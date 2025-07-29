Kotkan Prismakeskuksen uudistus etenee – Prisman myymälä valmistuu ja uusi Sokos Emotion avautuu

Uudistustyöt valmistuvat Prisman myymälässä

Prisma Kotka toivottaa asiakkaat tervetulleiksi uudistuneeseen myymälään. Kaikkien osastoiden hyllykalusteet on vaihdettu ja myymälä on ulkoasultaan Prisma-ketjun tyylikkään miljöökonseptin mukainen.

Kuluvan viikon aikana tehdään vielä viimeiset asennustyöt Ruokatorilla ja kassalinjastolla. Kokonaisuudessaan uudistettu Ruokatori palvelee 18.8. alkaen moderneissa tiloissa tutulla ammattitaidolla ja tarjolla on entistä laajempi kattaus tuoretta lihaa, kalaa ja valmisruokia. Karhulan Serviisin sushipiste avautuu 22.8. ja sen valikoimaan tulevat sushien lisäksi aasialaistyyppiset lämpimät ruoka-annokset.

Uusi tekniikka parantaa sekä myymälän palvelutasoa että energiatehokkuutta. Hyllynreunojen elektronisiin hintanäyttöihin tuotetiedot päivittyvät reaaliaikaisesti ja myös hedelmä- ja vihannesosastolla julisteet ovat vaihtuneet digitaalisiin näyttöihin. Maitotuotteet, lihat ja muut tuoretuotteet sekä pakasteet on sijoitettu ovellisiin kylmäkalusteisiin.

- Uudet kylmäkalusteet säästävät energiaa ja lisäksi osastoilla asiointi ja työskentely on miellyttävämpää, kun kylmä ilma ei enää virtaa käytäville, kommentoi prismajohtaja Jari Klaus.

Uusi Sokos Emotion avautuu kauppakäytävällä

Kymen Seudun Osuuskauppa avaa Emotion-ketjun uusimman myymälän Kotkan Prismakeskukseen perjantaina 22.8.2025. Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliikkeen valikoimaan kuuluu kosmetiikan huippumerkkejä, tuoksuja, hiustenhoitotuotteita ja päivittäiskosmetiikkaa. Studio-palveluista löydät kauneuden palvelut kuten meikkaukset, ripsien ja kulmien värjäykset ja muotoilut sekä korvien rei’itykset.

35-vuotisjuhlaansa viettävän Hiuspalvelu-ketjun lippulaiva avautuu uusiutuneena lauantaina 16.8.2025. Parturi-kampaamossa on 10 asiakaspaikkaa ja se palvelee maanantaista lauantaihin. Hiuspalvelun parturi-kampaamoja on Kymenlaaksossa yhteensä kahdeksan.

Elokuun aikana uusiin tiloihin pääsevät muuttamaan myös Kurzt valokuvausliike, Sutelan Kello ja Kulta, Silmäasema sekä 24pesula.

Piha-alueen työmaa valmistuu Ravintolamaailman edustalla

Liikkuminen ja pysäköinti piha-alueella helpottuu, kun osa työmaa-aidoista puretaan elokuussa. Laajennusosan rakennustyöt jatkuvat syksyn ajan, jonka jälkeen viimeisetkin kauppakäytävän liiketilat luovutetaan vuokralaisilleen. Asiakkaiden käytössä on runsaasti paikoitustilaa parkkihallissa, josta on katettu kulkureitti Prismakeskuksen myymälöihin.