Habitaressa 2025 keskustellaan Koskettaa/Touch-teeman hengessä – mukana vinkkejä värikkääseen sisustukseen Annaleena Hakolan tyyliin, kurkistuksia unelmakotiin Italiassa ja Muumilaakson arkkitehtuuriin
Habitaren ohjelma on julkistettu. Visuaalisten kokemusten parina kuullaan keskusteluja ja puheenvuoroja Koskettaa/Touch-teeman hengessä. Puhujina ovat mm. Italiassa taloa remontoinut Ellen Jokikunnas, Hakolan luova johtaja Annaleena Hakola, juhlavuotta viettävien Muumien luova johtaja James Zambra sekä ruotsalaismuotoilija Matti Klenell tuttujen tuotesarjojen takaa. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025.
Habitare ohjelma tarjoaa viiden päivän ajan Koskettaa/Touch-teemasta juontuvia keskusteluja ja haastatteluja sekä hitiksi kohonneita työpajoja, joissa tehdään itse muun muassa keramiikkaa, tuoksuja ja kukka-asetelmia. Lavojen hosteina ovat Eeva Kolu, Ida Kukkapuro ja Eveliina Nieminen. Habitare Pro tarjoaa ohjelmaa ja työpajoja alan ammattilaisille.
Poimintoja ohjelmasta
- Päälava
- Ke 10.9. klo 11 Keynote x Petra Börner: Knotted Line: Unpicking an Intuitive Practise EN
- Ruotsalaissyntyisen, Lontoossa asuvan taiteilija Petra Börnerin (s. 1973) töitä yhdistävät taitelijalle tunnusomainen viiva, piirtämisen, maalaamisen ja veistoksellisten muotojen sekä värien ja orgaanisten muotojen vuoropuhelu. Suomessa hänet tunnetaan muun muassa Marimekko Artist Series 2025 -mallistosta, jonka kuviomaailma muodostuu Börnerin töistä. Palkitun ja ympäri maailmaa työskentelevän taitelijan asiakkaita ovat muun muassa Apple, Chanel, Netflix, The New York Times, Tiffany & Co ja Vogue.
- Ke 10.9. klo 12 Keynote x Matti Klenell EN
- Ruotsalainen muotoilija tunnetaan yhteistyöstään muun muassa Iittalan, Made by Choicen ja Marimekon kanssa.
- Ke 10.9. klo 13.30 Haastattelussa Laura Seppänen
- Habitare Naapurit -alueen suunnittellija on Suomen tunnetuimpia sisustussuunnittelijoita, joka tunnetaan vahvasta, omaleimaisesta tyylistä. Naapurit tarjoaa mahdollisuuden tutustua siihen, kuinka persoonat ja elämäntilanteet, aika ja tunteet näkyvät kodissa, mistä kodin tunnelma muodostuu ja miten seinien sisälle jäävät tilat muokkautuvat eri elämänvaiheisiin.
- La 13.9. klo 12 Hanna Brotherus: Kosketuksen voima – tietoisuus, merkitys ja muistot
- Kirjailija, koreografi Hanna Brotherus puhuu siitä, miten tarvitsemme kosketusta, pelkäämme kosketusta ja muistamme kosketuksen. Kosketamme jatkuvasti itseämme, toisiamme ja asioita ympärillämme, mutta kuinka tietoisia olemme siitä?
- La 13.9. klo 13.30 Kuinka luoda omannäköinen koti? Hakolan luovan johtajan Annaleena Hakolan vinkkejä värikkääseen sisustukseen
- Annaleena Hakola kertoo omakohtaisesti omien esimerkkien avulla omannäköisen kodin merkityksestä. Ida Kukkapuron haastattelussa pureudutaan Annaleenan sisustamiin tiloihin: Hakola Homeen, Lauttasaaren kotiin ja Kustavin kesäpaikkaan.
- La 13.9. klo 14 Muumilaakson arkkitehtuuri
- Arkkitehtuurin ja muotoilun merkityksestä Tove Janssonin elämässä ja Muumien tarinoissa keskustelevat Arkkitehtuuri- ja designmuseossa lokakuussa avautuvan Muumi 80 -juhlavuoden näyttelyn kuraattori Jutta Tynkkynen ja Moomin Charactersin luova johtaja James Zambra.
- Su 14.9.2025 klo 14 Ellen Jokikunnas: Unelmia Italiassa
- Miltä näyttää elämä Italian maaseudulla? Suureen suosioon noussut tv-sarja Unelmia Italiassa kertoo Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin pitkäaikaisesta unelmien toteuttamisesta, kun he ostivat 200 vuotta vanhan kivitalon Italiasta ja remontoivat sen. Ida Kukkapuron haastattelussa kurkistetaan kulissien taakse – luvassa on inspiroiva ja lämminhenkinen keskustelu haaveilusta ja unelmien todeksi elämisestä.
- Lava
- Avotakan tarjoamassa keskustelusarjassa haastatellaan alan kiinnostavia tekijöitä, haastattelijana päätoimittaja Kari–Otso Nevaluoma.
- Ke 10.9. klo 12.30 Harmoniaa kotiin, klassisen sisustamisen salat – haastattelussa sisustusarkkitehti Elina Siltanen-Sjöberg
- Kansainvälisesti tunnettu, Isossa-Britanniassa koulutuksensa saanut sisustusarkkitehti on erikoistunut klassiseen sisustustyyliin sekä arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Elina Siltanen-Sjöberg paljastaa haastattelussa, millaisiin asioihin ja miksi hän kiinnittää sisustamisessa erityistä huomiota ja miksi hän on niin tavattoman kiinnostunut yksityiskohdista, väreistä ja tekstiileistä.
- To 11.9. klo 12.30 Kuinka syntyy täydellinen interiöörikuva – haastattelussa valokuvaaja Vanessa Forstén
- Vanessa Forstén on taitava kuvaaja, joka on uransa alusta lähtien kuvannut niin henkilökuvia kuin tehnyt kaupallisia kuvauksia. Viime vuosina hän on ikuistanut erityisesti koteja ja niiden sisustuksia omaan, ainutlaatuiseen tyyliinsä. Näitä kuvia on nähty useissa sisustusmedioissa ja myös tietokirjassa Villaliv – Huvilaelämää. Forstén on luvannut kertoa, miten hän tekee työtään, mitä se häneltä vaatii ja mitkä asiat hänelle ovat sisustamisessa tärkeitä.
- Pe 12.9. klo 12.30 Mitä huutokaupan kulisseissa todella tapahtuu – haastattelussa Hagelstamin Johanna Lindfors
- Taidehistorioitsija Johanna Lindfors on antiikin, taiteen ja muotoilun ammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran huutokauppamaailmassa. Nykyisin hän vastaa Hagelstamin huutokauppojen markkinoinnista. Lindfors kertoo huutokaupoista sekä ostajan että myyjän näkökulmasta: mikä myy, mikä ei myy – ja millaisia löytöjä kuka tahansa voi tehdä.
- Teemalava
- Ke 10.9. klo 13 Päivi Meuronen ja Atte Pylvänäinen: Habitaren teemanäyttelyn puiden matka Kansallimuseon uudisrakennuksen penkeiksi
- Arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnitteleman teemanäyttelyn puut jatkavat matkaansa keväällä 2027 avautuvan Kansallismuseon uudisrakennuksen penkeiksi. Arkkitehtitoimisto JKMM:n Päivi Meuronen ja Aine Studion Atte Pylvänäinen kertovat puista ja niiden matkasta.
- Pe 12.9. klo 12 Sielunkumppaneita: Laura Ratia ja Elisa Manninen
- Sielunkumppaneita-keskustelusarjassa kiinnostavat työparit kertovat työskentelystään yhdessä.
- La 13.9. klo 11 Jenni Rope ja Matti Pikkujämsä
- Sielunkumppaneita-keskustelusarjassa kiinnostavat työparit kertovat työskentelystään yhdessä.
Tutustu Habitaren koko ohjelmaan täällä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Pia Sievinen, communication & brand, Habitare, puh. +358 40 559 9155, pia.sievinen@messukeskus.com
Akkreditoidu Habitareen: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. | habitare.fi | @habitaremessut @habitarefair
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Kuka ansaitsee Kirja-alan edistämispalkinnon 2025?14.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kirja-alan edistämispalkinto palkitsee tai avustaa kustannusalan saavutuksia, kirja-alaan liittyviä innovaatioita, kehittämishankkeita tai kaupallista menestystä. Suomen Messusäätiön rahoittaman 15 000 euron palkinnon tavoitteena on tukea kirja-alan kaupallista menestystä.
Oma Koti -tapahtuma palaa Helsingin Messukeskukseen ja osaksi Kevätmessuja12.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kevätmessut panostaa voimakkaasti asumisen ja rakentamisen toimialaan ja tuo Oma Koti -tapahtuman takaisin osaksi Suomen suurinta puutarhanhoidon ja mökkeilyn, asumisen ja rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuutta. Tavoitteena on nostaa Oma Koti -tapahtuma suurimmaksi rakentamisen ja remontoinnin kuluttajatapahtumaksi Suomessa. Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026.
Maxpo-messuilla koneet käyvät ja mestarit kisaavat11.8.2025 13:45:20 EEST | Tiedote
Suomen suurimmat maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo 2025 -messut tarjoaa nyt entistä monipuolisempaa ja toiminnallisempaa ohjelmaa. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
KoneAgriassa kohdataan ja saadaan uusia näkökulmia11.8.2025 09:43:55 EEST | Tiedote
KoneAgria 2025 on vuoden tärkein maa- ja metsätalousalan ammattitapahtuma. Tapahtuman pääpuhujia ovat Elsi Katainen, Janne Rouhiainen, Petteri Taalas ja Peter Vesterbacka. KoneAgria järjestetään torstaista lauantaihin 9. – 11.10.2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Messukeskus lanseeraa täysin uuden popkulttuuritapahtuman – ensimmäinen Arctic Lights Comic Con Helsinkiin keväällä 202628.7.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Suomi saa vihdoin oman Comic Coninsa, kun Helsingin Messukeskus lanseeraa Arctic Lights Comic Con -tapahtuman 16.–17. toukokuuta 2026. Kyseessä on kansainvälisen mittaluokan popkulttuuritapahtuma, joka kokoaa yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät sekä elokuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme