Miljoona euroa Milli-pelistä voittanut mies: ”Raha-asioita ei tarvitse enää miettiä”

- Siellä Mesikämmenessä kävin tosiaan rivini tekemässä, ja se kyllä kannatti, tasan miljoona euroa voittanut mies naurahti vapautuneena.

- Aamulla menin katsomaan, että onkohan tullut mitään voittoja Lotosta tai Millistä. Ei siinä näkynyt saldossa mitään isoja rahoja, joten ajattelin eipä tainnut tulla minulle voittoa. Siellä se kuitenkin luki omissa peleissä, mies kertaa tiistaiaamun ikimuistoista hetkeä.

- Olin voittanut miljoonan. Luin ja totesin, että mitä hittoa. Eihän tuo voi olla totta. Huikkasin puolisollekin, että laita nyt silmälasit päähän ja tulehan tänne.

Rivin moninkertaisen tarkistuksen jälkeen voittaja kuvaili tunnelmiaan puhelimessa hieman epätodellisiksi.

- Siellä se on seitsemännumeroinen summa. Mutta en varmaankaan oikein ole vielä ymmärtänyt, että miten paljon tuli. Joka tapauksessa siihen tiistaiaamuun loppui raha-asioiden miettiminen. Nyt voi nauttia, ja auttaa vaikka lähipiiriä jossain kohtaa. Pitää katsoa mitä teen. Sulatteluvaiheessa vielä olen.

-Uni tuli eilen illalla ihan hyvin. Mutta sitten kävi niin, että yöllä kyllä heräsin asiaa tätä miettimään. Se on tosi iso summa, tuore Millinääri kertoi keskiviikkona.

- Nyt kävi näin hienosti. Aion minä jatkossakin tehdä muutamat rivini. Eihän sitä koskaan tiedä jos voittaa jotain.



Pielaveden K-Market Mesikämmenessä juhlistetaan tuoretta voittoa kahvituksella asiakkaille perjantaina 22.8. klo 10-14.

Miljoonan euron voitto on Milli-pelin historian toinen. Ensimmäinen miljoona euroa kuuden numeron täysosumalla osui nettipelaajalle Paimioon.



Milli-rivi arvotaan päivittäin.