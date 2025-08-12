FIBS

FIBSin maine ja sidosryhmätuki ovat erinomaisella tasolla

18.8.2025 11:00:00 EEST | FIBS | Tiedote

Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan yritysvastuuverkosto FIBSin maine jäsenistömme keskuudessa on poikkeuksellisen tasainen kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Myös FIBSin nauttima sidosryhmätuki on erittäin vahvaa.

Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan FIBSin erinomaisella maineella on huomattava tilastollinen yhteys FIBSin jäsenistöltä saamaan sidosryhmätukeen, kuten suosittelualttiuteen.

Reputation and Trust Analyticsin (ent. T-Media) tekemän tutkimuksen mukaan FIBSin kokonaismaineen keskiarvo on peräti 4.19. FIBSin maineen rakenne on paitsi poikkeuksellisen tasainen myös erittäin vahva kaikilla osa-alueilla.

FIBSin maineen kahdeksasta osa-alueesta kuusi yltää erinomaiselle tasolle. Korkeimmat arvosanat saatiin hallinnon ('avoin ja läpinäkyvä toimintatapa'), vastuullisuuden ('toimii oikein ja vastuullisesti, huomioi yhteiskunnan ja ympäristön') sekä tuotteiden ja palveluiden osalta ('tuottaa hintansa arvoisia tuotteita tai palveluita').

Vahva maine heijastuu FIBSin nauttimaan sidosryhmätukeen, joka on myös kokonaisuutena erittäin vahva (4.28). Sidosryhmätuen kuudesta osa-alueesta viisi yltää erinomaiselle tasolle. Korkeimmat pisteet saatiin suosittelualttiudesta, luottamuksesta organisaatioon ja halukkuudesta osallistua FIBSin tilaisuuksiin. 

Avoimissa vastauksissa FIBSiä kiitetään muun muassa ajankohtaisuudesta, asiantuntijuudesta, laadusta sekä selkeästä viestinnästä ja tiedon jakamisesta. Kehittämiskohteina mainittiin muun muassa jäsenyystasojen tasa-arvo, koulutussisältöjen syvyys ja konkreettisuus sekä johdon ja muidenkin kuin vastuullisuusammattilaisten tavoittaminen.

"Olemme äärimmäisen iloisia ja otettuja jäsenistömme luottamuksesta toimintaamme kohtaan. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille jäsenistömme edustajille. Tavoitteemme on pitää sama korkean luottamuksen taso yllä jatkossakin, ja pyrimme huomioimaan jäsenten esille nostamat kehittämiskohteet mahdollisuuksien mukaan tulevissa toimintasuunnitelmissamme," sanoo FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen.

FIBS teetti Luottamus&Maine-tutkimuksen ensimmäistä kertaa. Sähköisellä lomakkeella tehty kysely toteutettiin 22.4-9.5.2025 ja siihen vastasi 92 FIBSin suurten ja keskisuurten jäsenyritysten edustajaa.

Luottamus&Maine 2025 – FIBS – Tulostiivistelmä (pdf)

Lisätietoa: Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, 040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

FIBS (Finnish Business & Society) on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi suurimmista maakohtaisista verkostoista maailmassa. FIBS auttaa yrityksiä kehittämään osaamistaan ajankohtaisimmissa vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan teemoissa. FIBS järjestää vuosittain kymmeniä valmennuksia, webinaareja ja muita tilaisuuksia, joihin osallistuu tuhansia asiantuntijoita, päättäjiä ja vaikuttajia yrityksistä ja muista organisaatioista. FIBS tuottaa myös mm. yritysvastuuseen liittyviä tutkimuksia. Tätä nykyä FIBS-verkostossa on mukana jo liki 500 organisaatiota, näiden joukossa valtaosa Suomen suurimmista yrityksistä. Verkkosivujemme uutishuoneesta löydät lisää tiedotteita sekä mm. tutkimusraportteja ja asiantuntijablogeja. Tänä vuonna FIBS juhlii 25-vuotistaivaltaan.

