohjelmointitilan käyttöön päivitä Roborock Saros Z70 -laitteesi laiteohjelmistoversioon 02.55.42 Roborock-sovelluksen kautta (Kartta-näyttö > Asetukset > Laiteohjelmistopäivitys). Ohje Ohjelmointitilan käyttöönottoon on liitteenä.
Suomen, ruotsin, norjan ja tanskan kielet ovat nyt saatavilla Roborock-sovelluksen kieliasetuksista. Kielipäivitystä tuetaan tällä hetkellä näissä robotti-imurimalleissa: Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 & 10R, Roborock S8 MaxV Ultra, Roborock Qrevo Edge, Roborock Qrevo Curv, Roborock Qrevo S, Roborock QR598, Roborock QR798, Roborock Qrevo 5AE, Roborock Qrevo Curv 5A1/5XC ja Roborock Qrevo Edge 5V1. Lisää malleja on tulossa myöhemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuotelainat ja mediapyynnöt:
Mellakka Helsinki
casper.pfitzner@mellakka.fi
Lisätiedot:
Mihail Kurvinen
Suomen PR-päällikkö, Roborock
mihail.kurvinen@roborock.com
Kuvat
Liitteet
Tietoa Roborockista
Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.
