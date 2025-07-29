Kymen Seudun Osuuskauppa

Kotkan Prismakeskuksen uudistus etenee – Prisman myymälä valmistuu ja uusi Sokos Emotion avautuu

14.8.2025 12:00:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote

Jaa

Elokuun puolivälissä Kotkan Prisman viimeiset suuret uudistukset ovat takana päin, kun Ruokatori ja kassalinja valmistuvat. Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotionin uusin myymälä avautuu 22.8.2025. Koko Prismakeskuksen avajaisia vietetään loppuvuoden aikana.

Uudistustyöt valmistuvat Prisman myymälässä 

Prisma Kotka toivottaa asiakkaat tervetulleiksi uudistuneeseen myymälään. Kaikkien osastoiden hyllykalusteet on vaihdettu ja myymälä on ulkoasultaan Prisma-ketjun tyylikkään miljöökonseptin mukainen.  

Kuluvan viikon aikana tehdään vielä viimeiset asennustyöt Ruokatorilla ja kassalinjastolla. Kokonaisuudessaan uudistettu Ruokatori palvelee 18.8. alkaen moderneissa tiloissa tutulla ammattitaidolla ja tarjolla on entistä laajempi kattaus tuoretta lihaa, kalaa ja valmisruokia. Karhulan Serviisin sushipiste avautuu 22.8. ja sen valikoimaan tulevat sushien lisäksi aasialaistyyppiset lämpimät ruoka-annokset.  

Uusi tekniikka parantaa sekä myymälän palvelutasoa että energiatehokkuutta. Hyllynreunojen elektronisiin hintanäyttöihin tuotetiedot päivittyvät reaaliaikaisesti ja myös hedelmä- ja vihannesosastolla julisteet ovat vaihtuneet digitaalisiin näyttöihin. Maitotuotteet, lihat ja muut tuoretuotteet sekä pakasteet on sijoitettu ovellisiin kylmäkalusteisiin.  

- Uudet kylmäkalusteet säästävät energiaa ja lisäksi osastoilla asiointi ja työskentely on miellyttävämpää, kun kylmä ilma ei enää virtaa käytäville, kommentoi prismajohtaja Jari Klaus

Uusi Sokos Emotion avautuu kauppakäytävällä 

Kymen Seudun Osuuskauppa avaa Emotion-ketjun uusimman myymälän Kotkan Prismakeskukseen perjantaina 22.8.2025. Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliikkeen valikoimaan kuuluu kosmetiikan huippumerkkejä, tuoksuja, hiustenhoitotuotteita ja päivittäiskosmetiikkaa. Studio-palveluista löydät kauneuden palvelut kuten meikkaukset, ripsien ja kulmien värjäykset ja muotoilut sekä korvien rei’itykset. 

35-vuotisjuhlaansa viettävän Hiuspalvelu-ketjun lippulaiva avautuu uusiutuneena lauantaina 16.8.2025. Parturi-kampaamossa on 10 asiakaspaikkaa ja se palvelee maanantaista lauantaihin. Hiuspalvelun parturi-kampaamoja on Kymenlaaksossa yhteensä kahdeksan. 

Elokuun aikana uusiin tiloihin pääsevät muuttamaan myös Kurzt valokuvausliike, Sutelan Kello ja Kulta, Silmäasema sekä 24pesula. 

Piha-alueen työmaa valmistuu Ravintolamaailman edustalla 

Liikkuminen ja pysäköinti piha-alueella helpottuu, kun osa työmaa-aidoista puretaan elokuussa. Laajennusosan rakennustyöt jatkuvat syksyn ajan, jonka jälkeen viimeisetkin kauppakäytävän liiketilat luovutetaan vuokralaisilleen. Asiakkaiden käytössä on runsaasti paikoitustilaa parkkihallissa, josta on katettu kulkureitti Prismakeskuksen myymälöihin. 

Avainsanat

prismakotka

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymen Seudun Osuuskauppa

Kotkan Prismakeskuksen uudistushanke on edennyt yli puolivälin - päivitetty Ravintolamaailma avautuu25.6.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Kymen Seudun Osuuskauppa aloitti Kotkan Prismakeskuksen uudistuksen vuoden 2024 lopussa. Uudistustöitä on tehty Prisman myymälässä, kauppakäytävällä sekä taustatiloissa ja piha-alueella. Muutokset Prisman myymälässä ovat loppusuoralla ja Kotkan Mestari avautuu Ravintolamaailmassa heinäkuun 1. päivä. Prisma palvelee asiakkaita normaalein aukioloajoin koko hankkeen ajan ja kaikki työt valmistuvat syksyllä 2025.

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajistovaaleissa äänivyöry - äänestysaktiivisuus kohosi S-ryhmän korkeimmaksi9.6.2025 16:06:40 EEST | Tiedote

Kymen Seudun Osuuskauppa on yli 90 000 jäsenensä eli asiakasomistajansa omistama yritys. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston vaalien äänestysaika oli 19.-30.5.2025. Ehdolla oli 128 jäsentä, joista edustajistoon valittiin osuuskaupan sääntöjen mukaisesti 50 jäsentä. Uusia edustajiston jäseniä on 25, eli puolet. KSO:n asiakasomistajat äänestivät erittäin aktiivisesti vaaleissa ja vaalien äänestysprosentti kohosi 40,8 %:iin, joka on kaikkien S-ryhmän alueosuuskauppojen korkein äänestysprosentti tähän mennessä. Sähköinen äänestystapa kasvatti suosiotaan edelleen ja 57 % äänistä annettiin sähköisenä, jossa on kasvua 16 prosenttiyksikköä edellisiin KSO:n edustajiston vaaleihin verrattuna. - Vaalien äänestysaktiivisuus oli ennätyksellisellä tasolla! Hyväksyttyjä ääniä annettiin huikeat 35 794 kappaletta, jossa on yli 5 800 äänen kasvu vuoden 2021 vaaleihin verrattuna. Lämmin kiitos k

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye